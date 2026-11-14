Perú

Papa León XIV saludó a cientos de fieles y bendijo a bebés durante su visita a Santa Cruz

La emoción aumentó cuando familiares acercaron a sus bebés al papamóvil. El pontífice se inclinó para saludarlos y bendecirlos, mientras los asistentes seguían el gesto con entusiasmo

Su visita tuvo un significado especial por su pasado en el norte peruano, donde Robert Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido papa.
Su visita tuvo un significado especial por su pasado en el norte peruano, donde Robert Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido papa. Foto: TV Perú
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La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba estuvo marcada por las muestras de afecto de los asistentes. Durante su desplazamiento en el papamóvil hacia la explanada donde participó en una misa, el pontífice respondió a los saludos de cientos de personas que se congregaron para verlo.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando familiares acercaron a varios bebés al vehículo. El santo padre se inclinó para tocarlos y saludarlos, en medio de la emoción de los asistentes. La jornada de este sábado 14 de noviembre también significó su retorno a una localidad del norte peruano relacionada con su trayectoria pastoral.

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El papa respondió a las muestras de cariño

A lo largo del recorrido, León XIV levantó la mano, sonrió y se inclinó hacia las vallas para saludar a quienes aguardaban su paso. Niños, jóvenes y adultos buscaron llamar su atención a su paso, mientras el papamóvil avanzaba hacia el lugar de la celebración religiosa.

Muchos asistentes alzaron sus teléfonos celulares para registrar el encuentro. Otros permanecieron junto a las barreras para verlo de cerca. El pontífice correspondió a esas expresiones con saludos y gestos de cercanía; en distintos momentos, se volvió hacia las personas que estaban a menor distancia del vehículo.

En una transmisión televisiva en vivo desde Chiclayo, un joven que se desempeñó como acólito ofrece declaraciones sobre su relación con Robert Prevost cuando este ejercía como obispo de la diócesis local. Durante la cobertura informativa se muestran imágenes de archivo de ceremonias religiosas pasadas y el testimonio del ciudadano en el marco de las actividades pastorales vinculadas a la visita eclesiástica. Fuente: Exitosa

Uno de los episodios que despertó mayor emoción ocurrió cuando una persona levantó a un bebé en brazos para acercarlo al papa. Desde el papamóvil, León XIV se inclinó y extendió las manos para tocar al pequeño, que llevaba ropa y un gorro blancos. La escena ocurrió durante el ingreso a la explanada y quedó registrada por los presentes.

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Una visita vinculada con su trayectoria pastoral

Su retorno tuvo un significado particular por su vínculo con el norte del Perú. Antes de ser elegido papa, Robert Prevost desarrolló parte de su labor religiosa en esta zona, cuando estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo. Su regreso fue presentado como un reencuentro con una comunidad a la que había prometido volver.

Este sábado 14 de noviembre, el obispo de Roma llegó a Santa Cruz de Succhabamba para participar en una celebración eucarística en la explanada. Fieles de distintas localidades acudieron a esperarlo y acompañaron su llegada. La misa fue el eje de la visita, junto con el contacto del pontífice con los asistentes.

El itinerario del domingo incluye actividades en Cusco y Pucallpa

La agenda de León XIV continuará este domingo 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, antes de su regreso a Lima. Según el itinerario oficial, el papa partirá a las 07:50 horas desde la Base Aérea de Chiclayo y llegará a las 10:00 horas al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco.

Los asistentes soportaron las bajas temperaturas de la madrugada con mantas, frazadas, colchonetas y sillas (Créditos: Latina)

A las 10:30 horas está previsto un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego, a las 11:45 horas, el pontífice dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Su salida hacia Pucallpa está programada para las 13:05 horas.

El arribo al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo está previsto para las 14:30 horas. A las 15:00 horas, León XIV se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. La jornada continuará con una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, programada para las 16:45 horas y que incluirá una homilía del santo padre.

Tras esa celebración, el papa partirá a las 19:05 horas rumbo a Lima. El itinerario establece que llegará a las 20:20 horas a la Base Aeronaval del Callao, con lo que concluirá la jornada de actividades del domingo.

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