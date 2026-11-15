Qué necesita Alianza Lima para forzar nueva final tras derrota frente Universitario por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima no pudo en la ida y buscará dar vuelta a una serie en la que cae por 3-1. Crédito: Instagram Liga Femenina.

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Alianza Lima llegará a la segunda final del Torneo Clausura con la obligación de remontar los dos goles de diferencia que Universitario obtuvo en Ate. El 3-1 de la ida dejó al cuadro ‘blanquiazul’ ante una tarea compleja, aunque el descuento de Allison Azabache sostuvo sus opciones de disputar una definición adicional por el título nacional. La vuelta definirá todo en Matute.

Los posibles escenarios en la final del Torneo Clausura 2026

Si Alianza Lima pierde el partido de vuelta, Universitario será campeón nacional . El cuadro ‘ crema ’ se quedará con el Torneo Clausura y completará el doblete de campeonatos cortos tras haber ganado previamente el Apertura.

Si Alianza Lima empata, Universitario levantará el título . La ventaja conseguida en el estadio Monumental será suficiente para que las dirigidas por Carlos Véliz cierren la temporada como campeonas.

Si Alianza Lima gana por un gol de diferencia, la ‘U’ conservará ventaja en el marcador global. Resultados como 1-0, 2-1 o 3-2 no alcanzarán para que las ‘ íntimas ’ ganen el Clausura.

Si Alianza Lima vence por dos tantos, la serie irá a penales . Marcadores como 2-0, 3-1 o 4-2 igualarán la diferencia obtenida por Universitario en la primera final.

Si Alianza Lima se impone por tres o más goles, forzará nuevas finales nacionales. El equipo de José Letelier obtendrá el Clausura y deberá enfrentar otra serie ante Universitario para definir a la campeona de la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima no tiene mayor margen de error en el juego ante Universitario. Crédito: Liga Femenina.

Así fue el desarrollo de la primera final del Torneo Clausura 2026

Universitario tomó el control del marcador a los 11 minutos. Stephanie Lacoste ejecutó un penal tras la revisión del VAR, que advirtió una infracción de la arquera Karla López sobre Luz Campoverde. La capitana ‘merengue’ remató hacia un ángulo y venció a la guardameta de Alianza Lima.

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El conjunto local amplió su ventaja a los 21 minutos mediante Sofía Oxandabarat. La atacante uruguaya apareció por el segundo palo después de un centro de Campoverde y una intervención de Cindy Novoa dentro del área. La definición dejó sin respuesta a López y colocó el 2-0 en el primer tiempo.

La delantera volvió a convertir a los 57 minutos, cuando aprovechó una acción dentro del área para establecer el 3-0. Alianza Lima respondió seis minutos más tarde: Allison Azabache asumió la ejecución de un penal y definió cruzado ante Mía Shalit. Ese tanto selló el 3-1 final y redujo la distancia para la revancha.

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Las 'cremas' se impusieron 3-1 ante las 'blanquiazules' en la primera final del certamen - Crédito: Bicolor .

Programación y dónde ver segunda final del Torneo Clausura 2026

La segunda final entre Alianza Lima y Universitario se jugará el domingo 22 de noviembre, desde las 11:00, en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto ‘íntimo’ será local y buscará remontar la diferencia de dos goles frente a un rival que aspira a cerrar la temporada con el título nacional. Matute recibirá la revancha.

La transmisión estará a cargo de Bicolor+ Premium, mediante la plataforma TV360 by Bitel. Además, América TV anunció que emitirá el clásico por señal abierta en los canales 4 y 704 HD. Habrá transmisión por televisión abierta.

Capitana de Alianza Lima confía en la remontada

Allison Azabache sostuvo que Alianza Lima mantiene la confianza para revertir el 3-1 ante Universitario en el partido de vuelta. La capitana destacó la seguridad con la que ejecutó el penal del descuento y apuntó a corregir los errores defensivos que marcaron la primera final. “Trabajo mucho los penales”, declaró a ‘Bicolor+ Premium’.

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La volante reconoció que los tres tantos cremas surgieron de desatenciones propias y resaltó el juego aéreo de Universitario. Aun así, consideró que el equipo tuvo pasajes positivos y aseguró que en Matute buscarán un resultado favorable. “No hay que perder nuestro fútbol”, afirmó.