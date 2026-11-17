Una imagen muestra al papa León XIV durante un encuentro con los fieles y representantes de la devoción popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco, Perú, el 15 de noviembre de 2026. EFE/VATICANO

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La visita del papa León XIV a Perú, el país donde vivió durante dos décadas, dejó un registro de frases memorables que atravesaron lo espiritual, lo político y lo social. Desde su llegada a Lima hasta la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, el pontífice habló sobre la identidad nacional, los jóvenes, los abusos en la Iglesia, la familia, el trabajo, la tecnología y la crisis ambiental en la Amazonía.

“Como cantamos en un vals criollo: ricas montañas, hermosas tierras. ¡Es mi Perú!”

“Como cantamos en un vals criollo: ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas. ¡Es mi Perú!” (Encuentro sobre los Desafíos y Esperanzas del Pueblo Peruano, Plaza de Armas de Lima, 12 de noviembre. La multitud respondió con una ovación y el cántico “¡El papa es peruano!”)

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Un discurso inspirador del Papa León XIV en Perú, donde resalta la riqueza cultural y la necesidad de políticas que promuevan la igualdad y el bienestar para todos los ciudadanos.

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece en mí y cuánto de mi propia historia también les pertenece a ustedes. Puedo decirles, con profunda gratitud, que estoy regresando a mi patria.” (Ceremonia de bienvenida con la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del Estado, Gran Teatro Nacional, 11 de noviembre)

“Queridos hermanos y hermanas: al concluir mi visita apostólica, yo también quiero confirmarlos en la fe y la caridad, y asegurarles que siempre los llevaré conmigo. ¡Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo!” (Misa de clausura, Base Aérea Las Palmas, Lima, 16 de noviembre)

El Papa León XIII se dirige a las autoridades, miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, acompañado por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en el Gran Teatro Nacional durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso al país donde sirvió como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Mi viaje llega a su fin, ¡pero el tiempo de la misión continúa! Recuerden que al final de cada misa somos enviados a evangelizar. ¡Vayan y proclamen al verdadero Dios!” (Misa de clausura, Base Aérea Las Palmas, Lima, 16 de noviembre)

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“Aquí hoy en el Estadio Nacional, ustedes son esa señal de esperanza”

“Alguien me dijo que el Perú necesita una señal de esperanza. Pues bien, aquí hoy en el Estadio Nacional, ustedes son esa señal de esperanza.” (Vigilia con jóvenes y universitarios, Estadio Nacional de Lima, 12 de noviembre)

El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)

“Sean apasionados por todo lo que vale la pena, por lo verdadero, lo bueno y lo bello. Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura y atrevan a emprender proyectos magnánimos.” (Vigilia con jóvenes y universitarios, Estadio Nacional de Lima, 12 de noviembre)

“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad. Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas a las que aún no sabemos responder. Busquen también la compañía de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga.” (Vigilia con jóvenes y universitarios, Estadio Nacional de Lima, 12 de noviembre)

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El papa León XIV sostiene un muñeco de león con prendas andinas durante su encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Vatican Media)

“No se conformen con vivir según lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado para que realicen algo que nadie más puede hacer exactamente igual.” (Vigilia con jóvenes y universitarios, Estadio Nacional de Lima, 12 de noviembre)

“Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

“Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad.” (Encuentro con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades del Estado, Gran Teatro Nacional, 11 de noviembre)

La presidenta Keiko Fujimori posa junto al papa León XIV y un retablo ayacuchano durante la visita apostólica en el Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

“Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas.” (Encuentro con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades del Estado, Gran Teatro Nacional, 11 de noviembre)

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“Hemos de responder a los casos de abusos en la Iglesia con verdad, justicia, perdón, reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos.” (Encuentro con los obispos de Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, 12 de noviembre)

FOTO ARCHIVO. El papa León XIV durante su audiencia general semanal, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de octubre de 2026. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

“Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad.” (Encuentro sobre el Futuro del Pueblo Peruano, Plaza de Armas de Lima, 12 de noviembre)

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“Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte.” (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 13 de noviembre)

“La tecnología no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia.” (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 13 de noviembre)

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El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“Precisamente porque el progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión.” (Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 13 de noviembre)

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”

“Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones.” (Clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, Zaña, 14 de noviembre)

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación.” (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, Pucallpa, 15 de noviembre)

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León XIV comenzará su recorrido en Yarinacocha, donde dialogará con misioneros y representantes indígenas. Después bendecirá un shihuahuaco, visitará la Catedral de Pucallpa y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

“Muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres.” (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos, Pucallpa, 15 de noviembre)

“La deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población.” (Encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, Pucallpa, 15 de noviembre)

“La salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano. Todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, y toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente.” (Santa misa en Pucallpa, 15 de noviembre)

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