El movimiento ocurrió a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, tuvo una profundidad de 41 kilómetros, según los reportes oficiales. (Infobae)

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La región Ica registró este domingo cinco sismos en el transcurso de una sola jornada, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los epicentros de los sismos se concentraron en las provincias de Nasca y Palpa, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Andina.

La actividad sísmica se extendió desde la mañana hasta la tarde, con magnitudes entre 4.6 y 5.4 grados. Ninguno de los eventos provocó daños materiales ni personales de consideración, según los registros preliminares del organismo.

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Un reporte del Instituto Geofísico del Perú sitúa el epicentro de un sismo de magnitud 4.6 a 107 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la región Ica. (Agencia Andina)

Dos sismos superaron la magnitud 5.0

El movimiento telúrico de mayor intensidad del día alcanzó una magnitud de 5.4 y se registró a las 11:16:39 horas. Su epicentro se localizó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, con una profundidad de 31 kilómetros y una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada, según precisó el IGP.

Minutos después, a las 11:23:18 horas, se produjo un segundo sismo de magnitud 5.1, con epicentro a 38 kilómetros al suroeste de Palpa y una profundidad de 41 kilómetros. Este evento alcanzó una intensidad de III-IV en dicha localidad, de acuerdo con el reporte citado por Andina.

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El distrito costero de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, concentra los epicentros de la actividad sísmica registrada por el Instituto Geofísico del Perú. (Crédito: Agencia Andina)

Tres sismos más durante la tarde

La actividad sísmica continuó horas más tarde con tres eventos de menor magnitud. A las 14:26:33 horas se reportó un sismo de magnitud 4.7, con epicentro a 97 kilómetros al suroeste de Palpa y una profundidad de 30 kilómetros, que alcanzó una intensidad de II-III en esa provincia.

Posteriormente, a las 14:44:54 horas, se registró un movimiento de magnitud 4.8, con epicentro a 116 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona y una profundidad de 27 kilómetros. El quinto y último sismo del día ocurrió a las 14:51 horas, con una magnitud de 4.6, epicentro a 107 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona y una profundidad de 29 kilómetros, con una intensidad de II-III en la zona.

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Una acuarela del litoral de Ica en Perú representa las ondas en el terreno generadas por la actividad sísmica en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descartan alerta de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que ninguno de los sismos registrados en Ica generó una alerta de tsunami para el litoral peruano. La entidad emitió un reporte individual por cada evento, con datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP):

11:16:39 horas, magnitud 5.4, epicentro a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, Nasca, profundidad de 31 kilómetros

11:23:18 horas, magnitud 5.1, epicentro a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, profundidad de 41 kilómetros

14:26:33 horas, magnitud 4.7, epicentro a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, profundidad de 30 kilómetros

14:44:54 horas, magnitud 4.8, epicentro a 116 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, Nasca, profundidad de 27 kilómetros

16:22:46 horas, magnitud 4.5, epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, Nasca, profundidad de 28 kilómetros

Con este último reporte, correspondiente a un sexto movimiento telúrico registrado por la tarde, la Marina de Guerra ratificó que la secuencia sísmica no representó riesgo de maremoto en ningún punto del litoral peruano.