La curiosa anécdota de una periodista española que cubre la visita del papa León XIV en Chiclayo: “Momentos que enamoran”

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Una periodista española que viajó al norte del Perú como enviada especial para seguir el recorrido del papa León XIV terminó protagonizando una historia que nada tenía que ver con el Vaticano, pero que capturó algo igual de poderoso: la hospitalidad espontánea de una desconocida en las calles de Chiclayo.

Almudena Ariza, corresponsal de Radio Televisión Española (RTVE) con más de tres décadas en la institución, perdió la voz en medio de su trabajo y halló, en una pequeña farmacia de la ciudad norteña, mucho más que un remedio para la garganta.

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Cariño a la chiclayana

La anécdota la contó la propia Ariza a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. Según relató, se acercó a una farmacia de Chiclayo en busca de algo que aliviara las molestias que le impedían hablar con normalidad. Le entregaron pastillas para la garganta, pero la atención no terminó ahí. La farmacéutica le recomendó además un remedio tradicional: un caldo con abundante kion, la palabra con la que en el Perú se conoce al jengibre.

Lo que siguió superó cualquier expectativa. La empleada de la farmacia no se limitó a indicarle dónde conseguir el preparado: decidió acompañarla personalmente hasta un local cercano para hacer el pedido. Permaneció junto a ella hasta verificar que el caldo llevara la cantidad suficiente del ingrediente. Antes de regresar a su puesto, le dijo algo que Ariza no olvidará fácilmente: que vivía en el piso de arriba de la farmacia y que podía llamarla a cualquier hora de la noche si su estado de salud se agravaba.

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“No me conocía de nada. Estas cosas también son Chiclayo. Y por momentos como este me enamora estar en lugares así”, escribió la reportera en su publicación, con palabras que rápidamente circularon entre sus seguidores y generaron una ola de reacciones positivas.

El relato puso en primer plano un aspecto que suele quedar fuera de las coberturas periodísticas de grandes eventos: el trato cotidiano de quienes habitan las ciudades que reciben visitas de alcance mundial. Mientras las cámaras apuntaban al papa León XIV, una farmacéutica anónima de Chiclayo se convertía, sin saberlo, en protagonista de una historia que cruzó fronteras.

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Prensa del mundo en Chiclayo

La visita del papa León XIV al Perú ha generado escenas de honda emoción en cada ciudad del itinerario. Los fieles que salieron a las calles para verlo pasar, las celebraciones litúrgicas multitudinarias y las muestras de devoción popular han sido el centro de la atención mediática internacional. Sin embargo, la experiencia de Ariza ilustra una dimensión paralela del fenómeno: el efecto que la visita papal tiene sobre quienes llegan desde afuera para contarla.

Periodistas de distintos países que cubrieron el recorrido del Sumo Pontífice por territorio peruano también dejaron constancia de sus impresiones, no solo sobre el evento religioso en sí, sino sobre el recibimiento que encontraron en cada parada. La calidez de la población local, según varios de esos testimonios, formó parte indisociable de la experiencia de cobertura.

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Chiclayo, ciudad del departamento de Lambayeque, fue uno de los puntos del itinerario papal en el norte del país. La llegada del papa León XIV convirtió a la región en foco de atención internacional y movilizó a equipos de prensa de Europa, América y otras latitudes, todos instalados en la ciudad para seguir de cerca cada movimiento del Pontífice.

La reportera española no tardó en compartir lo vivido con su audiencia digital. Y la respuesta no se hizo esperar: el relato circuló ampliamente como testimonio de algo que los grandes titulares de la visita papal difícilmente pueden capturar, pero que quienes estuvieron en Chiclayo esos días difícilmente olvidarán.

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