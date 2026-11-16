El cuadro moqueguano tenía que ganar sí o sí para quedarse en Primera. Y esto fue lo que vivió en los últimos minutos - Crédito: L1MAX.

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Octubre ya terminó hace buen rato pero los milagros todavía pasan en la Liga 1. Y es que en la última jugada del duelo entre CD Moquegua y Atlético Grau, el atacante ecuatoriano Bryan Angulo demostró la sangre fría que corre por sus venas para marcar, de penal y a los 90+14, el 2-1 definitivo para que los tres puntos se queden en casa y, de paso, asegurar su permanencia en la primera división por una temporada más.

El gol que lo cambió todo

Bryan Angulo convirtió un penal en el minuto 90+14′ y le dio a CD Moquegua la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Con ese resultado, el equipo moqueguano sumó 33 puntos en la tabla acumulada, escapó de la zona de descenso y aseguró su permanencia en la Liga 1 para la temporada 2027.

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El partido se disputó este lunes 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre. Pablo Lavandeira abrió el marcador para Atlético Grau a los 25 minutos. Jefferson Collazos igualó a los 37 para el cuadro local. El 1-1 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, cuando una secuencia de jugadas en los descuentos terminó en el gol que cambió la historia del club.

La jugada previa que provocó el penal

Con el marcador igualado y el reloj en el minuto 90+8′, CD Moquegua adelantó todas sus líneas y consiguió un tiro libre al borde del área tras una falta de Adrián De la Cruz. Durante la disputa del balón en el cobro, un jugador moqueguano recibió una patada en el rostro dentro del área piurana. El reclamo del plantel local fue inmediato.

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El árbitro Jordi Espinoza acudió al monitor del VAR en el minuto 90+10′ y confirmó la pena máxima a favor de CD Moquegua. La infracción, una patada en la cara dentro del área, no dejó margen de duda tras la revisión.

Los detalles de la ejecución del penal

(Liga 1)

En el primer disparo desde los doce pasos, el arquero Patricio Álvarez logró detener el remate. Sin embargo, Espinoza ordenó repetir la ejecución porque Álvarez se había adelantado antes del disparo, infracción reglamentaria que invalida la atajada.

Bryan Angulo tomó la responsabilidad por segunda vez y no falló. Al minuto 90+14′, el delantero ecuatoriano convirtió el segundo intento y sentenció el triunfo de CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre, según informó el diario Líbero.

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Fue el quinto gol de Angulo en la Liga 1 2026: en 26 partidos disputados registró también una asistencia, de acuerdo con la plataforma de estadísticas 365Scores. El tanto llegó una semana después de que el mismo jugador convirtiera otro penal decisivo para rescatar un empate 2-2 ante Universitario de Deportes en la fecha anterior.

Qué significa ese gol para CD Moquegua

(Liga 1)

El penal de Angulo no fue solo un gol de victoria: fue la salvación matemática del descenso. Antes del encuentro, CD Moquegua ocupaba el puesto 16 de la tabla acumulada con 30 puntos y estaba obligado a ganar para no depender de otros resultados. Con los tres puntos del triunfo sobre Atlético Grau alcanzó las 33 unidades y trepó al puesto 15, por encima de ADT —que quedó con 32— y fuera del alcance de FC Cajamarca, que cerró la fecha con 29 puntos y un partido pendiente.

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El resultado tiene además una dimensión histórica para la región. CD Moquegua había logrado el ascenso a la Liga 1 para esta temporada 2026, devolviendo el fútbol profesional a Moquegua tras más de una década de ausencia en la máxima categoría. Un descenso en el primer año de regreso habría sido un golpe difícil de absorber para el club y su entorno. El gol en el minuto 90+14′ evitó ese desenlace y garantiza al equipo moqueguano otro año en la Primera División peruana.