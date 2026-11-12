El entrañable vínculo del papa León XIV con el Perú: nació en Estados Unidos, pero eligió ser peruano

El papa León XIV aparece retratado en acuarela con las manos unidas sobre el fondo de la bandera y el escudo de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En febrero de 2015, Robert Francis Prevost escribió una carta de cuatro páginas al entonces presidente Ollanta Humala. No se limitó a solicitar la nacionalidad peruana. Para explicar por qué deseaba obtenerla, decidió contar parte de su vida: recordó su llegada al norte del país como un joven misionero, los años en que enfrentó la violencia terrorista y las crisis económicas junto a las comunidades de Trujillo, y las veces que regresó desde el extranjero con la esperanza de volver a establecerse en el Perú.

Hacia el final de aquella solicitud, redactada de su puño y letra, dejó una confesión que hoy adquiere un significado especial. Tras explicar que había regresado al país por encargo del papa Francisco, escribió que vivía y trabajaba en Chiclayo “con la intención de quedarme ya por toda la vida”.

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Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Por entonces, aquel religioso nacido en Chicago, Estados Unidos, difícilmente podía imaginar que ocho años después sería llamado nuevamente a Roma y que, en mayo de 2025, sería elegido para dirigir la Iglesia católica.

La vida le reservaba un camino distinto, pero no borraría las raíces que había echado en territorio peruano.

La noche del 11 de noviembre de 2026, durante su primer discurso oficial en Lima, el ahora papa León XIV volvió sobre esos recuerdos. Habló de las familias que lo recibieron en sus hogares, de las comidas compartidas y de las personas que lo acompañaron durante décadas. Frente a las autoridades reunidas en el Gran Teatro Nacional, expresó un sentimiento que había comenzado a forjarse mucho antes de obtener un documento de identidad: “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

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Sus palabras resumían una historia que comenzó en Piura, creció en Trujillo y tuvo en Chiclayo uno de sus capítulos más importantes.

"Por eso puedo decir, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", el papa en su primer discurso TV Perú

El joven de Chicago que encontró su vocación en el norte peruano

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982.

En 1985 llegó a Chulucanas, Piura, para desarrollar su primera misión en el Perú. Era un joven sacerdote que había dejado Estados Unidos para trabajar en una realidad social muy distinta a la de su ciudad natal.

En la carta que escribiría tres décadas después, recordaría aquel viaje con palabras sencillas: “Llegué al Perú en el año 1985 —hace casi 30 años— por querer servir al pueblo peruano en el norte del país (Chulucanas-Piura), un sacerdote joven con vocación misionera”.

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Infobae Perú llegó hasta Chulucanas, Piura, para entrevistar a personas claves que conocieron al papa cuando llegó por primera vez a la localidad. Allí, el joven sacerdote construyó una relación profunda con la comunidad, que hoy celebra su designación.

En esa localidad desempeñó funciones como vicario parroquial de la Catedral Sagrada Familia y canciller de la entonces prelatura territorial. Su primera estancia fue breve. En 1986, sus superiores religiosos dispusieron que regresara a Estados Unidos.

Pero dos años después volvió, esta vez a Trujillo, donde permanecería once años y asumiría responsabilidades en la formación de jóvenes agustinos, la enseñanza y el trabajo parroquial.

Allí conoció de cerca algunas de las etapas más difíciles de la historia reciente del Perú.

El sacerdote agustino Robert Francis Prevost posa junto a jóvenes de la comunidad durante su etapa de trabajo pastoral en Trujillo, Perú.

Los años de crisis que fortalecieron su relación con el país

La estancia de Prevost en Trujillo coincidió con la violencia terrorista, la crisis económica de finales de los años ochenta y la epidemia del cólera que golpeó al Perú a comienzos de la década siguiente.

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En medio de aquellas dificultades, organizó comedores populares para atender a familias que atravesaban una situación económica precaria. Esa experiencia quedó grabada en su memoria y ocupó un lugar especial en la solicitud de nacionalidad que presentaría años después.

“Fueron años difíciles (entre otras cosas, hubo la fuerte crisis económica, cuando organicé los comedores populares en un sector de la ciudad; el terrorismo; la epidemia del cólera; etc), pero yo siempre quería seguir trabajando en esta tierra que me había acogido”, escribió.

Su labor combinaba las responsabilidades académicas con el acompañamiento a las comunidades. Enseñaba Derecho Canónico, Teología Moral y Patrística en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, pero también participaba en iniciativas que respondían a necesidades concretas de los vecinos.

