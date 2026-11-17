Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación y calcular la cantidad necesaria para cubrir las actividades básicas durante la suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las labores de mantenimiento que realizará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) este jueves 19 de noviembre modificarán temporalmente el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la capital. La intervención obligará a determinados hogares a reorganizar sus actividades cotidianas, debido a que el suministro permanecerá interrumpido durante el periodo establecido por la empresa estatal.

Los trabajos forman parte de las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, necesarias para atender las redes que distribuyen el recurso. Aunque el cronograma comprende varios distritos, la restricción no alcanzará necesariamente a todos sus habitantes, sino únicamente a las urbanizaciones, avenidas y zonas residenciales identificadas por la compañía.

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Ante esta situación, resulta importante que los vecinos comprueben si sus domicilios figuran en la relación de zonas afectadas. Conocer esta información permitirá adoptar medidas preventivas, reservar agua para cubrir las necesidades básicas y evitar contratiempos durante las horas en que no estará disponible el servicio.

Otro aspecto que deberán considerar los usuarios es que la interrupción tendrá horarios diferenciados, según la ubicación y el tipo de intervención programada. Por ello, la reposición del suministro también podrá variar entre sectores, de acuerdo con el avance de los trabajos técnicos.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sector 329 - Villa El Salvador:

A. H. Barrio Japonés

Urb. Pachacamac 4ta etapa

Sector 2 Barrio 3

Sector 2 Barrio 2

Sector 2 Barrio 4

A. H. Edilberto Ramos Grupo 2 y 3 Mzs. A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z

Parque Metropolitano

A.H. Los Aires de Pachacámac y Ampl.

A.H. Virgen de la Candelaria

A.H. Las Brisas de Pachacámac y Ampl.

A.H. Villa Unión

Sector Max Uhle

Sector 20 de Octubre

A. H. Víctor Chero Ramos

Sector Lomas de Mamacona

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 450 - Lurín:

A. H. 19 de Julio

A. H. San Camilo

A. H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra Etapa

A. H. Príncipe de Asturias Grupo “F”

U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José

P. J. Julio C. Tello

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas (Magnific).

San Antonio de Huarochirí

A. H. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC

Av. 16 de Mayo

Av. Basilio Auqui N° 2

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

A.H. Violeta Correa de Belaúnde

A.H. Herta La Campiña de Cajamarquilla sector B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agru. El Sudario

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca

AF Santa Rosa de Lima

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Chavín de Huantar

Agru. Punta Hermoza

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre

Brisas 14 de Setiembre

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. Jesús de Nazaret

AF 27 de Enero Comité E01

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 7 de Junio

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Agru. Nuevo Perú

A. H. Alto Cenepa Ampliación

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

La Victoria

Urb. Santa Catalina

Sector 19 - 3:

Av. Canadá

Av. Esteban Campodónico

Calle Julián Arce

Av. Paseo de la República y las calles interiores a este cuadrante.

Sector 19 - 4:

Calle Julián Arce

Av. Esteban Campodónico

Calle Carlos Villarán

Calle Solidaridad

Av. Javier Prado Oeste

Av. Paseo de la República y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

La Victoria

P. J. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

Cuadrante:

Av. Palermo

Av. Las Américas

Prol. Parinacochas

Av. Canadá y todas las calles interiores dentro de ese cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

La Victoria

P.J. Matute

Urb. Balconcillo

Urb. Montecarlo

Urb. La Pólvora

Urb. Santa Catalina

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.