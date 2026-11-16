Varios trabajadores extraen y procesan minerales junto a un cartel de formalización minera en las montañas de Pataz, en la región peruana de La Libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) desmintió de manera categórica las versiones difundidas por dirigentes locales que acusan al sector de buscar excluir a todos los mineros artesanales del distrito de Pataz, en La Libertad, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según precisó el ministerio, estas acusaciones carecen de sustento y responden a información distorsionada sobre el proceso que atraviesan actualmente 156 operadores inscritos en dicho registro.

El sector aclaró que la evaluación de estos expedientes no obedece a una decisión discrecional del ministerio ni a presiones del empresariado minero, sino al cumplimiento de una sentencia firme del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, según informó la Agencia Andina. La resolución judicial obliga al Minem a resolver solicitudes administrativas que permanecían pendientes, bajo advertencia de incurrir en un delito en caso de desacato.

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Fallo judicial obliga a revisar expedientes

La sentencia que originó el proceso actual exige al ministerio atender de forma directa las solicitudes administrativas acumuladas en el marco del Reinfo. El incumplimiento de este mandato judicial constituye, según el propio sector, un delito, lo que convierte la evaluación en una obligación legal y no en una medida de carácter político o sectorial.

El Minem insistió en que la magnitud del proceso, que involucra a 156 operadores, responde exclusivamente a la necesidad de dar respuesta a un fallo judicial que se encontraba pendiente de ejecución. Esta precisión busca contrarrestar las versiones que vincularon la revisión con un supuesto favorecimiento hacia la gran minería.

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Varios expedientes administrativos y un mazo reposan en el estrado de un tribunal peruano para ilustrar una orden judicial que exige resolver trámites pendientes de una entidad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación individual sin exclusiones automáticas

El inicio de esta revisión técnica no implica, según el ministerio, una exclusión automática de los operadores inscritos. La Dirección General de Formalización Minera (DGFM) analiza cada expediente de manera individual para verificar si los mineros trabajan sin autorización en áreas restringidas que ya cuentan con un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado a favor de una empresa.

El Minem precisó que los operadores que cumplen con la normativa vigente y cuentan con un contrato de explotación en regla mantienen sus derechos plenamente garantizados. El Estado, a través del ministerio, respalda a los pequeños mineros que operan conforme a ley, pero no puede avalar actividades que se desarrollan en zonas restringidas donde, según el propio sector, operan bandas criminales armadas que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y la seguridad de la provincia.

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Un especialista técnico y varios mineros artesanales peruanos revisan documentos y expedientes para el proceso de formalización en una oficina andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minem envió equipos técnicos a Pataz

Para garantizar la transparencia del proceso y reducir la desinformación, el ministerio desplegó equipos técnico-legales de la DGFM y de la Oficina General de Gestión Social directamente en Pataz. Estos especialistas brindan orientación caso por caso, verifican el cumplimiento de requisitos y promueven espacios de diálogo que faciliten acuerdos de explotación donde resulte técnicamente viable, de acuerdo con el reporte de Andina.

La presencia de estos equipos busca atender de forma directa las dudas de los operadores inscritos en el Reinfo, en un contexto marcado por la desconfianza generada por las versiones difundidas entre los dirigentes locales.

Un equipo técnico evalúa el avance de la formalización minera en diálogo con trabajadores artesanales en una zona rural de Pataz, La Libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantean nueva ley minera artesanal

El ministerio subrayó que la situación observada en Pataz evidencia el agotamiento del esquema vigente del Reinfo como mecanismo de formalización minera. Por ello, el Ejecutivo impulsa una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que contempla reglas claras, trazabilidad y asistencia técnica real para los operadores del sector.

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Con esta propuesta normativa, el ministerio busca que la formalización deje de representar un trámite prolongado e incierto y se convierta en una actividad ordenada, segura y sostenible para los pequeños mineros del país.