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El penal errado de Alianza Atlético ante Sporting Cristal en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

El volante argentino Ariel Muñoz desperdició de manera increíble una buena oportunidad para ponerse adelante en el marcador en el partido definitorio

Ariel Muñoz no pudo con el remate desde los 12 pasos en Trujillo - Crédito: Bicolor .
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Para no creerlo. Y es que Alianza Atlético falló un penal al minuto 40 del primer tiempo en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 ante Sporting Cristal. El partido, que se disputa este domingo en el estadio Mansiche de Trujillo, sigue igualado 0-0.

La jugada comenzó dos minutos antes: al 38′, el árbitro sancionó la pena máxima a favor del conjunto sullanense tras una falta de Juan González sobre Jorge del Castillo dentro del área celeste. En la ejecución, sin embargo, el volante argentino Ariel Muñoz desperdició la ocasión más clara del partido para abrir el marcador.

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Lo que está en juego

La final se juega a partido único en Trujillo y define al primer campeón de un torneo inédito que reunió a 34 clubes nacionales —18 de la Liga 1 y 16 de la Liga 2— en su edición 2026. El ganador recibirá 200 mil dólares, dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027 y un cupo para disputar la Recopa Peruana; el subcampeón sumará un punto adicional.

Alianza Atlético llegó a esta instancia tras eliminar a Sport Boys con un global de 8-2 en semifinales, mientras que Sporting Cristal superó al ADT de Tarma por 6-0. El equipo de Sullana, dirigido por Federico Urciuoli, tiene además un antecedente favorable en el año: venció 3-1 a los celestes en el Torneo Clausura 2026.

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Le anularon un gol

Se cobró una falta contra Leandro Sosa en la acción previa al tanto de los 'churres' - Crédito: Bicolor .

Casi de inmediato, el VAR anuló un gol de Alianza Atlético en la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 ante Sporting Cristal por una falta previa sobre el defensor celeste Gianfranco Sosa, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

La jugada ocurrió al minuto 43, cuando el conjunto sullanense logró mandar el balón al fondo de la red en una acción ofensiva con participación de Guillermo Larios y Muñoz. La anotación desató la celebración del equipo dirigido por Federico Urciuoli, que llegaba a esta final tras eliminar a Sport Boys con un global de 8-2 en semifinales.

Sin embargo, el videoarbitraje intervino de inmediato. El VAR llamó al juez principal, Michael Espinoza, para que revisara el inicio de la jugada en el área de Sporting Cristal. Al minuto 45, tras analizar las imágenes en el monitor ubicado al costado del campo, Espinoza determinó que existió una infracción de Muñoz sobre Sosa antes de que el balón cruzara la línea. La decisión fue contundente: el gol quedó invalidado y el marcador permaneció en cero.

Hay prórroga

Según el reglamento del certamen, si el partido termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir el empate, el título se definirá desde el punto penal.

La polémica del gol anulado a los sullanenses marcó el primer tiempo de una final que, con el VAR ya protagonista, promete seguir generando debate en las tribunas del Mansiche y fuera de ellas.

En la previa, el delantero celeste Hernán Barcos había marcado el tono del vestuario rimense. “Vamos con la responsabilidad de traer el título a casa. Esperemos hacerlo, pero tenemos un gran rival al frente. Ojalá que lo podamos lograr”, declaró el ‘Pirata’ en el aeropuerto internacional Jorge Chávez antes de viajar al norte del país.

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