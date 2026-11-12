La tajante opinión de Miguel Rebosio sobre quién es el mejor jugador de la Liga 1 2026: “Parece que tiene 25 años”

El exdefensor analizó la actualidad del equipo rimense, elogió la gestión del cuerpo técnico y respaldó la permanencia del entrenador sin condicionarla a los títulos que pueda obtener en lo que resta del año (Sporting Cristal)

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El exjugador de Sporting Cristal Miguel Rebosio se pronunció sobre el rendimiento del equipo rimense en la presente temporada y señaló que Yoshimar Yotún es, a su juicio, el mejor futbolista del fútbol peruano en lo que va del año.

El también conocido como “Conejo” subrayó además el papel del entrenador Roberto Mosquera en la recuperación del plantel y defendió su permanencia en el cargo de cara al próximo año, independientemente de si el equipo levanta o no algún título.

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Rebosio hizo estas declaraciones en el programa Hablemos de MAX, donde analizó con detalle los factores que explican el buen momento que atraviesa la institución de La Victoria en la recta final del campeonato local.

Yotún, el nombre propio de la Liga 1

Miguel Rebosio eligió a Yoshimar Yotún como el futbolista más destacado de la Liga 1 2026. El exdefensor resaltó su despliegue físico, liderazgo y regularidad, incluso después de afrontar compromisos con la selección peruana (Sporting Cristal)

Para Rebosio, el mediocampista celeste está en un nivel que pocos futbolistas del torneo local pueden igualar. Su argumento no se apoya solo en cifras, sino en lo que observa partido a partido: un jugador que compite en altura, regresa de compromisos con la selección peruana y sigue siendo determinante en cada presentación con su club.

“Para mí tiene veinticinco años o veintisiete. Juega los partidos en altura, viene de selección, corre, mete, capitán”, afirmó el exdefensor, quien con esa frase resumió en pocas palabras por qué coloca a Yotún por encima del resto. La referencia a la edad no es literal: es una forma de ponderar la vitalidad y el rendimiento físico del volante, quien en la práctica acumula una cantidad de minutos y de exigencia que muchos jugadores más jóvenes no podrían sostener.

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El despliegue del capitán celeste en partidos de alta demanda, su liderazgo dentro del campo y su capacidad para mantener el nivel en distintos escenarios son, según Rebosio, las razones que lo ubican en lo más alto del torneo. No se trata de un reconocimiento pasajero ni de una opinión condicionada por el momento: el exfutbolista fue categórico al momento de nombrarlo.

El rol de Mosquera y la apuesta por Iberico

La convocatoria de Luis Iberico a la selección peruana también fue valorada por Miguel Rebosio. El exdefensor resaltó que Roberto Mosquera respaldó al delantero cuando todavía se recuperaba de una lesión y le permitió recuperar protagonismo. (Sporting Cristal)

Más allá de Yotún, Rebosio también puso el foco en la labor de Roberto Mosquera al frente del plantel. Para el exjugador, el técnico fue el factor central en la transformación del equipo, y señaló que buena parte de ese proceso se explica por la confianza que el entrenador supo transmitir a sus futbolistas, en especial a aquellos que venían de situaciones complicadas.

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El caso de Luis Iberico fue el que más destacó. El delantero llegó a esta etapa del año con una lesión que generaba dudas sobre su participación, pero Mosquera apostó por él sin vacilaciones. El resultado fue que Iberico no solo recuperó su nivel, sino que terminó siendo convocado a la selección peruana, un dato que Rebosio utilizó para ilustrar el impacto concreto de las decisiones del entrenador.

“Roberto por darle esa tranquilidad y esa confianza a los futbolistas y sobre todo a Iberico, que creo que para todos nosotros que nos gusta el fútbol, Iberico venía de una lesión y Roberto apostó por él. Ahora ha sido convocado a la selección”, sostuvo el exdefensor.

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A ese nombre sumó el de Hernán Barcos y el del propio Yotún como piezas que Mosquera supo articular dentro de un esquema que le dio identidad al equipo. En ese sentido, Rebosio también destacó el respaldo que el propio Julio César Uribe le brindó al entrenador, algo que, a su entender, resultó fundamental para que Mosquera pudiera trabajar con estabilidad.

La continuidad del técnico, más allá del resultado

La continuidad de Roberto Mosquera no debería depender exclusivamente de los trofeos, según Miguel Rebosio. El exfutbolista cuestionó los constantes cambios de entrenadores en los clubes grandes y defendió la construcción de un proyecto a largo plazo. (Sporting Cristal)

La tercera arista del análisis de Rebosio tuvo que ver con el futuro del entrenador. Ante la consulta directa sobre si lo mantendría en el cargo incluso si Sporting Cristal no conquista el Clausura ni ningún otro título en lo que resta del año, la respuesta fue contundente y sin matices.

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“Así no logre ni un título. Yo lo dejaría porque comenzaría desde cero”, afirmó el exfutbolista. Y explicó el razonamiento detrás de esa postura: Mosquera llegó a un equipo que venía de atravesar una sucesión de cambios en la dirección técnica, con ideas distintas y criterios tácticos que variaron de un ciclo al otro. Esa inestabilidad, según Rebosio, es un problema que afecta a los planteles de manera profunda y que no se resuelve de un día para el otro.

“Si hablamos de la U y de Cristal, no es normal que pasen tres a cuatro entrenadores en equipos grandes”, señaló, para reforzar la idea de que la continuidad de un cuerpo técnico es un valor en sí mismo, más allá de los trofeos que se puedan o no conseguir en el corto plazo.

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En ese marco, Rebosio reconoció el mérito del conjunto rimense por la campaña que viene desarrollando: “Cristal, pase lo que pase, es también digno de reconocer ese esfuerzo porque venían remando de atrás”. Una valoración que, en su conjunto, refleja una mirada que prioriza el proceso por encima del resultado inmediato.