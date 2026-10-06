Marco Huamán tentado por la MLS: esto es lo que se sabe del supuesto interés por el lateral de Alianza Lima

El defensor de 24 años vive su mejor momento en Alianza Lima y con la selección peruana, pero el periodista José Varela confirmó que no existe contacto ni negociación con ningún club de la MLS. (Alianza Lima)

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Marco Huamán se transformó en uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección en lo que va de la temporada 2026. El lateral derecho de Alianza Lima acumula 23 partidos y dos goles en la Liga 1, fue reconocido en varias ocasiones como el mejor jugador del torneo local y se ganó un lugar en la selección peruana bajo las órdenes del entrenador Mano Menezes.

Ese crecimiento sostenido encendió versiones que lo vinculaban con un posible traslado a la Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, la información disponible hasta el momento apunta en una dirección distinta: no hay propuesta formal, no hay conversaciones y no hay ninguna operación en marcha.

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Marco Huamán despertó versiones sobre un posible destino en la MLS, pero la información disponible descarta avances. El defensor de Alianza Lima no maneja ofertas y tiene contrato hasta fines de 2028. (Alianza Lima)

El periodista José Varela fue el encargado de despejar las dudas en el programa Modo Fútbol. Ante la circulación de versiones que situaban a Huamán como un candidato a dar el salto al fútbol estadounidense, Varela consultó directamente con fuentes cercanas al jugador y al club. La respuesta fue contundente.

“Me refiero a Marco Huamán, el polifuncional jugador de Alianza Lima. Surgieron algunos rumores de que él podría tener alguna posibilidad de poder jugar más adelante, en un futuro no muy lejano o que actualmente haya despertado el interés de un club de la MLS. Yo he preguntado si es que Marco Huamán ha despertado el interés de algún club de la MLS y una fuente directa me ha señalado que, a día de hoy, no hay nada concreto, no hay ninguna posibilidad, menos que haya contacto o se haya avanzado, a día de hoy no hay nada de ello”, declaró Varela en el espacio televisivo.

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El comunicador también precisó la situación contractual del defensor a través de su cuenta de X: “Ante los rumores que lo vinculan con clubes de la MLS, hoy el defensa de Alianza Lima no maneja propuestas. Su buen presente en Liga 1 y la selección podría generar opciones más adelante. Tiene contrato con los íntimos hasta fines del año 2028”.

Ese vínculo vigente hasta diciembre de 2028 es un dato central. Cualquier movimiento que involucre al lateral tendría que pasar necesariamente por una negociación con el cuadro blanquiazul, algo que, según la información disponible, todavía no ocurrió ni está cerca de ocurrir.

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Un lateral que creció al punto de volverse titular en la Bicolor

El buen momento de Marco Huamán explica los rumores sobre su futuro. El lateral de Alianza Lima suma 23 partidos y dos goles en Liga 1 y se ganó un lugar como titular en la selección. (Selección Peruana)

El camino de Huamán en la temporada 2026 explica por qué su nombre empezó a circular en conversaciones sobre el mercado internacional. Bajo la conducción de Pablo Guede en Alianza Lima, el jugador de 24 años se afianzó como titular y elevó su nivel de manera notoria. Sus actuaciones en el campeonato peruano lo llevaron a recibir el llamado de la selección peruana, donde también logró ganarse un lugar en el equipo inicial.

En la actualidad, Huamán se encuentra en Estados Unidos junto con la delegación peruana, que disputó cuatro partidos amistosos en el marco de una gira por Norteamérica. El último de esos compromisos lo tendrá como titular ante Colombia, en el cierre de esa serie de encuentros preparatorios. Esa vitrina internacional en territorio estadounidense es, precisamente, el tipo de exposición que podría despertar el interés de franquicias de la MLS en los próximos meses.

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El portal especializado Transfermarkt estima el valor de mercado del defensor en 600.000 euros, una cifra que podría ajustarse al alza en función de lo que muestre en el tramo final de la temporada con Alianza Lima y de la continuidad que logre en la Blanquirroja.

El cierre de temporada, la variable que puede cambiar el escenario

El futuro de Marco Huamán dependerá de lo que consiga mostrar en el tramo final del año. Su continuidad en Alianza Lima y la selección podría abrirle puertas en el exterior. (Selección Peruana)

Por ahora, el foco de Huamán está puesto en los objetivos que Alianza Lima todavía tiene por delante en la Liga 1 2026. Su regularidad en el equipo de Pablo Guede y los minutos que sume con la selección peruana serán los factores que determinen si, hacia fin de año, algún club del exterior decide avanzar con una oferta concreta.

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La situación actual es clara: no existe ninguna propuesta sobre la mesa, no hubo contactos formales y el jugador sigue comprometido con la institución victoriana. Lo que sí existe es un futbolista en plena expansión, con estadísticas que lo ubican entre los laterales más destacados del fútbol peruano y con una exposición internacional que va en aumento. Ese conjunto de factores es el que alimenta los rumores, aunque por el momento no se tradujo en ningún movimiento concreto hacia la MLS.