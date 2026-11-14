Zaña, el pueblo donde murió Santo Toribio de Mogrovejo: historia del santuario y su importancia religiosa

Las ruinas históricas de Zaña y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo ilustran el legado virreinal en la región de Lambayeque. (Infobae Perú)

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Zaña es una localidad de Lambayeque que conserva una de las páginas más importantes de la historia religiosa del Perú. En este territorio falleció Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, el 23 de marzo de 1606, cuando recorría las comunidades que formaban parte de su jurisdicción eclesiástica.

Más de cuatro siglos después, el lugar volverá a convertirse en escenario de una celebración religiosa de alcance nacional. El papa León XIV llegará este sábado 14 de noviembre al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso.

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La actividad, programada para las 5:30 p. m., permitirá que Zaña vuelva a ocupar un lugar destacado en la agenda de la Iglesia peruana.

¿Por qué Zaña es un lugar importante para la Iglesia?

La relación de Zaña con Santo Toribio se remonta a los últimos días de su vida. El arzobispo se encontraba realizando una visita pastoral por el norte peruano cuando llegó a esta localidad, donde su salud se deterioró.

Pese a las dificultades físicas, continuó con su misión hasta sus últimos días. Murió en Zaña el 23 de marzo de 1606, después de haber recorrido durante años extensos territorios para acompañar a las comunidades.

Su fallecimiento convirtió a esta localidad en un punto de referencia para quienes estudian su vida y su trabajo pastoral. Aunque sus restos fueron trasladados posteriormente a Lima, el vínculo histórico con Zaña permanece.

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El santuario y la memoria de Santo Toribio

El Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo es el espacio religioso que conserva la memoria del arzobispo en esta localidad. Su importancia se encuentra relacionada con el recuerdo de sus últimos días y con las actividades de veneración que se desarrollan en torno a su figura.

Capilla del Santuario Santo Toribio de Mogrovejo (Foto: FB/@Catequesis Zaña)

La llegada del Papa permitirá que este lugar reciba una atención especial y que más personas conozcan su relación con la historia de la Iglesia católica en el Perú.

El encuentro de oración será parte de la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1726.

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Una localidad vinculada a la historia colonial del norte peruano

Zaña también posee una historia que va más allá de su relación con Santo Toribio. Su pasado está vinculado al desarrollo de los asentamientos coloniales en Lambayeque y a la presencia de importantes construcciones religiosas.

Su patrimonio arquitectónico y sus vestigios históricos permiten comprender el papel que tuvo esta localidad en la organización social y económica del norte durante el periodo virreinal.

La visita de León XIV representa una oportunidad para que esa historia sea conocida por visitantes y fieles que llegarán desde distintos puntos del país.

La visita del papa León XIV

El pontífice llegará a Zaña después de cumplir dos actividades durante la mañana: la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y la misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

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A las 5:30 p. m. participará en el encuentro de oración en el santuario y pronunciará un discurso.

El domingo 15 de noviembre partirá desde Chiclayo hacia Cusco, por lo que el encuentro en Zaña será su última actividad oficial del sábado en Lambayeque.

La presencia del Papa permitirá recuperar la memoria de un religioso que dedicó su vida a recorrer estas tierras y que murió mientras cumplía su misión pastoral. Para Zaña, será también una oportunidad de mostrar la importancia de su patrimonio histórico y religioso.