Los Chankas derraparon de una manera terrible por una pésima campaña en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

Guardar

Los Chankas, en solo un año, han atravesado un auténtico carrusel de emociones. En el primer tramo había una emocionalidad desbordante, tanto en la interna de la institución como en las calles de Andahuaylas, por la espléndida campaña del Torneo Apertura y en el segundo surgió un profundo pesar debido a una muy mala gestión de resultados.

Al iniciar el curso liguero, los focos habituales se centraron en el tricampeón Universitario de Deportes, candidato central por su notable secuencia futbolística, en un reformado Alianza Lima, en un deslucido Sporting Cristal y un resonante FC Cajamarca, que había dado la sorpresa al llevarse a sus filas a Hernán Barcos.

PUBLICIDAD

Los Chankas pasaron del brillo a la opacidad en una sola campaña. - Crédito: Difusión

Nada hacía presagiar que Los Chankas agarrarían pista de una manera impresionante. Mucho menos cuando su inicio fue más que timorato al empatar con Sport Boys, en el Callao. Sin embargo, esa presentación solo fue el punto de partida para dar inicio a una recta invicta imparable.

A partir de la segunda fecha del Apertura 2026, los ‘guerreros’ demostraron una talla futbolística nunca antes vista. De ahí que convivieran entre victorias e igualdades por más de tres meses. Recién en la jornada 12 sufrieron su primer traspié al ser goleados por 4-0 a manos de Asociación Deportiva Tarma.

PUBLICIDAD

El mediocentro argentino se ha establecido como el artillero de los 'guerreros' con exhibiciones impresionantes en el Apertura 2026. |FOTO: Frank Palomino | VIDEO: Renzo Galiano

Pero hasta ese momento, Los Chankas puntuaron 29 unidades y llevándose por delante a rivales de fuste como Universitario y Sporting Cristal. El secreto de esa magnífica dinámica fue hacerse fuerte en Andahuaylas, interiorizar el libreto de un sorprendente Walter Paolella y dar batalla en plazas ajenas, donde también supo dar grandes zarpazos.

Aunque el ritmo atronador se vio interrumpido por una pequeña irregularidad en el tramo de cierre, los andahuaylinos lucharon hasta el final por el primer lugar, que acabó en manos de Alianza Lima. A pesar de ello, no hubo reproches, dado que se realizó un recorrido lustroso reflejado en un segundo puesto con 34 unidades de 51 posibles.

PUBLICIDAD

La hinchada de Los Chankas siempre se mostró fiel en cada partido disputado en Andahuaylas. - Crédito: Difusión

Doloroso declive

Para la reanudación del campeonato peruano, Los Chankas aparecían en una zona radiante en la que podían sostener una evolución mayor, pero en lugar de eso se dio a cabo un retroceso inesperado que se apreció a primeras de cambio.

Entre la primera y cuarta fecha del Torneo Clausura, los de Paolella ganaron en dos ocasiones y en adelante surgió una mala racha extendida por ocho partidos sin ganar, sobresaliendo una marca indigna de cinco derrotas al hilo con algunas goleadas encajadas.

Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

En un intento de reconducir el plano deportivo, los directivos optaron por cesar de sus funciones al argentino Walter Paolella, dándole entrada a Juan Carlos Bazalar, viejo conocido de la casa. No obstante, la medida lejos de ser un bálsamo, profundizó la crisis futbolística.

PUBLICIDAD

Con Bazalar ubicado en la parcela técnica, el equipo de Andahuaylas no logró alzar vuelo y solo consiguió una victoria en los últimos siete partidos del torneo, lo que perjudicó terriblemente su ubicación en la Tabla Acumulada de la Liga 1.

Los Chankas echaron cierre del Torneo Clausura con una avergonzante goleada contra el descendido UTC. - Crédito: ITEA

El juego con el que se echó cierre al periodo fue ante el ya descendido UTC y acabó en una avergonzante caída de Los Chankas por 5-3. Con ello, además, se difuminaron las esperanzas de clasificar a un torneo internacional.

Si finalizando el Torneo Apertura los ‘guerreros’ tenían en la mano la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores, siempre y cuando mantuvieran su camino inmaculado, con sus 34 unidades, todo se perdió en el Torneo Clausura al solo puntuar 14 puntos y acabar así fuera de los ochos primeros clasificados.

PUBLICIDAD