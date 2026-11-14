Perú

Fieles que asistirán a la misa del papa León XIV podrán viajar en el Lechucero del Metropolitano durante la madrugada

La ATU también dispuso modificaciones en los recorridos de las rutas C y Expreso 1, así como el cierre temporal de siete estaciones del Metropolitano durante la mañana del lunes 16 de noviembre

Retrato de un pontífice con vestidura blanca y las manos juntas junto a un recuadro circular con un autobús nocturno en una vía urbana
El papa León XIV aparece junto a un autobús del Metropolitano de Lima, servicio que opera con un plan especial de recorridos y horarios para la misa en la Base Aérea Las Palmas. (Composición: Infobae Perú )
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La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, contará con un plan especial de transporte público para facilitar el desplazamiento de miles de fieles desde distintos puntos de Lima y Callao. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció cambios en los recorridos del Metropolitano, horarios especiales para algunos servicios y ocho rutas adicionales que conectarán diferentes distritos con el recinto religioso.

Una de las principales medidas será la ampliación del horario del servicio Lechucero del Metropolitano, que funcionará desde las 11:30 p. m. del domingo 15 hasta las 5:00 a. m. del lunes 16 de noviembre. El alimentador Los Próceres también operará durante ese horario nocturno. La entidad busca facilitar el traslado de quienes acudirán a la celebración eucarística, programada como una de las actividades centrales de la visita apostólica del pontífice al Perú.

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Las disposiciones también contemplan restricciones temporales en algunas estaciones y modificaciones en los recorridos de los servicios regulares durante la mañana del lunes. A estas medidas se suman más de 1.000 buses de transporte público convencional que cubrirán ocho rutas especiales desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Lurín.

Un cartel informativo con un autobús del Metropolitano, el papa León XIV que saluda, un búho dibujado y una lista de estaciones de Lima
El Gobierno del Perú informa los horarios y las estaciones del servicio nocturno del Metropolitano en Lima con motivo de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: ATU)

Metropolitano tendrá un horario especial durante la madrugada del lunes 16 de noviembre

El servicio Lechucero ampliará su operación para atender a los pasajeros que necesiten movilizarse durante la madrugada hacia la zona de la Base Aérea Las Palmas. Según informó la ATU, los buses circularán entre las 11:30 p. m. del domingo 15 y las 5:00 a. m. del lunes 16.

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El recorrido conectará los terminales Naranjal y Matellini, con paradas en Izaguirre, Tomás Valle, UNI, Castilla, Jirón de la Unión, Canadá, Angamos, Ricardo Palma, Balta y Bulevar. De esta manera, los usuarios podrán desplazarse desde Lima norte y otros sectores de la ciudad hacia el sur de la capital.

El alimentador Los Próceres también prestará servicio en el mismo horario especial. Esta conexión permitirá acercar a los pasajeros a uno de los sectores próximos al recinto donde se desarrollará la misa del papa León XIV.

ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)
ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)

ATU cerrará siete estaciones y modificará recorridos del Metropolitano

La entidad también anunció cambios en el servicio regular del Metropolitano para el lunes 16 de noviembre. Entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y Matellini.

Durante ese periodo, los buses de la ruta C y el Expreso 1 circularán únicamente entre las estaciones Central y Plaza de Flores, en ambos sentidos. La modificación afectará a los pasajeros que habitualmente utilizan las estaciones ubicadas en el tramo sur del corredor.

En cuanto a los alimentadores de Matellini, estos funcionarán con normalidad, con excepción del servicio Próceres, que llegará solamente hasta la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la avenida Guardia Civil. La ATU recomendó a los usuarios considerar estos cambios antes de organizar sus desplazamientos.

El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO
El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Ocho rutas especiales conectarán siete distritos con la Base Aérea Las Palmas

El plan de transporte denominado El Papa vuelve a casa contempla más de 1.000 buses convencionales distribuidos en ocho rutas especiales. Los vehículos circularán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 a. m. del lunes 16 de noviembre.

Desde Lima norte se habilitarán recorridos que partirán de Ventanilla, Ancón y Carabayllo. En el primer caso, los buses saldrán del paradero Teléfono, en la avenida Néstor Gambetta, y atravesarán avenidas como Faucett, Venezuela, La Marina, Del Ejército y Benavides. La ruta de Ancón comenzará en el paradero Chacas, mientras que la de Carabayllo partirá del Mercado Torre Blanca, en la avenida Túpac Amaru. Los tres recorridos tendrán conexión con el Mall del Sur.

Mapa con la Base Aérea Las Palmas, líneas de transporte en colores, iconos de estaciones, paraderos, zonas delimitadas y una leyenda informativa
Un mapa de la ATU detalla las rutas de transporte público y los accesos peatonales hacia la Base Aérea Las Palmas en Santiago de Surco, Lima, con motivo de la misa del papa León XIV. (Foto: Municipalidad de Surco)

En Lima este, los servicios partirán de San Juan de Lurigancho, desde el paradero Mar de Flores, y de Ate, desde el paradero La Estrella, ubicado en el Real Plaza Santa Clara. Ambos atravesarán vías principales como la avenida Canto Grande y la Vía de Evitamiento, según corresponda, para dirigirse hacia el sur de Lima.

Para los asistentes que se desplacen desde Lima sur, habrá servicios desde Villa El Salvador y Lurín. La primera ruta partirá del óvalo José Gálvez y tendrá paradas en distintos puntos de ese distrito, mientras que la segunda comenzará en el paradero Grifo Primas, a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur. Ambas llegarán a la zona de Guardia Civil, próxima a la Base Aérea Las Palmas.

Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos durante 24 horas

Otra de las disposiciones anunciadas por la ATU beneficiará a quienes utilicen la Línea 1 del Metro de Lima. El servicio será gratuito desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin pagar durante ese periodo de 24 horas.

Cartel en el interior de un tren con el retrato de un papa saludando con la mano y el texto en letras rojas El Papa vuelve a casa
Un cartel publicitario instalado en el interior de un tren del Metro de Lima presenta la imagen del papa León XIV junto con el texto «El Papa vuelve a casa».

Sin embargo, el ingreso a las estaciones continuará realizándose mediante la tarjeta de la Línea 1. Quienes no cuenten con una podrán solicitar apoyo al personal del servicio para facilitar su acceso.

La entidad también precisó que el lunes 16 no habrá atención en las boleterías y las máquinas de recarga permanecerán inhabilitadas. Por ello, recomendó a los usuarios tomar sus previsiones antes de iniciar sus desplazamientos hacia la misa del papa León XIV.

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