El agónico gol de Rafael Lutiger en tiempo suplementario para Sporting Cristal ante Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

El defensa apareció tras un mal rechazo en el área 'churre' y empujó el primero para su equipo - Crédito: Bicolor .

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Se marcó la diferencia. En los primeros minutos del tiempo suplementario, el defensa de Sporting Cristal Rafael Lutiger aprovechó una descoordinación en la defensa del Alianza Atlético para marcar el primer tanto de la noche en el Mansiche de Trujillo, a los 4 minutos del primer tiempo extra.

El conjunto celeste, dirigido por Roberto Mosquera, y Alianza Atlético de Sullana igualaron 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y el partido pasó a la prórroga con todo por definir.

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La Copa de la Liga es el primer torneo de su tipo organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dar mayor competencia a los clubes de Liga 1 y Liga 2. El encuentro se jugó en el Mansiche. Esta sede elegida de emergencia ante la imposibilidad de usar el estadio Nacional, ocupado por actos episcopales vinculados a la llegada del papa León XIV.

Así fue el gol de Sporting Cristal

Rafael Lutiger quebró el cero en los primeros compases del tiempo suplementario y puso a Sporting Cristal en ventaja ante Alianza Atlético en la final de la Copa de la Liga 2026, disputada en el estadio Mansiche de Trujillo.

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Todo comenzó con un avance celeste que sorprendió a la defensa sullanense. La zaga de Alianza Atlético intentó rechazar el balón en el corazón de su propia área, pero la coordinación defensiva falló y la pelota quedó suelta frente a la portería tras una serie de rebotes que dejaron en pánico al cuadro de Sullana.

Lutiger, que se había sumado al ataque desde su posición de defensa, no desperdició la chance. En la zona de mayor peligro, peleó el balón con determinación y lo empujó al fondo de la red para romper un empate que se había extendido durante los 90 minutos reglamentarios.

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El tanto del defensa celeste llegó cuando la definición por penales asomaba como el destino más probable del partido. Con el 1-0, Sporting Cristal se acercaba al título de la primera Copa de la Liga de la historia del fútbol peruano.

Gol anulado a Alianza Atlético: el VAR anuló la ventaja de Larios

Se cobró una falta contra Leandro Sosa en la acción previa al tanto de los 'churres' - Crédito: Bicolor .

La incidencia más polémica del tiempo reglamentario ocurrió en el tramo final del primer tiempo. Guillermo Larios había convertido lo que parecía el 1-0 para los sullanenses, pero el árbitro Michael Espinoza revisó la jugada en el VAR y anuló la anotación. La razón: una falta previa sobre Leandro Sosa, jugador de Sporting Cristal, en la acción que derivó en el gol.

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La decisión generó tensión en el Mansiche y privó a Alianza Atlético de llegar al descanso con ventaja en el marcador.

Penal fallado por Alianza Atlético: Muñoz desperdició el 1-0

Ariel Muñoz no pudo con el remate desde los 12 pasos en Trujillo - Crédito: Bicolor .

Antes del gol anulado, los de Sullana ya habían tenido en sus pies la oportunidad de abrir el marcador. Al minuto 40 del primer tiempo, el volante argentino Ariel Muñoz falló un penal que pudo cambiar el rumbo del partido. La ejecución desde los doce pasos no encontró el arco y Sporting Cristal se salvó de quedar en desventaja en un momento en que Alianza Atlético presionaba con más claridad.

El doble golpe —penal fallado y gol anulado— dejó sin premio el mejor tramo del equipo norteño en los 90 minutos.