Reniec atenderá el 14 y 15 de noviembre en más de 120 sedes: horarios, trámites de DNI y oficinas disponibles

Una trabajadora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil atiende a una usuaria en una ventanilla con lector biométrico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará atención este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en más de 120 sedes del país. Los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados con el DNI y recoger documentos que ya estén listos para su entrega.

La jornada tendrá horarios diferenciados según la oficina. Reniec recomendó a los usuarios revisar antes la dirección y el horario de la sede a la que planean acudir, debido a que algunas oficinas abrirán desde las 08.15 a. m. y otras desde las 08.30 a. m.

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Quienes acudan a recoger su documento deberán comprobar previamente, en la plataforma institucional, que el estado de su trámite figure al 100 % listo para recojo. Si el sistema aún no muestra ese avance, deberán esperar antes de acudir a una agencia.

Reniec abrirá oficinas en 26 regiones durante el sábado 14 de noviembre

La atención del sábado incluirá centros de atención ubicados en Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Cusco y Arequipa, entre otras regiones.

También habrá sedes habilitadas en Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Callao, Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica, Pasco y Amazonas. La entidad difundió una relación detallada con las oficinas que participarán en esta atención de fin de semana.

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Los usuarios podrán efectuar gestiones relacionadas con el documento de identidad y recoger los DNI previamente tramitados. El servicio disponible puede variar según cada sede, por lo que Reniec pidió verificar la información específica antes de trasladarse.

Horarios de atención y requisitos para recoger el DNI

Parte de las oficinas atenderá entre las 08.15 a. m. y las 12.45 p. m., mientras que otras recibirán a los ciudadanos desde las 08.30 a. m. hasta la 1.00 p. m. La diferencia dependerá de la agencia seleccionada.

Haz clic aquí para conocer la relación completa de oficinas de Reniec que atenderán este fin de semana, con sus direcciones, horarios y servicios disponibles.

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El trámite de recojo requiere una revisión previa en la página web de Reniec. La entidad indicó que el ciudadano debe confirmar que su documento ya aparece como listo al 100 %, condición necesaria para evitar desplazamientos innecesarios.

La consulta permitirá saber si el DNI se encuentra disponible en la oficina elegida durante el trámite. Reniec precisó que, si el porcentaje mostrado en el sistema es menor, la entrega todavía no podrá realizarse.

Centros MAC de Lima atenderán trámites de DNI con cita previa

Los Centros MAC Lima Este, Lima Sur y Lima Norte atenderán trámites de DNI este sábado, aunque bajo el sistema de cita previa. Los usuarios deberán reservar su turno mediante Aló Plataforma MAC Perú, a través de la línea telefónica 1800.

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La modalidad busca ordenar la atención en estos puntos, que reúnen servicios de diversas entidades públicas. La reserva debe efectuarse antes de acudir para asegurar que el trámite pueda ser atendido en la fecha programada.

En los Centros MAC Callao y Ventanilla, la atención estará condicionada al aforo y a la capacidad operativa de cada local. Reniec recomendó a los ciudadanos tener en cuenta esta restricción al planificar su visita.

Tres oficinas de Puno abrirán el domingo 15 de noviembre

La atención del domingo estará concentrada en Puno, donde funcionarán las oficinas de Crucero, Moho y Ácora. Estas sedes ofrecerán trámites y entrega de DNI entre las 08.15 a. m. y las 12.45 p. m.

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La apertura dominical busca ampliar las opciones de atención para los usuarios de esas localidades, especialmente para quienes no pueden acudir durante los días laborables. Los ciudadanos deberán verificar si su gestión está disponible en la oficina elegida.

Reniec difundió en sus canales oficiales la lista completa de sedes habilitadas, sus direcciones, horarios y servicios para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre.