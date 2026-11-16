Karla Tarazona y Christian Domínguez planifican un nuevo embarazo mientras el cantante continúa un tratamiento médico para recuperar su fertilidad.

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Karla Tarazona confirmó que Christian Domínguez dejó de consumir anabólicos hace aproximadamente un año, como parte de un proceso médico orientado a recuperar su fertilidad y concretar el deseo de la pareja de tener una hija juntos. La conductora detalló que ambos siguen un seguimiento especializado mientras esperan que el organismo del cantante responda favorablemente al tratamiento.

El proceso de desintoxicación que atraviesa el cantante

Según explicó Tarazona, Domínguez suspendió el uso de testosterona y otras sustancias que empleaba desde hacía seis años para aumentar su masa muscular. La decisión responde directamente a la intención de la pareja de buscar un nuevo embarazo, luego de que especialistas advirtieran sobre los efectos de estos productos en la capacidad reproductiva masculina.

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“Está limpiando su cuerpo”, señaló la conductora a Trome, en referencia al proceso que atraviesa el cumbiambero desde que decidió priorizar la posibilidad de convertirse nuevamente en padre. Tarazona precisó que esta etapa le recuerda los cuidados que ambos tuvieron durante el embarazo de su hijo Valentino.

El preparador físico de Domínguez, conocido como ‘La Mackyna’, había detallado semanas antes el alcance de este proceso en el programa ‘Magaly TV, la Firme’. “Ya tiene buen tiempo ya limpiándose, desintoxicándose todo el cuerpo. No consume ni suplementos, no consume fármacos, no consume nada porque quiere tener su hijita con Karla”, explicó el entrenador, quien trabaja con el cantante desde hace seis años.

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El cumbiambero dejó de utilizar sustancias para aumentar su musculatura desde enero, luego de decidir que quiere convertirse nuevamente en padre. Según su entrenador, sus resultados todavía no son aptos para buscar un embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

El tratamiento médico y los tiempos de recuperación

El proceso de Domínguez cuenta con supervisión del doctor Luis Noriega, especialista que realiza evaluaciones periódicas para determinar si el cantante se encuentra en condiciones de buscar un embarazo con su pareja. Según detalló el médico en el mismo reportaje, el consumo prolongado de testosterona y anabólicos puede interferir en la producción de espermatozoides y, en algunos casos, derivar en azoospermia, una condición caracterizada por la ausencia total de espermatozoides en el semen.

“Hay que darle el tiempo, por lo menos seis meses, nueve meses, un año y medio, para que regrese la fertilidad en aquellas personas”, explicó el especialista sobre los plazos que suele requerir este tipo de recuperación. Pese al año transcurrido desde que Domínguez inició el proceso, los resultados obtenidos hasta el momento no serían los óptimos para avanzar con la búsqueda del embarazo.

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Tarazona, por su parte, reveló que ella también adoptó medidas en paralelo al tratamiento de su esposo. “Acuérdate que en enero yo congelé mis óvulos, así que ambos estamos haciendo bien el proceso para que todo quede óptimo al momento de encargar. Ya tengo 43 años, así que todo tiene que salir bien. Como todos sabían, Christian se ponía anabólicos, pero ahora está limpiando su cuerpo, tal como en la época cuando encargamos a nuestro hijo Vale”, declaró la conductora a Trome.

Un deseo compartido desde hace más de un año

La intención de tener una hija no es un tema nuevo para la pareja. A fines de 2025, Domínguez ya había confirmado que ambos planeaban concretar el embarazo durante 2026. “Ya hemos hablado del matrimonio, ya podemos casarnos y queremos hacerlo, pero queremos que sea muy privado”, había señalado entonces el cantante, quien también confirmó que la búsqueda de una niña formaba parte de sus planes para ese año.

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Karla Tarazona enfrenta a la prensa y niega rotundamente haberle hecho un 'amarre' a Christian Domínguez. Asegura que su confianza en él se basa en la terapia de pareja, pero Magaly Medina se muestra escéptica y analiza sus declaraciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tarazona, de 43 años, ha sido clara en que la maternidad a su edad requiere de una planificación responsable. “Tener un hijo es una gran responsabilidad. Yo puedo tener muchos sueños y anhelos, pero si no se dan, tampoco me roban el sueño”, expresó la conductora en declaraciones recientes, en las que dejó entrever que no vive con ansiedad la posibilidad de un nuevo embarazo.

Los hijos de la pareja esperan la llegada de una hermana

Sobre el entusiasmo de sus hijos ante la posible llegada de una hermana, Tarazona agregó: “Ellos están felices, ya están grandes, así que imagínate. El mayor pronto cumple 17 años, el otro tiene 15 y mi Valentino se va para los 11 años, así que nuestra hijita va a tener unos hermanos muy protectores”.

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La pareja, que contrajo matrimonio civil en junio de este año, mantiene la expectativa de concretar el embarazo durante 2027, de acuerdo con los avances del tratamiento médico que sigue el cantante. Mientras continúan las evaluaciones correspondientes, Tarazona insistió en que el objetivo de ampliar la familia permanece vigente, aunque sujeto a los resultados que determinen los especialistas en los próximos meses.