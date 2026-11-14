¿Qué significa el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo y por qué el papa León XIV lo clausura?

El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Iglesia católica conmemora en 2026 los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras más importantes de la evangelización en América. El aniversario ha motivado la celebración de un Año Jubilar dedicado a recordar su vida, su trabajo pastoral y su compromiso con las comunidades indígenas del Perú.

El papa León XIV participará este sábado 14 de noviembre en uno de los momentos centrales de estas celebraciones. El líder del catolicismo llegará al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, Lambayeque, para presidir un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar.

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La actividad está programada para las 5:30 p. m. y tendrá un significado especial porque Zaña fue el lugar donde murió el santo arzobispo de Lima en 1606, durante una visita pastoral.

¿Qué es el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo?

Se trata de una celebración religiosa convocada para conmemorar el tercer centenario de la canonización del arzobispo, proclamada por el papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726.

El jubileo constituye un tiempo especial para que los fieles profundicen en el conocimiento de la vida del santo, recuerden su testimonio y renueven su compromiso con los valores que marcaron su misión.

El Pontífice llegará a la localidad el 14 de noviembre para presidir la clausura del Año Jubilar, en el marco de los 300 años de la canonización del religioso.Facebook

Entre ellos destacan la evangelización, la defensa de la dignidad humana, la formación religiosa y el acercamiento a las comunidades más alejadas.

La conmemoración también permite recuperar la importancia histórica de Santo Toribio en la organización de la Iglesia peruana y latinoamericana.

¿Quién fue Santo Toribio y por qué fue canonizado?

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en España en 1538 y fue nombrado arzobispo de Lima en 1579. Llegó al Perú en 1581 y desarrolló una extensa labor pastoral que comprendió numerosos viajes por el territorio de su jurisdicción.

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Durante sus recorridos visitó comunidades indígenas, promovió la evangelización en lenguas originarias y defendió la dignidad de las poblaciones que sufrían explotación y discriminación.

Su trabajo también estuvo vinculado con la formación del clero y la organización de la Iglesia en el virreinato.

Falleció en Zaña el 23 de marzo de 1606. Fue canonizado por Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726.

¿Por qué León XIV participará en la clausura del jubileo?

La visita del pontífice tiene una relación especial con el legado del santo. Durante sus años de servicio en el Perú, Robert Prevost conoció la historia de la Iglesia local y desarrolló una labor pastoral en el norte del país.

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En su discurso ante la comunidad universitaria de Chiclayo, el viernes 13 de noviembre, León XIV recordó que Santo Toribio convirtió su propia vida en una enseñanza de sabiduría, caridad y justicia.

También destacó su esfuerzo por aprender las lenguas de los pueblos a los que servía y su defensa de las poblaciones originarias.

El Papa sostuvo que su ejemplo debe continuar inspirando a las instituciones y a la sociedad contemporánea, especialmente en la lucha contra las nuevas formas de exclusión.

¿Dónde será la clausura del Año Jubilar?

El encuentro de oración se realizará en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña, Lambayeque, a las 5:30 p. m. del sábado 14 de noviembre.

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La ceremonia contará con la presencia del Santo Padre y un discurso dedicado a la comunidad católica.

La visita permitirá cerrar una jornada que comenzará con la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y continuará con la misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

El Año Jubilar representa así una oportunidad para que la Iglesia peruana vuelva a mirar la historia de uno de sus principales evangelizadores y recupere el significado de una vida dedicada al servicio de los demás.