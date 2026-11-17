Los arqueólogos identificaron una cavidad natural que, según las primeras interpretaciones, pudo albergar la imagen de la Virgen del Carmen antes de la construcción del templo. Composición: Infobae

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La Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen de La Legua, uno de los principales espacios religiosos del Callao, conserva bajo sus estructuras vestigios de las primeras etapas de su historia. Las excavaciones arqueológicas impulsadas por la Municipalidad Provincial del Callao permitieron identificar restos de antiguas construcciones, objetos de uso religioso y elementos vinculados con las actividades hospitalarias que funcionaron en el recinto durante los siglos XVII y XVIII.

Los trabajos forman parte de un proyecto de investigación iniciado en 2026, en el contexto de la visita que realizó el papa León XIV al Callao. El santuario integró la denominada Ruta de León debido a la relación que Robert Francis Prevost, antes de asumir el pontificado, mantuvo con la diócesis chalaca durante su labor como administrador apostólico entre 2020 y 2021.

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Uno de los descubrimientos más relevantes se produjo debajo del altar principal, donde los arqueólogos identificaron una pequeña gruta natural. De acuerdo con las primeras interpretaciones, ese espacio pudo albergar la imagen de la Virgen del Carmen antes de la construcción del templo sobre el lugar.

La intervención también permitió localizar el entierro completo de un niño del siglo XVIII, pisos de ladrillo, muros de adobe y fragmentos de objetos que aportan información sobre las funciones que cumplió el establecimiento religioso. Los resultados permiten ampliar el conocimiento sobre la evolución arquitectónica y social de uno de los santuarios históricos del primer puerto.

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Una gruta debajo del altar principal de la Basílica

Los restos de un niño fueron encontrados completos y conservaban sus prendas, lo que constituye uno de los descubrimientos más relevantes de la intervención. Amigos de la Cultura y el Patrimonio del Callao

Durante las excavaciones realizadas en el interior del santuario, el equipo arqueológico identificó una cavidad natural debajo del altar principal. La ubicación del espacio constituye uno de los principales hallazgos del proyecto, debido a su posible relación con los primeros años de veneración de la Virgen del Carmen en La Legua.

El párroco explicó que la gruta podría corresponder al lugar donde estuvo inicialmente la imagen religiosa, antes de que se construyera la capilla y posteriormente el templo. Sobre este descubrimiento, señaló: “Muy probablemente, por la posición debajo del altar, es donde pudo haber estado por primera vez la imagen de la Virgen del Carmen”.

El hallazgo guarda relación con los antecedentes históricos del santuario, cuya fundación se vincula con una promesa realizada por el funcionario español Domingo Gómez de Silva y su esposa, Catalina María Doria, luego de sobrevivir a un episodio que puso en peligro la embarcación en la que viajaban hacia el Perú.

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Según la tradición histórica del recinto, ambos prometieron construir una ermita dedicada a la Virgen del Carmen a una legua del lugar donde desembarcaran. Hacia 1605, trajeron desde España una imagen de la advocación mariana, que habría ocupado inicialmente una pequeña cueva antes de contar con una capilla propia.

Encuentran entierro de un niño y objetos de los siglos XVII y XVIII

El santuario integró la Ruta de León por el vínculo que Robert Francis Prevost mantuvo con la diócesis del Callao cuando fue administrador apostólico entre 2020 y 2021. Amigos de la Cultura y el Patrimonio del Callao

Las excavaciones debajo del altar y en los sectores próximos al retablo principal permitieron recuperar diferentes evidencias de la ocupación histórica del santuario. Entre ellas figura el entierro completo de un niño del siglo XVIII, cuyos restos fueron encontrados con sus prendas.

También se identificaron pisos de ladrillo y paredes originales de las primeras edificaciones de adobe, correspondientes a los siglos XVII y XVIII. Algunos de estos muros conservan restos de pintura roja y blanca, elementos que permiten estudiar las características de las construcciones anteriores a las modificaciones posteriores del recinto.

El inventario de materiales recuperados incluye fragmentos de cerámica, vidrio de antiguos frascos utilizados en el hospital, una cruz y una moneda virreinal de plata del siglo XVIII. Asimismo, se encontraron azulejos y otros objetos que forman parte del conjunto arqueológico.

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Estos elementos aportan evidencias sobre los distintos usos del establecimiento y permiten examinar las actividades religiosas, asistenciales y sociales que se desarrollaron en sus instalaciones durante el periodo virreinal.

Las investigaciones también comprendieron los espacios exteriores de la Basílica, donde se identificaron paredes y acequias destinadas al traslado del agua.

Estos hallazgos complementan las evidencias recuperadas en el interior del templo, debido a que permiten reconocer parte de la infraestructura que existió alrededor de las primeras edificaciones. La presencia de canales constituye un elemento relevante para estudiar la organización de los espacios y los servicios que funcionaron en el establecimiento.

La historia del santuario registra una ampliación progresiva de sus actividades. Además de su función religiosa, el recinto llegó a contar con una escuela donde Catalina María Doria enseñaba a los niños a leer y escribir. Posteriormente, también funcionó como beaterio, hospital y lugar de descanso para viajeros, bajo la administración de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

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Domingo Gómez de Silva y Catalina María Doria, vinculados con el origen del santuario

Los antecedentes históricos sitúan el origen del santuario a finales del siglo XVI. Domingo Gómez de Silva llegó al Perú en 1599 junto con su esposa, Catalina María Doria, como parte del séquito del licenciado Juan Jiménez de Montalvo, quien debía desempeñarse como oidor de la Real Audiencia.

Durante el viaje, la embarcación en la que se trasladaban estuvo cerca de naufragar. Ante el peligro, ambos esposos solicitaron protección a la Virgen del Carmen y prometieron levantar una ermita en su honor.

Una tradición popular también relata que Gómez de Silva transportaba madera hacia Lima, pero las mulas que llevaban la carga se negaron a continuar su recorrido en el lugar donde posteriormente se estableció la capilla. La madera habría servido para construir la primera edificación religiosa.

Tras la muerte de Gómez de Silva, su esposa se trasladó a Barrios Altos, en Lima, donde fundó el recogimiento que dio origen al Monasterio de Carmen Alto, establecido en 1643.

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La devoción a la Virgen del Carmen de La Legua se extendió durante los siglos posteriores. La festividad, que cuenta con aproximadamente cuatro siglos de tradición, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2013. La advocación también recibió los títulos de Patrona Jurada y Alcaldesa Perpetua del Callao.

Municipalidad del Callao desarrolla investigación arqueológica y documental

La Municipalidad Provincial del Callao desarrolla un proyecto que incluye excavaciones y revisión de documentos virreinales correspondientes al periodo 1783-1793. Amigos de la Cultura y el Patrimonio del Callao

El proyecto está a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao, mediante su programa Progresamos Callao, en coordinación con el párroco y el obispo José Manuel del Rosario Cornejo.

Los trabajos arqueológicos son liderados por Hugo Alfredo Benavides Seminario, gerente del programa municipal, y comprenden intervenciones debajo del altar, junto al retablo principal y en los exteriores laterales de la Basílica.

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En paralelo, el equipo desarrolla una investigación histórica y paleográfica sobre documentos virreinales del siglo XVIII, correspondientes al periodo entre 1783 y 1793. Entre los materiales localizados figuran expedientes relacionados con pleitos judiciales, cuyo estudio permitirá ampliar la información documental sobre el funcionamiento y la historia del establecimiento religioso.