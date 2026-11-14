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Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026

La capitana del elenco ‘íntimo’ ejecutó de gran forma la pena máxima y venció la valla de la portera Mía Shalit. Las de José Letelier necesitan seguir reduciendo distancias de cara al encuentro de vuelta en Matute

La capitana 'blanquiazul' definió cruzado y puso el 1-3 por la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .
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Alianza Lima ha encontrado el descuento ante Universitario por medio de un penal ejecutado por Allison Azabache. La centrocampista de 21 años asumió la responsabilidad y remató cruzado al lado derecho de la portera Mía Shalit, que eligió el costado incorrecto y no pudo evitar la caída de su valla.

La acción llegó cuando el cuadro ‘blanquiazul’ buscaba reaccionar después de un segundo tiempo cuesta arriba en el estadio Monumental. El árbitro sancionó la infracción dentro del área y Azabache, portadora de la cinta de capitana, tomó el balón sin ceder la responsabilidad a otra compañera. Alianza Lima descontó en un momento que podía condicionar el tramo final del clásico.

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La volante se acomodó frente a Mía Shalit y optó por un remate cruzado, dirigido al lado derecho de la guardameta. La arquera de Universitario se lanzó hacia el sector contrario y no logró intervenir. Allison Azabache convirtió a los 63 minutos para colocar el 3-1 parcial en Ate.

El tanto permitió que las dirigidas por José Letelier redujeran la distancia en una final que se resolverá el próximo domingo en Matute. Aunque Universitario mantiene una diferencia de dos goles, el descuento dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima busque una remontada en condición de local. El descuento íntimo modificó el panorama de la serie.

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Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026.
Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026. Crédito: Bicolor +.

Universitario goleaba 3-0

El conjunto ‘crema’ había construido una ventaja amplia desde la primera parte. A los 11 minutos, Stephanie Lacoste abrió la cuenta desde el punto penal, luego de que el árbitro revisara en el VAR una falta de Karla López sobre Luz Campoverde. La defensa uruguaya ejecutó con fuerza y colocó el balón en un ángulo. Lacoste abrió la cuenta para las dirigidas por Carlos Véliz.

Universitario amplió la diferencia a los 21 minutos con Sofía Oxandabarat. La uruguaya apareció por el segundo palo tras una jugada que se inició con la proyección de Campoverde y una intervención de Cindy Novoa dentro del área. La atacante llegó a tiempo para definir y establecer el 2-0 ante la salida de López. Oxandabarat marcó el segundo en el estadio Monumental.

La delantera volvió a aparecer a los 57 minutos para firmar su doblete. Otra vez encontró espacio en el segundo palo y resolvió con un remate cruzado, que superó a la arquera de Alianza Lima. Con esa anotación, Universitario alcanzó el 3-0 y parecía encaminar una ventaja más amplia antes de la reacción visitante. Doblete de la uruguaya en la primera final del Clausura.

La delantera puso el 3-0 parcial en el Estadio Monumental de Ate por la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

El penal convertido por Azabache redujo el margen para las ‘leonas’, que habían dominado el marcador durante gran parte del encuentro. La anotación también obligó a Universitario a sostener el resultado en los minutos restantes, con la mira puesta en la definición de la llave. La serie sigue abierta pese a la ventaja crema.

¿Cuándo se jugará la vuelta?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universitario se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 11:00, en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro ‘íntimo’ tendrá la obligación de ganar por una diferencia que le permita revertir el resultado conseguido en el Monumental. La revancha será en Matute.

Universitario, campeón del Torneo Apertura, puede obtener el título nacional si se impone también en el Clausura. Para ello deberá sostener la ventaja de dos goles que conserva tras el descuento de Azabache. Alianza Lima, en cambio, buscará aprovechar su condición de local para cambiar el rumbo de la final. El título nacional espera.

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