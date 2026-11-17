El duelo entre compatriotas no admitió concesiones. Sobre el polvo de ladrillo uruguayo, cada quiebre de saque pesó como oro y la diferencia la marcó quien mejor administró los tramos clave del partido. (@EstorilOpen)

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La luchó y ganó. Gonzalo Bueno resolvió en tres sets un duelo completamente peruano ante Juan Pablo Varillas disputado sobre polvo de ladrillo en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo. Con un 70% de efectividad en el primer servicio y seis quiebres de saque convertidos en 12 oportunidades, el joven tenista nacional acumuló 94 puntos en total para superar a Varillas, quien cerró el partido con 95 unidades pero no pudo sostener la ventaja del segundo set.

El triunfo le permitió a Bueno extender su racha positiva frente al ex número uno del tenis peruano y sellar su pase a la siguiente instancia del certamen también conocido como Uruguay Open 2026.

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El partido: Bueno remontó en el primero y fue contundente en el tercero

El duelo entre los dos representantes nacionales tuvo cambios de dominio y momentos de alta exigencia. Bueno supo recuperarse de la reacción de Varillas en la segunda manga y selló su clasificación con un 6-2 definitivo. (@EstorilOpen)

El encuentro arrancó con Varillas tomando el control. El tenista más experimentado de los dos ganó los tres primeros juegos del set inicial y pareció encaminarse hacia una manga sin complicaciones. Sin embargo, Bueno encontró su ritmo, recuperó terreno punto a punto e igualó el marcador. Con el score en 4-4, el joven peruano quebró el saque de su rival en el noveno juego y cerró el primer parcial por 6-4.

El segundo set fue un capítulo diferente. Varillas, lejos de desanimarse, impuso condiciones desde el comienzo. Aunque cedió su propio servicio en el arranque, encadenó cinco juegos consecutivos y se adjudicó la manga por 6-2 para nivelar el cotejo. La ex primera raqueta del tenis nacional mostró en esa etapa del partido la solidez que lo llevó a ocupar los primeros puestos del escalafón peruano.

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El set definitivo, sin embargo, volvió a inclinar la balanza hacia Bueno. El tenista más joven quebró dos veces el servicio de Varillas en el tramo inicial del parcial y, aunque su rival logró recuperar uno de esos quiebres, la diferencia fue suficiente. Bueno cerró el tercer set por 6-2 y se quedó con el partido en tres mangas.

Las estadísticas del encuentro reflejan el equilibrio de la contienda: Bueno anotó dos aces y cometió cinco dobles faltas; Varillas registró un ace y apenas una doble falta. Los quiebres de saque terminaron igualados en seis por lado, pero la distribución de esos quiebres a lo largo de los sets marcó la diferencia final.

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Cigarrán o Møller esperan en octavos

El camino de Bueno en el Uruguay Open 2026 continuará ante uno de dos posibles adversarios europeos o sudamericanos. El ganador del cruce entre Elmer Møller y Thiago Cigarrán será su próximo obstáculo. (Instagram: thiagocigarran)

Con el pasaje a los octavos de final ya en su poder, Bueno aguarda conocer el nombre de su siguiente adversario en Montevideo.

El tenista peruano enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Thiago Cigarrán y el danés Elmer Møller, partido que definirá quién ocupa el otro lado del cuadro en esa instancia. El torneo puede seguirse a través de ATP Tour Challenger TV.

Historial entre ambos: Bueno lidera la serie 3-2 tras tres triunfos seguidos

El triunfo en Montevideo también modificó el balance de enfrentamientos entre los peruanos. Bueno consiguió su tercera victoria consecutiva frente a Varillas y pasó a dominar una serie que comenzó con dos derrotas. (ATP)

La victoria de este lunes 16 de noviembre en Montevideo tiene un valor adicional para Bueno: le permitió consolidar el liderazgo en el historial directo frente a Varillas, al que ahora aventaja por 3-2 en enfrentamientos oficiales dentro del circuito ATP Challenger. Todos los cruces entre ambos se han disputado sobre polvo de ladrillo.

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Los dos primeros duelos de la serie, ambos a inicios de 2025, fueron para Varillas. El 18 de enero de ese año, el veterano se impuso en semifinales del Challenger de Buenos Aires por 7-6(4) y 6-4. El 4 de abril siguiente repitió la fórmula en los cuartos de final del Challenger de Campinas, esta vez con un contundente 6-3 y 6-1.

A partir de allí, Bueno tomó el mando de la rivalidad sin cederlo. El 10 de octubre de 2025 lo superó en los cuartos de final del Challenger de Cali por 6-4, 4-6 y 6-2. El 9 de marzo de 2026 repitió en primera ronda del Challenger de Santiago con un categórico 6-0 y 7-5. Y este lunes en Montevideo completó la tercera victoria consecutiva para revertir la desventaja inicial y quedarse con la serie.

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En el acumulado de los cinco partidos, Bueno suma siete sets ganados frente a los cinco de Varillas, una paridad que refleja lo cerrado de una rivalidad que se ha convertido en uno de los duelos más frecuentes del tenis peruano en el circuito Challenger.