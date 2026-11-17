Las labores de mantenimiento que realizará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) este jueves 19 de noviembre modificarán temporalmente el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la capital. La intervención obligará a determinados hogares a reorganizar sus actividades cotidianas, debido a que el suministro permanecerá interrumpido durante el periodo establecido por la empresa estatal.
Los trabajos forman parte de las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, necesarias para atender las redes que distribuyen el recurso. Aunque el cronograma comprende varios distritos, la restricción no alcanzará necesariamente a todos sus habitantes, sino únicamente a las urbanizaciones, avenidas y zonas residenciales identificadas por la compañía.
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Ante esta situación, resulta importante que los vecinos comprueben si sus domicilios figuran en la relación de zonas afectadas. Conocer esta información permitirá adoptar medidas preventivas, reservar agua para cubrir las necesidades básicas y evitar contratiempos durante las horas en que no estará disponible el servicio.
Otro aspecto que deberán considerar los usuarios es que la interrupción tendrá horarios diferenciados, según la ubicación y el tipo de intervención programada. Por ello, la reposición del suministro también podrá variar entre sectores, de acuerdo con el avance de los trabajos técnicos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Sector 329 - Villa El Salvador:
- A. H. Barrio Japonés
- Urb. Pachacamac 4ta etapa
- Sector 2 Barrio 3
- Sector 2 Barrio 2
- Sector 2 Barrio 4
- A. H. Edilberto Ramos Grupo 2 y 3 Mzs. A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z
- Parque Metropolitano
- A.H. Los Aires de Pachacámac y Ampl.
- A.H. Virgen de la Candelaria
- A.H. Las Brisas de Pachacámac y Ampl.
- A.H. Villa Unión
- Sector Max Uhle
- Sector 20 de Octubre
- A. H. Víctor Chero Ramos
- Sector Lomas de Mamacona
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 450 - Lurín:
- A. H. 19 de Julio
- A. H. San Camilo
- A. H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra Etapa
- A. H. Príncipe de Asturias Grupo “F”
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José
- P. J. Julio C. Tello
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Antonio de Huarochirí
- A. H. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC
- Av. 16 de Mayo
- Av. Basilio Auqui N° 2
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Lurigancho
- Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
- A.H. Violeta Correa de Belaúnde
- A.H. Herta La Campiña de Cajamarquilla sector B
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Agru. El Sudario
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca
- AF Santa Rosa de Lima
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Chavín de Huantar
- Agru. Punta Hermoza
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre
- Brisas 14 de Setiembre
- A. H. Saúl Cantoral Huamaní
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. Jesús de Nazaret
- AF 27 de Enero Comité E01
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector 7 de Junio
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
- Agru. Nuevo Perú
- A. H. Alto Cenepa Ampliación
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
La Victoria
- Urb. Santa Catalina
Sector 19 - 3:
- Av. Canadá
- Av. Esteban Campodónico
- Calle Julián Arce
- Av. Paseo de la República y las calles interiores a este cuadrante.
Sector 19 - 4:
- Calle Julián Arce
- Av. Esteban Campodónico
- Calle Carlos Villarán
- Calle Solidaridad
- Av. Javier Prado Oeste
- Av. Paseo de la República y todas las calles interiores a este cuadrante.
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La Victoria
- P. J. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
Cuadrante:
- Av. Palermo
- Av. Las Américas
- Prol. Parinacochas
- Av. Canadá y todas las calles interiores dentro de ese cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La Victoria
- P.J. Matute
- Urb. Balconcillo
- Urb. Montecarlo
- Urb. La Pólvora
- Urb. Santa Catalina
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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