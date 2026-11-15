Papa León XIV destacó la memoria afrodescendiente de Zaña al recordar el sufrimiento de la esclavitud

Durante su mensaje, el pontífice expresó cercanía con las comunidades afrodescendientes, valoró la preservación de sus tradiciones y evocó a San Martín de Porres como ejemplo de fe y santidad.

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La historia afrodescendiente de Zaña, en Lambayeque, ocupó un lugar central en el mensaje del papa León XIV durante su visita al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Ante miles de fieles, el pontífice recordó a las generaciones de hombres y mujeres africanos que fueron alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud, y reconoció los sufrimientos y las humillaciones que padecieron.

“Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones”, expresó el Santo Padre durante el encuentro de oración que reunió a las comunidades de la localidad.

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El papa también dirigió unas palabras de afecto a los afrodescendientes y destacó el valor de sus tradiciones, su fe y el esfuerzo por preservar la memoria de sus antepasados. Su mensaje se produjo durante la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una celebración que reunió a pobladores y visitantes en este distrito de la provincia de Chiclayo.

El papa León XIV saluda durante un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

León XIV reconoció la memoria de las comunidades afrodescendientes de Zaña

Durante su intervención, el pontífice puso en valor la historia de las generaciones africanas que fueron trasladadas lejos de sus hogares y sometidas a la esclavitud en esta localidad. Su mensaje reconoció el sufrimiento que marcó a sus antepasados y la importancia de mantener vivo su recuerdo.

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“Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con que conservan la memoria de sus antepasados. Gracias por cuanto aportan a la vida de esta Iglesia”, manifestó.

La referencia del papa se relaciona directamente con la identidad histórica de Zaña, cuya población conserva una importante herencia africana. Esta localidad de Lambayeque fue reconocida en 2017 por la UNESCO como Sitio de Memoria de la Esclavitud y la Herencia Cultural Africana, en reconocimiento a su aporte a la preservación de este legado.

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El Santo Padre comparte sus sentimientos de agradecimiento y nostalgia al recordar su tiempo como obispo, destacando la fe y la calidez de la comunidad. Un momento de profunda conexión espiritual, recordando los años de servicio y la fe inquebrantable del pueblo.

La historia del distrito también está marcada por su pasado colonial. Durante el siglo XVII, Zaña alcanzó un importante desarrollo económico gracias a sus haciendas azucareras, ganaderas y vitivinícolas. Sin embargo, el saqueo de piratas en 1686 y la inundación de 1720 provocaron su declive. En medio de estos acontecimientos, las comunidades de origen africano y los pobladores indígenas permanecieron en el valle y contribuyeron a forjar la identidad cultural que distingue a la localidad.

El papa León XIV (i) fue captado este 14 de noviembre al saludar a los asistentes a un encuentro de oración, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Papa León XIV recordó a San Martín de Porres y su vínculo con Santo Toribio

En otro momento de su mensaje, León XIV mencionó a San Martín de Porres como un referente religioso para las comunidades afrodescendientes. El pontífice recordó que Santo Toribio de Mogrovejo administró la confirmación al santo limeño y destacó su ejemplo como una expresión del amor de Dios hacia todos los fieles.

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“Que el ejemplo de San Martín de Porres, a quien el propio santo Toribio administró la confirmación, les recuerde cuánto los ama Dios y los anime a perseverar en el camino de la santidad”, expresó.

La mención de ambos santos permitió vincular la historia religiosa del Perú con el mensaje dirigido a los afrodescendientes de Zaña. San Martín de Porres, hijo de un español y una mujer afrodescendiente, es una de las figuras más representativas de la tradición católica peruana.

Pope Leo walks as he heads to attend a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV evocó su experiencia pastoral en las comunidades del norte peruano

Durante el encuentro en el santuario, el pontífice también recordó la labor evangelizadora de Santo Toribio de Mogrovejo, quien recorrió territorios alejados para acercar el Evangelio a sus habitantes.

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León XIV evocó a las comunidades que acompañaron esos recorridos y relacionó esa experiencia con su propia trayectoria pastoral en el norte del país. Cuando fue obispo de Chiclayo, conoció localidades como Incahuasi y Cañaris, habitadas por pueblos originarios de Lambayeque y acompañadas por sacerdotes y religiosas.

Pope Leo walks as he leaves following a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine, during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La visita a Zaña también tuvo un significado especial por el vínculo de la localidad con Santo Toribio. El segundo arzobispo de Lima murió allí el 23 de marzo de 1606, mientras realizaba una visita pastoral por el norte del virreinato.

El encuentro de oración reunió a miles de fieles en el santuario. A su llegada, León XIV fue recibido entre campanadas, cánticos y muestras de afecto. El pontífice dejó un ramo de rosas ante la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, mientras la cantante peruana Tania Libertad interpretó el Ave María.

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