El sincero sentir de Mr Peet sobre Hernán Barcos tras conflicto con Pablo Guede: “Puede hacer lo que le dé la gana”

El periodista aborda la situación del 'Pirata' con el técnico argentino en el Sporting Cristal vs Alianza Lima. (Video: Madrugol)

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El reciente triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima tuvo varios condimentos, aunque entre los sucesos que concentraron la atención resaltaron el gol y la posterior celebración de Hernán Barcos ante su exequipo, club con el que el delantero argentino mantiene un vínculo que incluso quedó reflejado en un tatuaje.

Para el periodista Mr. Peet, no existe motivo para cuestionar al ‘Pirata’ por su conducta después de la victoria de los ‘celestes’. “La gente se vuelve loca por el tema Barcos. Me tiene sin cuidado. Desde que Barcos deja de jugar en Alianza puede hacer con su vida y con su equipo y con sus goles lo que le dé la gana”, afirmó en el programa Madrugol.

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Peter Arévalo recordó que la salida de un futbolista modifica por completo su relación deportiva con el club. “Él es jugador de Sporting Cristal. Tiene que hacer goles por Sporting Cristal. Él ya salió del mundo Alianza. Él hoy se debe a Sporting Cristal”, expresó.

Luego de anotarle a Alianza Lima, Hernán Barcos se puso los brazos hacia atrás y luego hizo el gesto del pirata.

Para el comunicador, Hernán Barcos dejó de pertenecer al entorno de Alianza Lima y su celebración tras anotar con Sporting Cristal forma parte de una decisión personal, no de una provocación.

“Él es jugador de Sporting Cristal. Tiene que hacer goles por Sporting Cristal. Él ya salió del mundo Alianza. Él hoy se debe a Sporting Cristal. Si lo grita o no, es un tema absolutamente de él (...). Como profesional que es, ha hecho su trabajo, ha hecho un gol. Después, si lo celebra, si no lo celebra, es un tema personal. No me siento ofendido porque Barcos ya dejó de pertenecer al mundo Alianza, hoy es jugador de Sporting Cristal”, acotó.

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El delantero argentino puso el 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Mr Peet sobre la discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede

La situación cambia para Mr. Peet cuando la conversación se traslada a una discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede, tanto durante el partido como después del mismo. Allí, el periodista dejó claro que su respaldo no estaría dirigido hacia el delantero argentino.

“En la discusión que él tenga o en el enfrentamiento que él tenga a partir de que deja de pertenecer al mundo Alianza con alguien de Alianza, yo voy a tomar partido por alguien de Alianza. Esto es así”, indicó.

De la misma manera, el relator de fútbol dejó en claro que lo que haga el ‘Pirata’ no le preocupa. “En una discusión voy a tomar siempre partido por mi club, pero repito, ante tanta gente que qué opina, me tiene sin cuidado. Él hoy es jugador de Sporting Cristal”, agregó.

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La firme opinión de Mr Peet sobre Hernán Barcos tras conflicto con Pablo Guede.

El mensaje de Mr Peet a Pablo Guede

Por otro lado, Mr. Peet dedicó un mensaje a Pablo Guede de cara a la final de la Liga 1 2026 que debe afrontar Alianza Lima. Su recomendación fue que el entrenador argentino concentre su atención en el armado del equipo y en la preparación del plantel.

Peter Arévalo consideró que la discusión vinculada con Hernán Barcos y las repercusiones posteriores pueden distraer al grupo. Por eso pidió que el comando técnico priorice el trabajo futbolístico por encima de los episodios externos. “Enfoquémonos en lo que viene. Que es encontrar el equipo y el mejor sistema para la final. Todo lo demás son distracciones absurdas”, manifestó.

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El comunicador sostuvo que el DT de 51 años debe proteger al plantel y aislarlo de las controversias. Según expresó, el estratega tiene que formar un círculo alrededor de los jugadores, del equipo y del plantel para preparar la definición. “Pablo Guede tiene que cerrar un círculo en torno a los jugadores, en torno al equipo, en torno al plantel y tiene que meterse a trabajar en la final”, concluyó.