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Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

El ‘sratch’ y los ‘samuráis azules’ se medirán en Singapur por segunda vez en el año. En el duelo previo, la escuadra sudamericano se impuso por 2-1 en el Mundial de Norteamérica

Brasil chocará con Japón por amistoso de fecha FIFA 2026.
Brasil chocará con Japón por amistoso de fecha FIFA 2026. Crédito: Difusión.
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Brasil y Japón volverán a encontrarse hoy, sábado 14 de noviembre, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA que se disputará en territorio asiático. El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti buscará sostener su ritmo tras una serie de pruebas con jugadores jóvenes, mientras que el combinado nipón intentará responder luego de la derrota por 2-1 que sufrió ante la ‘canarinha’ en el Mundial de Norteamérica.

Dónde ver Brasil vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Japón contará con transmisión de TV Globo y SporTV para el público brasileño. Ambas señales emitirán el encuentro desde las 7:15 horas de Brasilia, con cobertura previa y análisis de la convocatoria que preparó Carlo Ancelotti para esta doble jornada.

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En Perú no existe una señal de televisión ni un servicio de streaming confirmado para emitir el choque. Por ello, los aficionados tendrán que recurrir a las plataformas internacionales habilitadas para Brasil o seguir el desarrollo del encuentro mediante coberturas digitales. No habrá señal peruana anunciada para el amistoso.

Horarios de Brasil vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro se jugará en el Estadio Nacional de Singapur, recinto con capacidad para 55 mil espectadores. Brasil y Japón se medirán en un escenario neutral, donde ambas selecciones cerrarán parte de su preparación durante la última fecha FIFA de 2026.

En Perú, el partido comenzará a las 05:15 horas. Ecuador y Colombia compartirán el mismo horario, debido a que se encuentran en la misma franja horaria. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 06:15 horas.

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En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el amistoso arrancará a las 07:15 horas. Los aficionados que se encuentren en Miami podrán seguirlo desde las 05:15 horas, mientras que en España la pelota comenzará a rodar a las 11:15 horas.

Brasil buscará volver a imponer condiciones ante Japón luego de su victoria en el Mundial 2026.
Brasil buscará volver a imponer condiciones ante Japón luego de su victoria en el Mundial 2026. Crédito: Instagram CBF.

El horario responde a que Singapur se encuentra varias horas por delante de Sudamérica. Para Brasil, el choque será uno de sus últimos compromisos de la temporada y permitirá al comando técnico revisar alternativas antes del siguiente ciclo internacional. La fecha FIFA cierra con otro amistoso ante Singapur.

¿Cómo llegan Brasil y Japón al amistoso?

Brasil y Japón disputaron siete partidos a lo largo de su historial, con seis victorias para la selección sudamericana y una para el conjunto asiático. El registro favorece a la pentacampeona mundial, aunque los japoneses tendrán una nueva oportunidad para reducir esa diferencia en Singapur.

Japón llega después de una última ventana con resultados distintos. Los ‘samuráis azulesvencieron a Nueva Zelanda y luego igualaron ante Ecuador, compromisos que sirvieron para observar variantes en el plantel. El equipo asiático buscará mostrar mayor eficacia frente a una defensa brasileña con nombres jóvenes.

Brasil afrontará el encuentro con un grupo renovado. La ‘canarinhagoleó 4-0 a India en Calcuta y, durante octubre, empató 1-1 y venció 4-2 a Australia. Ancelotti prueba alternativas en una convocatoria que combina futbolistas consolidados con otros que buscan espacio.

El cuerpo técnico brasileño tendrá la posibilidad de medir el rendimiento de jugadores como Estêvão, Rayan y Pedro Morisco, junto con referentes como Vinícius Júnior, Raphinha y Bruno Guimarães. Japón, por su parte, contará con Takefusa Kubo y Daichi Kamada como nombres de experiencia en su estructura ofensiva.

Brasil vs Japón: posibles alineaciones

La formación brasileña presenta cambios respecto a anteriores convocatorias, sobre todo en defensa y en el arco. Pedro Morisco sería titular en un equipo que mantendría a Vinícius Júnior y Raphinha como sus principales cartas de ataque.

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

La alineación japonesa apostaría por una defensa de tres jugadores y por la movilidad de Kubo, Maeda y Ogawa en el frente ofensivo. Japón buscará revancha ante un rival que volvió a imponerse en el antecedente más reciente.

  • Brasil: Pedro Morisco; Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Weasley; Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Rayan, Vinícius Júnior; y Raphinha.
  • Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Koki Ogawa.

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