Ana Paula Consorte sugirió que no tendrá más hijos con Paolo Guerrero tras el nacimiento de su tercer bebé en común.

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Ana Paula Consorte dio señales sobre un posible límite en la cantidad de hijos que planea tener junto a Paolo Guerrero. La modelo brasileña, que atraviesa su tercer embarazo con el futbolista de Alianza Lima, habló sobre el cansancio que le produce esta etapa de gestación y dejó entrever que no contempla ampliar más su familia tras el nacimiento de este bebé.

El agotamiento que describió la modelo brasileña

Consorte compartió con sus seguidores el desgaste que le ha generado este tercer embarazo, distinto a los dos anteriores según sus propias palabras. La modelo relató que las exigencias de cuidar a sus dos hijos mayores mientras atraviesa la recta final de la gestación la llevaron a un punto de cansancio que no había experimentado antes.

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“Me siento muy agotada”, expresó la brasileña, en declaraciones que reflejan el desgaste físico y emocional que describe en esta etapa de su vida. La modelo, de 34 años, se encuentra a pocas semanas de dar a luz a su tercer hijo con el delantero peruano.

Ana Paula Consorte responde a una consulta sobre sus planes familiares y señala el cansancio físico que experimenta durante su gestación en una publicación de Instagram.

La modelo brasileña profundizó en el tema a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde sus seguidores le consultaron directamente sobre sus planes familiares. Ante la pregunta de si sería su último embarazo, Consorte fue clara: “Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada”.

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En la misma sesión de preguntas, un seguidor le consultó si pensaba ligarse las trompas o si todavía planeaba agrandar la familia. “No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, respondió, precisando además el tipo de parto que tuvo en cada uno de sus embarazos.

Consorte también descartó que el embarazo haya afectado su relación con Guerrero, luego de que le preguntaran si sentía cólera hacia él. “Nooo... Él nos cuida muchísimo. El único que tuve un poquito de cólera fue con mi primer niño, que, como saben, nació igualito a su papá, hasta en su forma de ser”, bromeó la modelo.

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La modelo Ana Paula Consorte responde a consultas sobre su embarazo y afirma que no tendrá más hijos en una historia de Instagram.

Un embarazo que la pareja esperaba con ilusión

El tercer embarazo de Consorte se confirmó en septiembre, cuando la modelo compartió un video junto a sus hijos mayores en el que les mostraba una ecografía. La noticia llegó después de meses de especulaciones alimentadas por apariciones públicas en las que se le veía con el vientre abultado.

La propia Consorte relató semanas después cómo reaccionó Guerrero al conocer la noticia real del embarazo, luego de que ella le hiciera bromas repetidas con la misma afirmación. “Yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole ‘Amor, estoy embarazada’, cuando en realidad no lo estaba. Entonces, esta vez, cuando se lo dije de verdad, se quedó pensando que le estaba tomando el pelo. Pero cuando se dio cuenta de que sí era verdad, se puso muy feliz”, relató la modelo.

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El deseo de tener un tercer hijo no era nuevo para la pareja. En noviembre de 2024, la brasileña ya había manifestado públicamente su intención de tener una niña después de sus dos primeros hijos con el futbolista. “Sí, queremos tener una hija. Yo le dije a Paolo: ‘Quiero una hija mujer’, pero será cuando estemos más estables”, había señalado entonces.

Ana Paula Consorte descarta en una historia de Instagram haber sentido molestias hacia Paolo Guerrero durante su tercer embarazo.

Una relación marcada por rupturas y reconciliaciones

El actual embarazo se produce después de un periodo de inestabilidad en la relación de Consorte y Guerrero. En marzo, la modelo confirmó públicamente la separación de la pareja, aunque ambos mantuvieron contacto por el bienestar de sus hijos. “No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida”, había declarado en ese momento.

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La reconciliación se concretó meses después, con apariciones públicas conjuntas en distintos eventos, entre ellos el estreno de una película infantil en julio. Durante esa etapa, Consorte también confirmó que los planes de matrimonio con el futbolista siguen vigentes, aunque sin una fecha definida. “Sí, ya tenemos anillo”, afirmó la modelo sobre el compromiso que mantiene con Guerrero.

El cansancio como parte de una etapa distinta a sus embarazos anteriores

El agotamiento que describe la brasileña en esta última etapa de gestación contrasta con las apariciones públicas que ambos sostuvieron durante los primeros meses del embarazo. Consorte ha señalado en distintas oportunidades que las constantes mudanzas entre Perú y Brasil, además de las exigencias de la carrera deportiva de Guerrero, complican la dinámica familiar que intentan sostener.

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Ana Paula Consorte comparte un video en el interior de su vivienda junto a sus hijos. En la grabación, la modelo interactúa con los menores mientras leen notas e impresiones en la sala de estar. El contenido registra interacciones familiares donde conversan y sonríen frente a la cámara.

La modelo también ha enfrentado episodios de tensión mediática durante este embarazo, entre ellos un reclamo público dirigido a la esposa del futbolista Hernán Barcos, que generó controversia en redes sociales. Consorte aclaró en esa oportunidad que su molestia no estaba relacionada con celos hacia Guerrero, sino con lo que consideró una falta de respeto hacia el futbolista.

Mientras continúa con los últimos controles previos al parto, la brasileña ha mantenido informados a sus seguidores sobre el proceso de su embarazo, en el que describe tanto la expectativa por la llegada de su tercer hijo como el desgaste que le genera esta etapa final de la gestación.

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