Durante sus años como misionero en Perú, Robert Prevost destinó parte del dinero que recibió tras la muerte de su padre a una iglesia de Trujillo. Vecinos de la zona recuerdan cómo acompañó el proyecto y mantuvo durante años un fuerte vínculo con esa comunidad. | YouTube / Latina Noticias

Una de ellas dejó una huella que todavía se recuerda en el sector Santa María, donde los pobladores buscaban construir una iglesia. Según reconstruyen los periodistas Daniel Burke y Scott Detrow en la biografía American Pope, Prevost destinó parte de la herencia que recibió tras la muerte de su padre, en 1997, a financiar los cimientos del templo.

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Aquel gesto contribuyó a hacer realidad un proyecto de la comunidad, vinculado a la actual parroquia Santa Rita de Cascia.

Robert Prevost, antes de convertirse en León XIV, destinó parte de la herencia de su padre a la construcción de la actual parroquia Santa Rita de Cascia, en Trujillo, donde desarrolló parte de su labor misionera en Perú.

En 1999, el sacerdote tuvo que abandonar nuevamente el Perú para asumir responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín. Primero sirvió como superior provincial en Chicago y luego como prior general de la congregación, cargo que desempeñó entre 2001 y 2013 y que lo llevó a residir en Roma.

La distancia, sin embargo, no interrumpió su relación con el país.

“Todos los años yo venía a pasar tiempo en el Perú, deseando que un día pudiera volver a trabajar aquí”, relató en su carta a Humala.

Ese anhelo se cumpliría en noviembre de 2014, cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo.

Por qué Robert Prevost decidió obtener la nacionalidad peruana

El regreso a Lambayeque abrió una etapa decisiva en la vida de Prevost. En septiembre de 2015 sería nombrado obispo de Chiclayo, pero meses antes ya había iniciado los trámites para convertirse en ciudadano peruano.

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El 20 de febrero de ese año dirigió su solicitud a Ollanta Humala, invocando el artículo 52 de la Constitución Política del Perú y explicando las razones personales que sustentaban su decisión.

Los documentos de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost se exhiben junto a fotografías de su trabajo pastoral en zonas rurales del país.

No era una petición formulada por alguien recién llegado. Había trabajado durante años en distintas ciudades, conocía sus dificultades y mantenía amistades y relaciones pastorales que habían sobrevivido a sus ausencias.

El 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, según los registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El papa León XIV recogerá en Chiclayo su documento nacional de identidad electrónico emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú. (Infobae Perú/Captura video)

En Chiclayo, el nuevo obispo desarrolló una labor que no se limitó a las celebraciones religiosas. Visitaba comunidades rurales, participaba en proyectos de asistencia y acompañaba a familias que atravesaban situaciones difíciles.

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Cuando las inundaciones provocadas por El Niño costero de 2017 golpearon Lambayeque, Prevost participó en la distribución de ayuda humanitaria y recorrió localidades afectadas por la emergencia.

El entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, camina con botas de agua por una calle anegada durante las inundaciones de El Niño costero en Lambayeque. (Diocesis de Chiclayo)

Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo, recordó que el entonces obispo acudía personalmente a las zonas damnificadas, equipado con botas y casco, incluso cuando el acceso resultaba complicado.

Su compromiso con las poblaciones vulnerables también se reflejó en las iniciativas de atención a migrantes venezolanos que llegaron al Perú en busca de mejores oportunidades.

El obispo Robert Prevost permanece junto a víveres, agua y artículos de primera necesidad reunidos para labores de asistencia social en Chiclayo. (Facebook / Martín Segura)

En julio de 2019, durante la inauguración de uno de los comedores sociales promovidos por la diócesis, ocurrió una escena que sus voluntarios todavía recuerdan.

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Los vecinos habían regado el terreno para recibir al obispo, pero el suelo terminó convertido en un lodazal. Prevost caminó entre el barro, se sentó con los beneficiarios y compartió con ellos un plato de arroz, ensalada y pollo.

El obispo Robert Prevost sirve una ración de alimentos desde ollas comunitarias durante una jornada de apoyo social en el norte de Perú. (Difusión)

Rosa Victoria Ruiz, voluntaria del establecimiento, evocó aquel momento en declaraciones a la agencia EFE: “Él vino, compartió con nosotros y fue uno más, no fue el obispo, fue uno más de nosotros”.

El comedor llegó a ofrecer hasta 150 raciones diarias y se convirtió en un espacio de apoyo para migrantes y familias peruanas de escasos recursos.

Del oxígeno para los enfermos al deseo de aprender quechua

La pandemia de la COVID-19 dejó otra de las experiencias más recordadas de su paso por Chiclayo.

Ante la desesperación de miles de familias que buscaban oxígeno medicinal para sus pacientes, Prevost impulsó, junto con Cáritas y las parroquias de la diócesis, la campaña Oxígeno de la Esperanza.

