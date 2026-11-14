León XIV coronó a la Virgen Inmaculada en la catedral donde fue obispo: “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”

El Papa León XIV presidió una solemne ceremonia en Chiclayo, donde coronó a la Virgen Inmaculada ante una multitud de fieles. Un momento de gran significado religioso y devoción.

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Enviado especial.- El papa León XIV ofició este sábado el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, el templo donde comenzó su ministerio episcopal. Fue el gesto más personal de su visita a la diócesis que gobernó entre 2015 y 2023.

“Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal”, dijo el Papa al iniciar la homilía.

Pero el momento más íntimo de la homilía llegó cuando el Papa dejó de hablarle a la asamblea y se dirigió directamente a la imagen. “A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná”, dijo.

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Luego encomendó su pontificado a la patrona de su antigua diócesis: “A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro”. También le pidió que proteja “al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras”.

Pope Leo presides over the coronation rite of the Immaculate Virgin at Saint Mary's Cathedral during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Las tinieblas siguen al acecho”

El Pontífice partió de la lectura del profeta Isaías para hablar de la oscuridad del presente. “También en la actualidad las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente. Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, afirmó.

Contra esa oscuridad, que según dijo “muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza”, puso la figura de Jesús niño: “Un niño indefenso es la respuesta que Dios le da a la humanidad sumida en tinieblas, pero deseosa de unidad y reconciliación”.

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Después se dirigió a los fieles como “queridos hijos e hijas de esta amada tierra de Chiclayo”. Les dijo que la devoción a la Virgen Inmaculada “forma parte de las raíces cristianas que modelan su identidad y robustecen su fe”. Los invitó a seguir caminando “como una única familia de Dios”, que anhele “un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia”.

El papa León XIV encabeza el rito ante miles de fieles

El Papa cerró su homilía con una oración personal a María

Al concluir su reflexión, el pontífice adoptó un tono íntimo y personal. “A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro”, afirmó, antes de pedir a la Virgen que “cuide y proteja al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíe siempre hacia tu Hijo Jesucristo”. La visita a Chiclayo forma parte del viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, iniciado el 6 de noviembre y que se extenderá hasta el 17 del mismo mes.

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El papa León XIV encabeza el rito ante miles de fieles

La ceremonia, celebrada al inicio de la jornada —a las 8:00 a.m., hora local—, fue la primera actividad pública del día en una agenda que incluye también una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde el pontífice presidirá el cierre del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo, patrono del episcopado latinoamericano.