León XIV rezará el Ángelus en Cusco: por qué el papa trasladará a los Andes una de las tradiciones dominicales del Vaticano

El domingo 15 de noviembre de 2026, León XIV rezará el Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco, a 3.400 metros de altitud, en el primer acto de este tipo celebrado en el Perú desde que Francisco lo hiciera en Lima en 2018. (Andina)

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El papa León XIV convertirá la Plaza Mayor de Cusco en el escenario de una de las plegarias más arraigadas del calendario pontificio. Este domingo 15 de noviembre de 2026, a mediodía, el pontífice dirigirá el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco, en el marco de su visita apostólica a la Ciudad Imperial.

El gesto no es protocolar: responde a la coincidencia de su agenda pastoral con un domingo, al peso simbólico de la devoción mariana andina y a una cadena de significados religiosos e históricos que el Vaticano no ha dejado pasar.

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Además, León XIV entregará un sudario pontificio al Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad, y una Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén —conocida como la Mamacha de Belén— tras su encuentro con jóvenes en Sacsayhuamán.

¿Qué representa esta oración?

El Ángelus es una plegaria católica que recuerda el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María sobre la llegada de Jesús. Su estructura incluye tres Avemarías y una reflexión sobre la Encarnación y la Redención. (Andina)

El Ángelus es una plegaria que conmemora el misterio de la Encarnación: el instante en que el arcángel Gabriel comunicó a la Virgen María que sería la madre del Hijo de Dios y ella aceptó con las palabras “hágase en mí según tu palabra”. Su nombre proviene de la primera línea de su texto original en latín, Angelus Domini nuntiavit Mariæ —“El ángel del Señor anunció a María”—, y su estructura condensa en tres versículos bíblicos el anuncio celestial, la respuesta de María y la encarnación del Verbo.

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El padre Julio Velasco Paz explicó que este gesto representa el reconocimiento de la Iglesia a la madre de Jesús y suele formar parte de los momentos más solemnes del pontificado.

La oración intercala tres Avemarías y culmina con una súplica final: que, a través del anuncio del ángel, los fieles alcancen la gloria de la resurrección por la pasión y la cruz de Cristo. Así, une la Encarnación con la Redención en una secuencia breve pero densa teológicamente.

Durante siglos, la tradición marcó tres momentos de pausa diaria —a las 06.00, a las 12.00 y a las 18.00— señalados por el tañido de las campanas. Era una invitación a interrumpir las labores cotidianas para agradecer y reconectar con lo sagrado. Con el tiempo, esa pausa adquirió una dimensión pública y global: desde el pontificado de San Juan XXIII, el rezo del mediodía de cada domingo se transformó en un espacio habitual donde el Papa comenta el Evangelio, saluda a los peregrinos congregados y envía mensajes sobre la actualidad del mundo. Durante el tiempo pascual, la plegaria se sustituye por el Regina Caeli, otra oración mariana de tono festivo.

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¿Por qué suele realizarse en la plaza de San Pedro?

Cada domingo al mediodía, peregrinos de distintas partes del mundo se congregan en la Plaza de San Pedro para escuchar al pontífice. La tradición se consolidó durante el siglo XX y permanece como una de las citas del Vaticano. (Vatican Media)

La Plaza de San Pedro es el escenario natural de esta cita semanal porque allí se abre la ventana del estudio privado del Papa en el Palacio Apostólico, un punto desde el que el Pontífice puede asomarse al mediodía sin necesidad de organizar una ceremonia litúrgica de envergadura. La vista es directa hacia la explanada, lo que permite saludar y bendecir a miles de personas a la vez con una sencillez que no admiten otros formatos del calendario vaticano.

La costumbre nació en agosto de 1954, cuando Pío XII rezó el primer Ángelus público por radio y televisión a petición de la Acción Católica Italiana. Poco después, el propio pontífice decidió asomarse físicamente a la ventana porque encontraba en ese gesto una forma de bendecir de manera personal a los fieles reunidos abajo. La práctica se consolidó como cita dominical fija en 1959, bajo el pontificado de San Juan XXIII, y desde entonces ningún sucesor la ha abandonado.

