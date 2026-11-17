Gerhard Güttler interactúa con tres alpacas en la terraza de la residencia de ancianos Mana Residenz en Berlín, donde los animales forman parte de un programa de acompañamiento. (Crédito: Canal N)

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En la residencia para adultos mayores Mana Residenz, ubicada en Berlín, un grupo de alpacas recorre diariamente pasillos, jardines y habitaciones como parte de una dinámica de convivencia implementada desde hace 12 años. La presencia de estos camélidos sudamericanos genera tranquilidad y entusiasmo entre los residentes, quienes reciben sus visitas habituales con muestras de afecto, según informó Canal N.

Los animales tienen libre acceso a toda la propiedad, incluidos los cuartos de los residentes, y no son obligados a interactuar con las personas. Se desenvuelven de manera espontánea por las instalaciones, lo que ha permitido que los adultos mayores los incorporen como parte de su rutina diaria, al alimentarlos a mano y recibirlos como invitados habituales.

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Una alpaca se acerca a los adultos mayores durante una actividad de pintura en la residencia Mana Residenz de Berlín. (Captura video: Canal N)

Alpacas motivan a un residente de 94 años

Para Gerhard Güttler, residente de 94 años del centro geriátrico, las alpacas representan más que una forma de distracción. Según su testimonio, el contacto con los animales lo mantiene activo y le da un propósito, al convertirse en un incentivo para levantarse, desplazarse hacia la terraza y alimentarlos durante la jornada.

El adulto mayor destacó, además, la sensación de confianza y apoyo que le transmiten los animales en su día a día, un vínculo que se replica entre otros residentes del establecimiento, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar.

Gerhard Güttler interactúa con tres alpacas en la terraza de la residencia de adultos mayores Mana Residenz, en Berlín. (Crédito: Canal N)

Alpacas contribuyen al bienestar emocional

De acuerdo con los responsables de la residencia, la interacción con las alpacas fomenta el bienestar emocional y la actividad física de los usuarios. Esta dinámica se ha consolidado como un modelo de terapia asistida por animales, que ha demostrado beneficios para la salud mental y emocional de los adultos mayores que habitan el centro.

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La convivencia diaria con los camélidos ofrece a los residentes una razón adicional para desplazarse por los distintos espacios de la propiedad, lo que contribuye a mantener cierto nivel de movilidad y actividad física entre la población de mayor edad.

Un grupo de alpacas recorre el pasillo de la residencia para adultos mayores Mana Residenz en Berlín como parte de un programa de terapia asistida. (Crédito: Canal N)

Ayudan a mantener los jardines de la residencia

Además del acompañamiento que brindan a los residentes, las alpacas cumplen una función práctica dentro de la institución. Su cuidado resulta sencillo y, de forma natural, contribuyen al mantenimiento de las áreas verdes al mantener corto el césped de los jardines, según precisó el centro geriátrico.

A cambio de su labor en los exteriores y su compañía en las habitaciones, los ejemplares reciben atención y cuidados constantes por parte de los adultos mayores y el personal, lo que consolida un vínculo de apoyo mutuo dentro de la residencia alemana.

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Residentes del centro geriátrico Mana Residenz de Berlín interactúan en el jardín con varias alpacas como parte de un programa de terapia asistida. (Canal N)