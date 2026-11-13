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La dura reacción de Mr. Peet contra la selección peruana por no desconvocar a Marco Huamán y Jairo Vélez: “Es una irresponsabilidad”

El periodista deportivo cuestionó que la Federación Peruana de Fútbol mantenga concentrados en la Videna a los dos futbolistas de Alianza Lima, quienes realizan trabajos diferenciados y están prácticamente descartados para el amistoso ante Bolivia.

Mr Peet – Peter Arévalo – Marco Huamán – Jairo Vélez – Selección Peruana – Perú – deportes - 12 noviembre
El periodista cuestionó que la FPF no liberara esos cupos para convocar jugadores en plenitud física, pese a que los partes médicos de Alianza Lima proyectan semanas de recuperación para ambos futbolistas. (Alianza Lima)
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El comunicador deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, disparó sin rodeos contra la decisión del comando técnico de la selección peruana de no desconvocar a Marco Huamán y Jairo Vélez, a pesar de que Alianza Lima confirmó el domingo 8 de noviembre que ambos jugadores arrastran lesiones que los marginaron del duelo ante Los Chankas.

El periodista sostuvo que exponer a los futbolistas blanquiazules en el amistoso ante Bolivia, programado para este viernes 13 de noviembre a las 20:00 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, constituiría una decisión médicamente imprudente.

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Huamán y Vélez se encuentran en las instalaciones de la Videna, aunque al margen de los entrenamientos con balón, junto a Wilder Cartagena, quien también presenta molestias físicas.

La postura de Mr. Peet: crítica directa al cuerpo técnico

Mr Peet – Peter Arévalo – Marco Huamán – Jairo Vélez – Selección Peruana – Perú – deportes - 12 noviembre
El comunicador criticó que los dos jugadores de Alianza Lima sigan concentrados en la Videna mientras realizan trabajos diferenciados. A su juicio, exponerlos a competir sin estar recuperados sería una irresponsabilidad (Madrugol)

Durante su programa A Presión Radio, el periodista fue categórico al referirse a la situación de los dos futbolistas. Señaló que, si bien ninguno fue desafectado de la lista, ambos continúan con rutinas separadas del grupo, lo que a su juicio evidencia que no están en condiciones de disputar minutos.

“Siguen haciendo trabajos diferenciados Marco Huamán y Jairo Vélez, pero no han sido desconvocados. Si de verdad están tocados como se ve, considero una irresponsabilidad si los exponen a una lesión mayor. Creo que Mano Menezes no necesita verlos, porque ya saben lo que pueden dar. Vélez es el goleador de la selección”, afirmó.

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El comunicador también se refirió a la dimensión personal que podría llevar al propio Vélez a querer participar del encuentro. Reconoció que los partidos de fecha FIFA tienen un peso simbólico y estadístico particular para cualquier futbolista, pero insistió en que ese factor no debería pesar más que la integridad física del delantero.

“Por una cuestión personal hasta el mismo Vélez quisiera jugar y seguir marcando, porque son partidos entre selecciones, que generan estadísticas y son de fecha FIFA. Pero, si no están al 100 % no tendrían por qué ser expuestos. Estoy hablando de manera objetiva y con respeto. A mí me cae muy bien el Mano Menezes y creo que va a manejar esto con experiencia y criterio. Si estuvieran al 100 % es otra cosa, pero si están al límite y al borde de agravar sus dolencias, creo que es innecesario”, completó.

Los diagnósticos oficiales de Alianza Lima

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Los partes médicos de Alianza Lima detallaron el alcance de las lesiones de Huamán y Vélez, quienes quedaron fuera del duelo ante Los Chankas. Renzo Garcés también fue incluido en el informe tras sufrir una fractura nasal (Alianza Lima)

El parte médico emitido por el club íntimo el domingo 8 de noviembre precisó el alcance de cada dolencia. Marco Huamán fue diagnosticado con un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, con un período estimado de recuperación de entre tres y seis semanas.

Jairo Vélez, por su parte, sufrió una distensión traumática en el vasto externo del muslo derecho —zona que ya había recibido un golpe durante el entrenamiento previo al parte oficial— y su tiempo de baja se proyecta entre dos y cinco semanas, sujeto a la evolución clínica.

El comunicado de Alianza Lima también incluyó la baja de Renzo Garcés, quien sufrió una fractura de huesos de la nariz en el mismo partido ante Cienciano. El club informó que los tres futbolistas iniciaron de inmediato trabajos de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico institucional.

La decisión de la FPF y el escenario ante Bolivia

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La FPF mantuvo a Huamán y Vélez en la convocatoria de Mano Menezes pese a los diagnósticos comunicados por Alianza Lima. Ambos permanecen en la Videna bajo seguimiento médico y sin entrenar con normalidad. (Selección Peruana)

La Federación Peruana de Fútbol no realizó modificaciones en la nómina convocada por Mano Menezes tras conocerse los diagnósticos. Según el periodista Marcello Merizalde, el criterio del comando técnico habría sido mantener a los jugadores en observación directa dentro de la Videna, con el área médica de la selección a cargo del seguimiento de su evolución, en lugar de liberarlos de inmediato al club de origen.

La permanencia de Huamán y Vélez en la lista desató críticas en distintos sectores de la prensa deportiva y entre los seguidores de la selección. Varios analistas cuestionaron por qué no se liberaron esos cupos para incorporar a futbolistas en plenas condiciones físicas, sobre todo tratándose de un único partido amistoso disputado en Lima.

El factor logístico también habría incidido en la resolución del comando técnico: al tratarse de un solo encuentro y en la capital, la dirección técnica optó por mantener la cohesión del grupo y permitir que el plantel continuara el proceso de integración de cara a los compromisos que la selección peruana tendrá en 2027.

El amistoso ante Bolivia se jugará mañana viernes 13 de noviembre a las 20:00 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. La transmisión estará a cargo de América TV en señal abierta, con opciones de streaming a través de América tvGO, Bicolor+ Premium, YouTube y TV360 de Bitel.

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