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A diferencia de las audiencias generales o las misas solemnes, el Ángelus dominical es un acto breve, público y sin entrada previa. Cualquier visitante en Roma puede presenciarlo. Esa accesibilidad convirtió la plaza en un punto de encuentro simbólico donde confluyen peregrinos de todos los continentes, y donde el Papa puede dirigirse al mundo sin el peso ceremonial de los grandes actos litúrgicos.

¿En qué circunstancias se celebra fuera del Vaticano?

El Ángelus no está limitado a la Plaza de San Pedro: los papas también lo han dirigido desde residencias pontificias, santuarios y ciudades incluidas en sus viajes. León XIV llevará esa tradición este domingo a Cusco. (Vatican Media)

La plegaria sigue al Papa donde quiera que esté cada domingo al mediodía. Cuando un viaje apostólico internacional coincide con ese día, el Ángelus se traslada a la plaza emblemática o al final de una misa multitudinaria en la ciudad anfitriona. Así sucederá este domingo en Cusco. Cuando el Pontífice recorre diócesis o santuarios marianos dentro de Italia en fin de semana, dirige la oración junto a las comunidades locales antes de regresar a Roma.

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Durante los meses de verano, los papas suelen instalarse en Castel Gandolfo, la residencia pontificia en las colinas al sur de la capital italiana, y desde allí conducen el rezo dominical en el patio del palacio o en la Plaza de la Libertad de esa localidad. En julio de 2025, León XIV ya había protagonizado su primer Ángelus fuera del Vaticano precisamente desde esa residencia.

Las hospitalizaciones o convalecencias también obligan a trasladar la tradición. En esos casos, el Papa puede dirigir la oración desde el balcón o la capilla del hospital —como el Policlínico Gemelli en Roma— o desde su residencia privada en la Casa Santa Marta, para evitar esfuerzos físicos innecesarios.

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La última vez que un papa rezó el Ángelus en el Perú y el hito de Cusco

A diferencia de la visita de Juan Pablo II en 1985, el programa de León XIV contempla el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. La ceremonia unirá una tradición pontificia con la devoción religiosa de los Andes. (Vatican Media)

El antecedente más reciente data del domingo 21 de enero de 2018, cuando el papa Francisco condujo la plegaria desde la Plaza de Armas de Lima, en la jornada final de su visita apostólica al país. Aquel mediodía, miles de jóvenes se congregaron en la Plaza Mayor de la capital. Antes de iniciar el rezo, Francisco pronunció un discurso centrado en la juventud peruana que incluyó la recordada frase “Jesús quiere corazones sin maquillaje” y formuló un llamado mundial por la paz en el Congo.

Ocho años después, León XIV no repetirá Lima: llevará el Ángelus a los Andes. La elección de Cusco tiene un peso adicional que va más allá del itinerario. San Juan Pablo II visitó la Ciudad Imperial en febrero de 1985 —hace 41 años—, pero aquel domingo 3 de febrero su programa estuvo dominado por la liturgia multitudinaria en Sacsayhuamán y el encuentro con los campesinos de la región. El Ángelus desde el balcón de la Plaza de Armas del Cusco no figuró en aquella agenda. Lo que mañana protagonizará León XIV es, por lo tanto, un hito sin precedente directo en la historia de las visitas papales a la Ciudad Imperial.

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La Plaza Mayor de Cusco reunirá así, por primera vez, la tradición dominical más reconocible del pontificado con la religiosidad andina en su expresión más concentrada: la Catedral que guarda al Señor de los Temblores, la devoción a la Mamacha de Belén y una ciudad que Juan Pablo II llamó, cuatro décadas atrás, capital arqueológica de América.