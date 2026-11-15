Papa León XIV en Perú: discurso completo en Zaña durante el homenaje a santo Toribio de Mogrovejo

El Papa León XIII asiste a una reunión de oración en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en Zana, Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

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El papa León XIV llegó este sábado 14 de noviembre al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, Lambayeque, para participar en el encuentro de oración con la comunidad católica que marcó la clausura del Año Jubilar por el tercer centenario de la canonización del santo. La visita tuvo un significado especial para el pontífice, quien recordó sus años al frente de la Diócesis de Chiclayo y agradeció el cariño de los fieles con quienes compartió parte de su trayectoria pastoral.

Durante su discurso, el Santo Padre evocó la noche anterior al inicio de su ministerio episcopal, cuando pidió en oración la gracia de convertirse en un buen pastor. También recordó sus visitas a Incahuasi y Kañaris, la acogida de sus habitantes y el trabajo de sacerdotes y religiosas en comunidades alejadas. Uno de los momentos más personales de su intervención llegó al reconocer cuánto había aprendido de la población durante aquellos años.

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El Papa León camina camino a asistir a una reunión de oración que marca la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el santuario del santo durante su viaje de 12 días a Sudamérica, regresando a Perú, donde anteriormente sirvió como misionero y obispo, en Zana, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV dedicó parte de su mensaje a los problemas que enfrentan actualmente las familias de la región. “Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad”, expresó al referirse a quienes viven con miedo o ven amenazado el fruto de su trabajo. Asimismo, manifestó su cercanía con las personas que padecen discriminación y pidió a los fieles mantenerse unidos y no acostumbrarse al sufrimiento de los demás.

El pontífice también recordó la historia de Zaña y el sufrimiento de los africanos sometidos a la esclavitud, al tiempo que reconoció el aporte de las comunidades afrodescendientes a la Iglesia. Su discurso estuvo marcado, además, por la figura de santo Toribio de Mogrovejo, quien murió en esta localidad durante una visita pastoral en 1606. Antes de concluir, León XIV volvió a aquella primera oración como obispo y agradeció a los fieles por haber contribuido a su formación como pastor. A continuación, se reproduce íntegramente su intervención, según el texto difundido por el Vaticano.

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Discurso completo del papa León XIV en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña

Queridos hermanos y hermanas:

Siento una profunda alegría por encontrarme aquí con ustedes. ¡Cuánto he deseado que llegara este momento! Mientras venía hacia aquí, han vuelto a mi memoria tantos recuerdos de los años en que el Señor me confió el cuidado de esta querida diócesis. Entre ellos, hay uno que conservo de manera especial: la noche anterior al comienzo de mi ministerio como obispo de Chiclayo.

Recuerdo que la pasé en oración, pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio, que me concediera la gracia de ser un pastor según su corazón. No sabía entonces todo lo que me esperaba ni cuánto iba a recibir de ustedes. Gracias por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado. Hasta esos sabores tan conocidos me han hecho recordar los buenos momentos que pasé aquí. Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa.

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Agradezco a Monseñor Edinson Farfán las afectuosas palabras de bienvenida y a quienes nos han ofrecido sus testimonios. Los he escuchado con mucha emoción y gratitud, reconociendo en sus palabras la fe de este pueblo al que llevo siempre en mi corazón.

Hoy clausuramos el Año jubilar del tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, y lo hacemos aquí, en este santuario a él dedicado. Podemos leer en Zaña un resumen de su vida, pues aquí le entregó su espíritu al Padre, mientras se encontraba realizando la visita pastoral que le correspondía como obispo del lugar. Su vida nos recuerda que el amor de un pastor se reconoce también en las distancias, físicas y existenciales, que está dispuesto a recorrer con tal de anunciar a Jesucristo.

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Aquí en Zaña hay una tumba vacía en la que me detuve hace poco a rezar. Allí reposaron durante un breve tiempo los restos de santo Toribio, antes de ser trasladados a Lima. Al contemplarla, pienso en lo que permanece de su paso por esta tierra: la fe de tantas comunidades y la entrega de quienes han seguido sus pasos, llevando el Evangelio hasta los lugares más apartados. Durante mis años en Chiclayo tuve la gracia de conocer a muchos de ellos. Recuerdo especialmente las visitas a Incahuasi y Kañaris, la acogida de sus familias y la dedicación de los sacerdotes y de una manera especial a las religiosas que las acompañan. ¡Cuántas veces llegué para anunciar el Evangelio y regresé habiéndolo comprendido un poco mejor gracias a la fe de ustedes!

Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones. Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes: quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con que conservan la memoria de sus antepasados. Gracias por cuanto aportan a la vida de esta Iglesia. Que el ejemplo de san Martín de Porres, a quien el propio santo Toribio administró la Confirmación, les recuerde cuánto los ama Dios y los anime a perseverar en el camino de la santidad.

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Queridos hermanos, la vida de santo Toribio nos invita a mirar también las necesidades de nuestro tiempo. Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad. Me duele pensar en quienes viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo y en quienes padecen todavía la discriminación. Los llevo presentes en mi oración y pido al Señor que les conceda la paz que tanto necesitan. Les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y que nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, una persona a la que escuchar, una familia a la que acompañar.

En la carta que dirigí recientemente a los obispos de América Latina y del Caribe recordé a santo Toribio como un pastor «que había permitido que el Evangelio modelara primero su existencia». ¡Qué hermoso sería que pudiera decirse lo mismo de cada uno de nosotros! Queridos sacerdotes: cuiden su amistad cotidiana con Jesucristo, celebren los sacramentos con amor y reverencia, y permanezcan siempre cerca del pueblo que les ha sido confiado. Queridos padres y abuelos: sigan transmitiendo la fe a sus hijos y nietos. Y ustedes, jóvenes: abran el corazón al Señor, que los conoce y tiene una hermosa vocación para cada uno. Dejemos que su Palabra transforme nuestra vida y nos enseñe a amar como Él nos ama.

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Antes de terminar, quisiera volver a aquella noche de oración con la que comencé estas palabras. Han pasado muchos años desde entonces, y son innumerables los rostros que conservo en mi memoria. Recuerdo con especial afecto a quienes ya han partido a la casa del Padre y con quienes espero volver a encontrarme un día. Todos ustedes permanecen presentes en mi oración.

Aquella noche le pedí al Señor que me enseñara a ser pastor. Hoy, al mirar los años transcurridos, comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica. Por eso quiero darles las gracias de todo corazón. Gracias por su fe, por su cariño y por cuanto me enseñaron durante aquellos años. Ahora que el Señor me ha confiado el cuidado de la Iglesia universal, vuelvo a pedirle la misma gracia, consciente de lo mucho que todavía tengo que aprender. Les ruego que sigan rezando por mí, como sé que lo han estado haciendo hasta ahora.

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Que la Virgen Santísima y santo Toribio de Mogrovejo intercedan por ustedes, para que puedan continuar con fidelidad por las sendas del Evangelio. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.

El papa León XIII se encuentra frente a una imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Cutervo, con el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo al fondo, durante su viaje de 12 días a Sudamérica, de regreso a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Zana, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi