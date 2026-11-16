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Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno por el Uruguay Open 2026: horario y dónde ver duelo de peruanos en Montevideo

Los dos tenistas peruanos mejor ubicados en el ranking ATP se verán las caras este lunes en la primera ronda del ATP Challenger 75 disputado sobre polvo de ladrillo en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo

Juan Pablo Varillas – Gonzalo Bueno – Uruguay Open - Challenger de Montevideo – Perú – deportes – 15 noviembre
Ninguno de los dos pudo pasar de los octavos de final en el Challenger de Lima la semana pasada. Ahora, en Montevideo, Varillas y Bueno se cruzan entre sí con la chance de resarcirse y sumar puntos vitales para el ranking en el tramo final de la temporada. (Andina)
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El tenis peruano tendrá protagonismo garantizado en el Uruguay Open. Juan Pablo Varillas (200° ATP) y Gonzalo Bueno (184° ATP) protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la primera ronda del Challenger de Montevideo 2026, con la certeza de que al menos uno de los dos representantes nacionales avanzará a los octavos de final del certamen uruguayo.

Ambos llegan al torneo tras despedirse en la misma instancia del Challenger de Lima, lo que convierte este choque en una oportunidad de revancha y de acumulación de puntos en la recta final de la temporada.

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El historial entre ambos: dos victorias para cada lado

Juan Pablo Varillas – Gonzalo Bueno – Uruguay Open - Challenger de Montevideo – Perú – deportes – 15 noviembre
Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno llegan al Uruguay Open con una rivalidad equilibrada: cada uno ganó dos de sus últimos cuatro enfrentamientos oficiales. El duelo en Montevideo romperá la paridad entre ambos. (Andina)

Los dos tenistas se conocen de sobra. En sus últimos cuatro enfrentamientos oficiales dentro del circuito Challenger, el marcador global es completamente parejo: dos triunfos por bando.

Bueno lleva la delantera en los choques más recientes. En marzo de 2026 se impuso en el Challenger de Santiago por 6-0 y 7-5 en la ronda de 32, y en octubre de 2025 repitió la hazaña en el Challenger de Cali, donde se llevó el partido por 6-4, 4-6 y 6-2 en los cuartos de final.

Sin embargo, Varillas tiene argumentos para la confianza: en abril de 2025 lo venció en el Challenger de Campinas por un contundente 6-3 y 6-1, y en enero de ese mismo año lo superó en las semifinales del Challenger de Buenos Aires por 7-6 y 6-4.

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Con ese antecedente sobre la mesa, el duelo del lunes en Montevideo llega en el momento justo para desempatar una rivalidad que, hasta ahora, no tiene dueño. Bueno, rankeado 16 posiciones por encima de su compatriota, llega al torneo uruguayo como el tenista con mayor jerarquía en el papel. Pero Varillas ha demostrado en el pasado reciente que los números no siempre definen el resultado cuando ambos comparten cancha.

El contexto previo al Uruguay Open es similar para los dos. Varillas cayó en los octavos de final del Challenger de Lima ante el argentino Genaro Olivieri (244° ATP), aunque antes había conseguido una victoria de mérito frente al chileno Tomás Barrios Vera (191° ATP), al que superó en tres sets. Bueno, por su parte, también quedó eliminado en octavos del certamen limeño a manos del brasileño João Lucas Reis da Silva (190° ATP), tras haber debutado con un triunfo por 2-1 sobre el español Carlos Sánchez Jover (328° ATP).

Dónde ver el partido en vivo desde Perú

Juan Pablo Varillas – Gonzalo Bueno – Uruguay Open - Challenger de Montevideo – Perú – deportes – 15 noviembre
Los aficionados peruanos tendrán distintas opciones para seguir el enfrentamiento entre sus dos principales representantes en Montevideo. ATP Challenger TV ofrecerá la transmisión sin costo, mientras que Disney+ Premium también tendrá cobertura. (Andina)

El enfrentamiento entre Varillas y Bueno tendrá cobertura en tres plataformas distintas, con una opción gratuita disponible para todos los aficionados.

ATP Challenger TV es la alternativa sin costo. La plataforma oficial del circuito transmite la totalidad de los partidos del torneo sin necesidad de suscripción. Se puede acceder desde la sección de Challenger TV en el sitio web del ATP Tour o a través de la aplicación móvil oficial ATP WTA Live.

Para quienes prefieren una señal con relato en español, Disney+ Plan Premium ofrece cobertura completa de la gira sudamericana de torneos Challenger en vivo. La transmisión está disponible para suscriptores del plan premium de la plataforma.

Finalmente, ESPN emitirá por televisión por cable algunos de los encuentros centrales de la jornada del Uruguay Open para Latinoamérica, aunque la inclusión de cada partido está sujeta a la programación del día.

El inicio del partido está fijado para las 13:50 (hora de Perú), aunque el comienzo exacto puede desplazarse ligeramente según la duración de los partidos que se disputen antes en la misma cancha.

Posibles rivales: Dellien, Boyer y los sembrados del cuadro

Juan Pablo Varillas – Gonzalo Bueno – Uruguay Open - Challenger de Montevideo – Perú – deportes – 15 noviembre
El ganador del duelo entre Varillas y Bueno enfrentará en octavos al vencedor de la llave entre Genaro Olivieri y un clasificado de la fase previa. Si avanza, podría cruzarse con Hugo Dellien en cuartos de final. (Andina)

El ganador del duelo peruano no tendrá un camino sencillo hacia los cuartos de final. En los octavos, el clasificado de este cruce enfrentará al vencedor del partido entre el argentino Genaro Olivieri y un tenista proveniente de la fase de clasificación, cuyo resultado se define también este lunes 16 de noviembre.

Si supera esa instancia, el representante peruano que avance se medirá en cuartos de final ante el ganador de una llave conformada por el boliviano Hugo Dellien —tercer cabeza de serie del torneo— y el estadounidense Tristan Boyer, más los dos clasificados que emerjan del partido entre el español Max Alcalá Gurri y otro tenista proveniente de la qualy.

El cuadro del Uruguay Open incluye además a otros candidatos de peso para las rondas finales. En la parte superior de la llave figuran el argentino Camilo Ugo Carabelli como primer preclasificado, el chileno Nicolás Jarry y el portugués Henrique Rocha (cuarto sembrado). En la parte inferior, además de Dellien, sobresale el argentino Francisco Comesaña, sexto preclasificado del certamen.

El torneo se disputa sobre arcilla en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo y corresponde a la categoría ATP Challenger 75, uno de los escalones del circuito profesional donde los tenistas de la región acumulan puntos clave para sostener o mejorar su posición en el ranking mundial.

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