La actriz calificó su paso por el certamen Miss Supertalent of the World 2016 en Corea del Sur como una experiencia turbia.

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Milett Figueroa descartó una vez más la posibilidad de regresar a los escenarios del Miss Perú, pese a las versiones que apuntaban a una nueva invitación para participar en el certamen de belleza. La actriz reafirmó que considera esa etapa de su vida concluida y prefiere enfocar su carrera en la actuación y la música.

Una decisión que la actriz mantiene desde hace años

Consultada sobre un eventual regreso a los concursos de belleza, Figueroa fue enfática al señalar que ese capítulo de su trayectoria ya forma parte del pasado. “Hay que cerrar etapas”, sostuvo la actriz a Trome, en declaraciones que reafirman una postura que ha mantenido en distintas oportunidades durante los últimos años.

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La posición de Figueroa no es reciente. En junio de 2025, la modelo ya había sido consultada sobre la posibilidad de competir nuevamente en escenarios como el Miss Perú y respondió de forma directa. “No, no, no. Es una etapa que ya la viví. Punto. Ya está”, había señalado entonces, en declaraciones al canal de streaming ‘Ouke’.

La experiencia en Corea del Sur que marcó su postura

Entre los motivos que la actriz ha expuesto para rechazar un regreso a los certámenes de belleza se encuentra su experiencia en el ‘Miss Supertalent of the World 2016’, concurso realizado en Corea del Sur, donde obtuvo la corona representando al Perú. Figueroa calificó esa vivencia como “turbia” y la relacionó con condiciones que describió como de explotación laboral durante el mes que duró su participación.

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Milett Figueroa confesó que entregó parte de su premio de Miss Supertalent of the World a Jessica Newton: “Es la directora”

“Fue una experiencia que no volvería a repetir. Y por una corona, no lo haría”, afirmó la actriz sobre aquel episodio, que también generó una respuesta pública de Jessica Newton, directora del Miss Perú, quien negó las acusaciones de la modelo sobre un presunto manejo irregular del dinero obtenido en el certamen.

Las declaraciones cruzadas entre ambas figuras se repitieron en distintas ocasiones durante los últimos meses. Newton llegó a precisar públicamente que Figueroa nunca ostentó el título de Miss Perú, en respuesta a los señalamientos que la actriz había hecho contra la organización del certamen.

Una carrera que avanza entre la actuación y la música

La decisión de Figueroa de alejarse de los concursos de belleza coincide con un momento de consolidación en su trabajo como actriz. La peruana forma parte del elenco de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, película que convocó a cerca de 30.000 espectadores durante su estreno y se posicionó como uno de los filmes peruanos más vistos del año.

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En paralelo, Figueroa atraviesa un proceso de transición personal tras confirmar el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, con quien mantuvo un vínculo sentimental de varios años, documentado en la serie de Amazon Prime ‘Los Tinelli’. La actriz explicó que la distancia y los proyectos profesionales de ambos influyeron en la decisión de separarse definitivamente.

Milett Figueroa descartó su regreso al certamen Miss Perú para priorizar su carrera en la actuación y la música.

“Claramente, cada uno está con sus proyectos. Yo acabo de terminar de grabar la novela. Estoy con mi proyecto musical. Estoy leyendo dos obras de dos amigos directores para el próximo año, para evaluar a ver si me quedo, me voy, qué hago con mi vida”, había señalado la actriz sobre el rumbo que tomó su carrera tras la ruptura.

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Figueroa también se refirió a las oportunidades que identifica en la industria del entretenimiento peruano, en comparación con su experiencia previa en Argentina. “No falta talento, porque hay gente talentosísima, y lo que faltan son oportunidades para poder expresar ese talento”, sostuvo recientemente, en referencia a la necesidad de mayor apuesta en la producción nacional de series y películas.

Con su atención puesta en la actuación y en un nuevo proyecto musical que desarrolla junto a su madre, Martha Valcárcel, la actriz descartó que una invitación a certámenes de belleza forme parte de sus planes futuros, en línea con la postura que ha mantenido de manera constante durante los últimos años.

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