Robert Francis Prevost recorre a caballo un camino rural junto a pobladores locales durante una visita pastoral en Cañaris, departamento de Lambayeque. (Facebook / Martín Segura)

La iniciativa consiguió reunir más de S/ 1,4 millones mediante aportes de ciudadanos y empresarios. Los recursos permitieron adquirir dos plantas de oxígeno medicinal, destinadas a ofrecer recargas gratuitas a quienes necesitaban el insumo.

En abril de 2021, el entonces obispo participó en la inauguración de una de estas instalaciones, ubicada en la sede de Cáritas Chiclayo, en la carretera a Pimentel.

El entonces obispo Robert Prevost acompaña a dos feligreses locales frente a una iglesia durante una visita pastoral en el norte de Perú. (Facebook / Martín Segura)

Pero no todas las historias que dan cuenta de su relación con el Perú están vinculadas a grandes emergencias.

Durante su etapa como obispo también decidió inscribirse en un curso virtual de quechua promovido por Cáritas. Pagó su matrícula y asistió a las clases como cualquier otro participante.

Cuando Janinna Sesa le preguntó por qué deseaba aprender el idioma, Prevost le explicó que quería comunicarse con los habitantes de las comunidades altoandinas de Lambayeque, especialmente de Cañaris e Incahuasi, donde el quechua forma parte de la vida cotidiana.

El episodio revelaba una faceta menos conocida del religioso: después de tantos años en el Perú, todavía encontraba nuevas maneras de acercarse a su gente.

Imágenes de archivo del cálido recibimiento al entonces Obispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy papa León XIV, en Quirichima, Cañaris. La ceremonia incluyó música, pancartas y la participación de niños y adultos, reafirmando la importancia de la fe en la comunidad. | Facebook / Evangelina Sánchez

La carta que se convirtió en Patrimonio Cultural de la Nación

Once años después de haber sido escrita, aquella solicitud de nacionalidad adquirió una nueva dimensión histórica.

El 11 de noviembre de 2026, fecha de la llegada de León XIV al Perú, el Ministerio de Cultura oficializó la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la solicitud manuscrita y el título de nacionalización del pontífice.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre y publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano.

La petición original, escrita en papel membretado del Obispado de Chiclayo, conserva la firma y la huella digital de Prevost. Actualmente se encuentra, junto con su título de nacionalización, bajo custodia del Archivo Central de Migraciones.

El reconocimiento destaca el valor documental de una solicitud que, más allá de cumplir una finalidad administrativa, permite conocer de primera mano las experiencias y motivaciones personales del religioso.

Allí están sus recuerdos de Chulucanas, los años difíciles de Trujillo, las ausencias impuestas por sus responsabilidades eclesiásticas y el deseo persistente de regresar.

Una historia que el propio Prevost decidió contar cuando todavía era obispo de Chiclayo y estaba lejos de imaginar que algún día sería elegido papa.

El obispo de Chiclayo, Robert Prevost.

De Chiclayo al Vaticano

En enero de 2023, el papa Francisco convocó a Prevost a Roma para asumir la prefectura del Dicasterio para los Obispos. En septiembre de ese mismo año fue creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco y la celebración del cónclave, fue elegido como el pontífice 267 de la Iglesia católica. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos.

Aquella tarde, desde el balcón central de la basílica de San Pedro, sorprendió con unas palabras en español dirigidas a su querida diócesis de Chiclayo.

El recién elegido Papa León XIV, el cardenal estadounidense Robert Prevost, aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

En medio de uno de los momentos más importantes de su vida, recordó a la comunidad que lo había acompañado durante más de ocho años como obispo. El saludo emocionó a numerosos fieles del norte peruano, que reconocieron en el nuevo pontífice al sacerdote con quien habían compartido celebraciones, campañas solidarias y momentos difíciles.

El papa León XIV agradeció al pueblo de Chiclayo por apoyarlo en su labor pastoral | América TV

Ahora, con su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre de 2026, León XIV vuelve al país donde comenzó su labor misionera. Su itinerario incluye Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El viernes 13 de noviembre tiene previsto regresar a Chiclayo, la ciudad desde la que escribió aquella carta a Ollanta Humala y donde alguna vez pensó que permanecería el resto de su vida.

Han pasado más de once años desde que pidió convertirse en ciudadano peruano. Su camino lo llevó al Vaticano, pero las palabras que dejó sobre el papel en febrero de 2015 ayudan a entender la emoción de su regreso.

Robert Francis Prevost nació en Chicago, se formó como agustino y llegó a ser papa en Roma. Pero fue en el Perú donde vivió algunas de las experiencias que más marcaron su vocación y su manera de entender el servicio a los demás.

Quizás por eso, cuando volvió convertido en León XIV, no necesitó recurrir a grandes discursos para explicar lo que sentía por esta tierra. Le bastó recordar a las personas que alguna vez lo recibieron en sus hogares, compartieron lo poco que tenían y lo hicieron sentir parte de sus familias.