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El papa León XIV concluyó el lunes su histórica gira por Perú, el país donde en varias ocasiones declaró sentirse en casa y al que calificó como su patria. Durante su visita, que se extendió del 11 al 16 de noviembre, el pontífice reiteró este vínculo en distintos discursos, incluido el que pronunció a su llegada a Lima, donde afirmó “puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

Sin embargo, ese lazo con el país andino, que el nacido en Chicago cultivó durante casi dos décadas como misionero y luego como obispo de Chiclayo, no fue un factor determinante para buena parte de los cardenales que lo eligieron como sucesor del papa Francisco en mayo de 2025. Según reveló el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, muchos de los religiosos que votaron en el cónclave desconocían que Robert Francis Prevost también poseía la nacionalidad peruana.

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Cardenales desconocían su vínculo con Perú

El cardenal explicó que, antes del cónclave, los electores conocían principalmente la procedencia estadounidense de Robert Prevost, pero no tenían mayor información sobre su trayectoria y vínculo con el Perú. Según relató, su paso por el país no había despertado especial atención entre los purpurados.

“Se sabía solamente que era norteamericano. Esto es importante, porque si bien es cierto venía del Perú, diríamos que no se le prestó demasiada atención, quizás un poco por la problemática internacional que hay hoy en día, pero no había mayor información tampoco”, señaló Castillo en declaraciones a RPP.

De acuerdo con el testimonio del arzobispo de Lima, Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, cuando asumió como obispo de la diócesis de Chiclayo, cargo que desempeñó hasta 2023. Ese año, el papa Francisco lo llamó a Roma para encabezar el Dicasterio para los Obispos. Durante sus ocho años en la región, el entonces obispo estrechó sus vínculos con la comunidad local, al punto de que algunos feligreses comenzaron a decir que “el padre Roberto es más peruano que estadounidense”.

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Robert Francis Prevost se prepara para apagar las velas de su pastel de cumpleaños junto a un grupo de personas que tocan la guitarra durante una reunión comunitaria en Perú. (Difusión)

Bajo perfil de Prevost en el cónclave

El entonces cardenal Prevost tuvo una presencia discreta en los días previos al cónclave. Según relató el arzobispo de Washington, Robert McElroy, a la agencia Axios, el hecho de que el candidato fuera estadounidense resultó “casi irrelevante en las deliberaciones del cónclave, sorprendentemente para mí”, pese al tabú histórico que existía sobre la elección de un pontífice proveniente de Estados Unidos.

El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, reconoció ante la prensa que varios de sus colegas le preguntaron directamente si conocía a “este Roberto Prevost”, dado que el religioso pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Estados Unidos. Castillo coincidió con esta versión y precisó que, durante las reuniones previas a la votación, Prevost “tuvo una intervención breve”, aunque su perfil ganó fuerza entre los electores por su formación y su talante conciliador.

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Pope Leo XIV waves next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV fue elegido en dos días de votación

El cónclave, considerado el más diverso geográficamente en la historia de la Iglesia, se extendió durante dos días de votaciones en la Capilla Sixtina. McElroy describió el desenlace como “un gran movimiento dentro del cuerpo que estaba ahí”, al referirse al consenso que se alcanzó en torno a la candidatura de Prevost durante la segunda jornada.

El dato sobre la nacionalidad peruana del nuevo pontífice, ausente en buena parte de las deliberaciones del cónclave, se convirtió posteriormente en motivo de orgullo nacional para los peruanos, según describió Castillo. La revelación coincidió con el reciente recorrido de León XIV por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en el que miles de fieles corearon frases como “el papa es peruano” a su paso por las principales ciudades del país.

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