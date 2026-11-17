El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

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Las lluvias que afectan el norte del Perú volvieron a poner bajo alerta a Tumbes y Piura, con mayor preocupación en la primera región debido al aumento del caudal del río Tumbes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el afluente llegó a 840,83 metros cúbicos por segundo a las 04:00 del 17 de noviembre, una cifra que superó el umbral naranja y que podría avanzar hacia el nivel rojo en las próximas horas.

La entidad meteorológica pidió a la población alejarse de las quebradas y de las zonas inundables ante la posibilidad de que el río alcance el nivel de alerta más alto. El aviso fue emitido en una jornada marcada por precipitaciones en distintos puntos del norte peruano, en un escenario que Senamhi vinculó en sus comunicaciones a la respuesta frente al Fenómeno El Niño.

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El gráfico hidrológico difundido para la estación El Tigre estableció el umbral amarillo en 600 metros cúbicos por segundo, el naranja en 800 y el rojo en 1.000. Con el registro de las 04:00, el río Tumbes se ubicó por encima del segundo de esos niveles.

El caudal del río Tumbes superó el umbral naranja tras registrar 840,83 metros cúbicos por segundo en la estación El Tigre.

Las precipitaciones continuarán

Senamhi indicó que las lluvias persistirían hasta las 02:00 del 17 de noviembre. Para el departamento de Tumbes, proyectó acumulados de entre uno y cinco milímetros, con precipitaciones principalmente en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En Piura, el pronóstico contempló lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores del norte de las provincias de Sullana y Piura, así como en el oeste de Ayabaca. Los acumulados previstos superaban los 15 milímetros en esos puntos.

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El reporte también consignó una medición registrada en El Ciruelo, en Ayabaca. En esa localidad se acumularon 71,1 milímetros de lluvia en las últimas dos horas, según el mensaje difundido por la institución.

La proyección de muy corto plazo mostró áreas con precipitaciones sobre la franja norte de Piura y Tumbes. Para la segunda hora de vigencia del aviso, el Senamhi advirtió que los acumulados en el norte de Sullana podían llegar a 15 milímetros.

Viviendas completamente anegadas. Residentes de comunidades como Tacural, donde nunca antes el agua había llegado a estos niveles, intentan salvar sus pertenencias en medio del desastre en marzo de 2026. - Crédito: Milagros Rodríguez Pereyra

Diez centros poblados

En Tumbes, las lluvias ya provocaron problemas de conectividad en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar. La activación de la quebrada Casitas-Bocatán afectó al menos a 10 centros poblados, donde viven aproximadamente 1.500 personas, según informó RPP.

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Las localidades afectadas son Tacna Libre, Bellavista, El Palmo, Cherellique, La Choza, Ciénego Sur, Ciénego Norte, Chicama, El Cardo y Averías. Las interrupciones en las vías de acceso dificultaron el traslado de los habitantes y el abastecimiento de productos en la zona.

Ante esta situación, personal del Ejército del Perú utilizó un camión MAN todoterreno como puente terrestre para evacuar y transportar a pobladores, además de movilizar alimentos, medicinas, mercadería y otros insumos de primera necesidad.

La unidad operó en el tramo entre Tacna Libre-Cañaveral y el centro poblado La Choza. Luego, las acciones de apoyo se extendieron hasta Averías, otra de las localidades afectadas por el aislamiento.

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Efectivos de la Novena Brigada Blindada también trasladaron sacos de yuca de comerciantes de Averías. La distribución de este producto hacia los mercados de la ciudad se había visto limitada por las condiciones de las vías tras las lluvias.

Varios niños juegan en un parque inundado por las lluvias en Piura, donde miles de menores enfrentan condiciones de riesgo asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

En Piura

La situación también generó dificultades en la urbanización El Bosque, en el distrito de Castilla, en Piura. Vecinos de la zona señalaron que llevan 15 días expuestos a aguas servidas que inundaron parte de sus calles después de las precipitaciones registradas durante la primera semana de noviembre.

Lissy Bobadilla, residente del sector, explicó a RPP que la avenida Las Casuarinas, situada junto al terminal terrestre de Castilla, quedó cubierta por lodo y desagües. De acuerdo con su testimonio, tres buzones de alcantarillado colapsaron en una vía que no cuenta con asfaltado.

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La vecina sostuvo que el deterioro de las tuberías expuestas y la acumulación del agua de lluvia facilitaron la expansión de las aguas residuales. También relató que en abril la Municipalidad de Castilla contrató una empresa para renovar las redes de la avenida Las Casuarinas, una intervención que buscaba sustituir tuberías antiguas y mejorar el sistema de alcantarillado.

Según Bobadilla, los trabajos quedaron paralizados en agosto por una presunta falta de pago de la comuna. La residente afirmó que la empresa se retiró el 12 de agosto, pese a que la obra tenía un plazo de ejecución de seis meses.

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Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

“La empresa se fue el 12 de agosto y desde el 4 de noviembre estamos así. La obra empezó en abril de este año y duraba seis meses”, manifestó la vecina.

Los residentes de El Bosque señalaron que presentaron reclamos ante la Municipalidad de Castilla y la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau), aunque indicaron que no recibieron una solución ni se retiraron las aguas acumuladas.

Los vecinos también alertaron sobre basura, roedores, cucarachas y zancudos en los alrededores. Indicaron que los malos olores ya llegaron a algunas viviendas y solicitaron la intervención de las autoridades municipales y de la empresa de agua y saneamiento para retirar las aguas residuales y retomar la obra de alcantarillado.

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