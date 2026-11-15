Perú

Fecha de regreso a Lima del papa León XIV y calles por las que pasará

El pontífice llegará al Grupo Aéreo N.° 8 alrededor de las 8:20 p. m. del domingo 15 de noviembre y se trasladará en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, en Jesús María

El trayecto finalizará por la avenida Salaverry, hasta llegar a la Nunciatura Apostólica. Aunque viajará en un vehículo cerrado, podrá ser visto por las ventanillas.
El trayecto finalizará por la avenida Salaverry, hasta llegar a la Nunciatura Apostólica. Aunque viajará en un vehículo cerrado, podrá ser visto por las ventanillas. Foto: Vatican Media
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El papa León XIV regresará a Lima la noche del domingo 15 de noviembre, luego de cumplir con sus actividades pastorales en Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Su llegada a la capital marcará el inicio de la última etapa de su visita al Perú, que concluirá al día siguiente con dos compromisos oficiales antes de partir rumbo al Vaticano.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el pontífice llegará al Grupo Aéreo N.° 8 aproximadamente a las 8:20 p. m. Desde allí, se trasladará en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. El desplazamiento contempla una ruta principal y otra alternativa, previstas para garantizar su traslado ante cualquier eventualidad.

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¿Por qué avenidas pasará el papa León XIV en su regreso a Lima?

El recorrido principal comenzará en la avenida Elmer Faucett, después de que el avión papal aterrice en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao. Desde ese punto, la comitiva continuará por las avenidas La Marina y Faustino Sánchez Carrión, también conocida como Pershing.

El último tramo comprenderá la avenida Salaverry, por donde el vehículo ingresará hacia la sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. Aunque el desplazamiento se realizará en un automóvil cerrado, los ciudadanos podrán intentar verlo a través de las ventanillas durante su trayecto por estas vías.

Durante su mensaje, el pontífice expresó cercanía con las comunidades afrodescendientes, valoró la preservación de sus tradiciones y evocó a San Martín de Porres como ejemplo de fe y santidad.

Ruta principal

  • Avenida Elmer Faucett.
  • Avenida La Marina.
  • Avenida Faustino Sánchez Carrión (Pershing).
  • Avenida Salaverry.

¿Cuál es la ruta alterna que seguirá el pontífice?

La PNP también ha establecido un trayecto secundario que podrá utilizarse si surge algún inconveniente durante el desplazamiento hacia la Nunciatura Apostólica. Esta alternativa permitirá modificar el recorrido sin alterar el destino final del santo padre.

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En este caso, el vehículo circulará por las avenidas Elmer Faucett, Dueñas y Óscar R. Benavides, conocida como Colonial. Luego continuará por Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, hasta incorporarse a la avenida Salaverry.

Ruta alterna

  • Avenida Elmer Faucett.
  • Avenida Dueñas.
  • Avenida Óscar R. Benavides (Colonial).
  • Avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Guzmán Blanco.
  • Avenida Salaverry.
Durante un acto litúrgico frente a cortinas blancas y amarillas, el papa León XIV lee un mensaje desde un atril con micrófono. En su homilía en Zaña, hace referencia a las familias afectadas por la extorsión y la delincuencia, exhortando a la comunidad a no mostrar indiferencia ante estas situaciones.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV antes de regresar al Vaticano?

El domingo 15 de noviembre, antes de volver a Lima, León XIV tendrá una jornada con actividades en el interior del país. Su agenda contempla un viaje a Cusco, donde se reunirá con los fieles y encabezará el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas. Posteriormente, se trasladará a Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, además de celebrar una misa.

Tras su llegada a Lima y su traslado a la Nunciatura, el pontífice no tiene más compromisos públicos programados para esa noche. Su siguiente jornada estará dedicada a las dos últimas actividades de su visita pastoral al Perú, antes de emprender el viaje de retorno a Roma.

El lunes 16 de noviembre, el santo padre visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Después, encabezará una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, con la que cerrará sus actividades oficiales en territorio peruano.

Con esta última jornada concluirá el recorrido sudamericano que comenzó el 5 de noviembre y comprendió visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante el viaje, León XIV se reunió con comunidades católicas, participó en celebraciones religiosas y transmitió mensajes pastorales a los fieles y las Iglesias locales.

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