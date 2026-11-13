Perú

Papa León XIV al borde de las lágrimas ante recibimiento de jóvenes en vigilia del Estadio Nacional

El pontífice se emocionó ante las muestras de cariño de más de 50.000 jóvenes que acudieron al coloso de José Díaz la tarde de este jueves 12 de noviembre

El Papa León XIV se emociona al ver la multitud de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima. Un momento de profunda conexión y alegría compartida, que el Santo Padre apenas pudo disimular algunas lágrimas. | Vatican News
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El papa León XIV ingresó al Estadio Nacional a bordo del papamóvil y se mostró conmovido ante la ovación de más de 50 mil jóvenes que asistieron a la vigilia de oración. Durante el recorrido inicial y luego desde el estrado principal, el pontífice entrecerró los ojos, se llevó los nudillos al rostro y permaneció en silencio ante los cánticos.

La vigilia comenzó a las 18:00 horas dentro de la visita apostólica al Perú. Los asistentes, de entre 16 y 35 años, ocuparon las tribunas y el campo del recinto tras el ingreso que empezó desde las 10:00. Agitaron banderas, pañuelos y teléfonos, mientras coreaban el nombre del jefe de la Iglesia católica.

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El papa León llega en el papamóvil para presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú —donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo— al Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril
El papa León llega en el papamóvil para presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú —donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo— al Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Recorrido en papamóvil

Cuando descendió del vehículo que lo trasladó desde la nunciatura apostólica, León XIV subió al papamóvil para recorrer el perímetro del estadio.

El vehículo avanzó entre sectores ocupados por jóvenes que levantaron sus celulares para registrar la escena. El papa saludó a ambos lados del trayecto y, por momentos, dirigió la mirada hacia las graderías mientras los aplausos se mantuvieron.

La reacción del pontífice se hizo visible en esa primera vuelta. Con los ojos entrecerrados, llevó los nudillos a la zona de los ojos y de la cara en varias oportunidades. No interrumpió el recorrido, pero sus gestos coincidieron con los gritos de bienvenida que bajaban de las tribunas. En el campo, los participantes se acercaban a las vallas para saludarlo durante su paso.

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Transmisión televisiva en directo desde el Estadio Nacional durante una vigilia de oración con jóvenes. La cobertura muestra a una multitud en las tribunas coreando y agitando las manos, asistentes en la cancha grabando con sus teléfonos móviles y al pontífice sentado en el estrado frente a los fieles congregados.

Papa volvió emocionarse en el estrado principal

Tras bajar del papamóvil, el santo padre ocupó su lugar en el estrado principal. Allí escuchó la ovación de pie de los asistentes y los primeros acordes de “Alma Misionera”, canción que entonó en varios pasajes.

Sentado frente al campo, volvió a entrecerrar los ojos y se tocó el rostro con los nudillos. Los movimientos ocurrieron mientras el estadio sostenía los aplausos y los cánticos.

El gesto se repitió más de una vez durante los minutos iniciales de la vigilia. La cámara del evento lo mostró con la mirada baja en algunos pasajes, mientras los jóvenes seguían de pie.

Desde las graderías continuaron los saludos, los gritos de “León” y los mensajes de bienvenida. El pontífice respondió con saludos breves y mantuvo la atención en el público.

La vigilia forma parte de la agenda que el papa desarrolla en Lima antes de viajar a Chiclayo el viernes 13 de noviembre. En esa ciudad, donde fue obispo entre 2015 y 2023, celebrará una misa en las Pampas de Pimentel.

Itinerario viernes 13 de noviembre: Lima, Chiclayo y Pimentel

  • 07:40 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo.
  • 09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 10:30 horas: santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, con homilía del santo padre.
  • 12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.
  • 16:30 horas: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
  • 19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Itinerario sábado 14 de noviembre: visita a Cajamarca y regreso a Chiclayo

  • 08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
  • 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
  • 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
  • 13:15 horas: salida en helicóptero hacia Chiclayo.
  • 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 17:30 horas: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

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