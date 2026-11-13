Laura Mau y sus fuertes críticas a Brunella Torpoco y Grupo 5, ganadores de los Premios Heat 2026: “Pagaron su premio”

Laura Mau y sus fuertes críticas a Brunella Torpoco y Grupo 5, ganadores de los Premios Heat 2026

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Laura Mau generó polémica tras cuestionar públicamente los reconocimientos que Brunella Torpoco y Grupo 5 obtuvieron en los Premios HEAT 2026, celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Mediante publicaciones en Facebook, la salsera puso en duda la legitimidad de ambos galardones y lanzó críticas directas contra la intérprete chalaca y la agrupación de Monsefú.

Las declaraciones de Mau surgieron después de una noche favorable para la música peruana. Brunella Torpoco fue reconocida como Mejor Artista Salsa, Grupo 5 obtuvo el premio a Mejor Artista Tropical y Gian Marco recibió el galardón de Compositor del Año. La artista, sin embargo, cuestionó los resultados y afirmó, sin presentar pruebas en sus publicaciones, que los trofeos habrían sido obtenidos mediante pagos.

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Uno de los mensajes más duros estuvo dirigido a Brunella Torpoco, quien se impuso en una categoría que incluyó a Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Tito Nieves y Grupo Niche. La cantante chalaca logró uno de los reconocimientos más comentados de la ceremonia, pero su victoria fue cuestionada por Laura Mau.

“Ganó pagando su premio. Otra que no canta ni arroz con leche. Esto sí es el colmo, da vergüenza”, escribió la salsera en una de sus publicaciones. Además, se refirió a Torpoco como la “reina del cover” y lanzó comentarios sobre su desempeño vocal.

Las expresiones generaron reacciones en redes sociales debido a que Laura Mau no se limitó a cuestionar el resultado de la votación o la selección de la categoría, sino que atribuyó a la artista una conducta que no sustentó públicamente. El mensaje también incluyó críticas personales contra Brunella Torpoco, cuya carrera ha tenido crecimiento en el circuito de la salsa peruana.

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Brunella Torpoco sorprende en los Premios Heat: gana como Mejor Artista Salsa frente a estrellas internacionales. Captura: Instagram Brunella Torpoco.

Laura Mau también arremetió contra Grupo 5

Grupo 5 tampoco quedó fuera de las críticas de Laura Mau. La agrupación de Monsefú fue reconocida como Mejor Artista Tropical en los Premios HEAT 2026, imponiéndose a Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Corazón Serrano.

La orquesta peruana fue una de las protagonistas de la ceremonia no solo por el trofeo que recibió, sino también por compartir escenario con Olga Tañón. Sin embargo, para Mau, el reconocimiento no reflejaría la situación actual de la agrupación dentro de la música tropical.

“Grupo 5 ya fue. No pasa nada con este Grupo 5, estando Armonía 10, Agua Marina o Los Hermanos Yaipén”, publicó.

La cantante también insinuó, sin mostrar elementos que respaldaran su versión, que la agrupación habría pagado por obtener el galardón.

“Estos pagaron para tener su premio, yo no sé. Han tenido que pagar igual que la Brunella. Igualito pagaron estos dos, no le ganan a nadie, pero así es… con la plata baila el mono”, señaló en otra publicación.

Las palabras de Laura Mau abrieron una controversia en torno a los ganadores peruanos de la premiación internacional. Mientras algunos usuarios respaldaron su derecho a expresar una opinión sobre los resultados, otros cuestionaron la falta de pruebas para sostener acusaciones vinculadas con un supuesto pago por los reconocimientos.

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Gian Marco, Brunella Torpoco y los integrantes de Grupo 5 se imponen en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México.

Brunella Torpoco envió una carta notarial

La situación escaló el miércoles 12 de noviembre, cuando Brunella Torpoco informó que envió una carta notarial a Laura Mau. La cantante exigió que se rectifique en un plazo de 48 horas por las publicaciones en las que sostuvo que habría pagado para ganar el premio a Mejor Artista Salsa.

Según la posición de Torpoco, las afirmaciones de Mau dañan su honor, reputación y carrera artística. La intérprete sostuvo que las publicaciones no representan una crítica constructiva sobre su trabajo, sino expresiones que buscan desacreditar su triunfo y su trayectoria.

“Me molesta que muchos medios del Callao que me felicitaron por premio internacional, luego publicaron el comunicado de la señora y le dan vitrina a una persona que no realiza una crítica constructiva, sino que denigra el trabajo de una persona, de una mujer”, expresó Torpoco.

La intérprete chalaca señaló que no tiene inconvenientes con que se opine sobre sus canciones, presentaciones o resultados en una premiación. Sin embargo, marcó una diferencia entre la crítica artística y las afirmaciones que atribuyen hechos sin sustento.

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“Cada quien es libre de opinar, pero eso de insultar y denigrar a una persona no es lo correcto”, manifestó. La artista añadió que, si no recibe una rectificación por los mismos canales en los que se difundieron los mensajes, podría iniciar acciones legales por difamación agravada.

Brunella Torpoco exigió a Laura Mau que se rectifique en 48 horas por afirmar, sin pruebas, que pagó por el premio a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat.

Laura Mau responde a la carta notarial de Brunella Torpoco

Laura Mau aseguró que el conflicto entre ambas no comenzó a raíz de los Premios HEAT 2026. Según la salsera, las diferencias se remontan a publicaciones y comentarios previos que, afirma, habrían afectado su imagen.

“La señora Torpoco ha empezado esta guerra desde el año 2022, 2023 y así sucesivamente. No empezó en el 2026”, expresó Mau en un extenso mensaje difundido en redes sociales.

La intérprete sostuvo que sus cuestionamientos no responden a una rivalidad por la música ni a envidia. “Aquí no hay envidia. Yo no me confundo ni me meto con personajes que no tienen historia”, manifestó.

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Mau también reiteró sus críticas al desempeño vocal de Brunella Torpoco y afirmó que existen otras figuras de la música que han emitido comentarios similares. Además, sostuvo que las observaciones hacia la artista le generaron malestar y derivaron en acusaciones contra ella.

“Porque se te dice que no cantas salsa, porque se te dice que tu voz es distorsionada, como te lo dijo Lucía de la Cruz y entre otros, ¿te molesta, te amarga?”, señaló la salsera.

En su pronunciamiento, Laura Mau aseguró que conserva publicaciones y mensajes que, según su versión, demostrarían faltas de respeto hacia ella. También afirmó haber recibido llamadas que calificó como extrañas y amenazantes, aunque no presentó pruebas públicas de esas comunicaciones ni identificó a los responsables.

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“Ahí tengo todo lo que dijiste en las redes sociales, tus burlas y tu falta de respeto”, escribió. La cantante insistió en que defenderá su nombre, su reputación y su trayectoria como representante de la salsa.

La artista cuestionó, además, algunos aspectos de la imagen pública de Torpoco durante sus presentaciones. En ese sentido, sostuvo que un intérprete debe mantener una conducta respetuosa frente al público y mencionó como referentes a Celia Cruz, La India, Yolanda Rivera y otras exponentes de la salsa.