Así reportaron los principales medios del mundo la llegada del papa León XIV a Perú: "Su segunda patria"

Reportaje televisivo de Latina Noticias sobre la cobertura de medios de comunicación internacionales ante la llegada del papa León XIV a Lima, Perú. La emisión muestra imágenes del pontífice al descender del avión, su traslado en el papamóvil escoltado por vehículos policiales ante ciudadanos congregados en las vías públicas, transmisiones de corresponsales extranjeras en el lugar y el diálogo de los presentadores en el estudio. Video: Latina / Latina Noticias

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La llegada del papa León XIV al Perú, este miércoles 11 de noviembre, trascendió las fronteras nacionales y generó una cobertura extensa en los principales medios de comunicación del mundo. Diarios y cadenas de televisión de distintas regiones destacaron los vínculos personales y religiosos que el pontífice forjó con el país durante más de dos décadas de labor pastoral y calificaron su visita como el regreso a su “segunda patria”.

Robert Francis Prevost aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, aproximadamente a las 17:00 horas, media hora antes de lo previsto, para iniciar la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Argentina. El medio oficial del Vaticano, Vatican News, tituló su cobertura “El Papa Prevost llegó a Perú, su segunda patria”, y describió al pontífice como “el entonces misionero agustino y pastor” que regresó a la nación de la que es “un orgulloso hijo adoptivo”.

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Los medios de habla hispana destacaron el regreso a su patria adoptiva

En España, el diario El País tituló “El papa León XIV regresa a Perú, el país que fue su casa y donde forjó su misión”, y en su bajada vinculó la visita con las expectativas de las víctimas de la violencia estatal y del Sodalicio, quienes esperan ser escuchadas por el pontífice. El diario El Mundo, también español, publicó “Visita del Papa, el ‘León de la esperanza’ regresa a su patria”, y describió al religioso como “una de las pocas voces en el planeta que se eleva por encima de los extremos y populismos de moda”.

Una publicación digital del diario El País reporta el arribo del papa León XIV a Perú junto a una fotografía de su recibimiento oficial.

Desde Chile, el portal Emol, del diario El Mercurio, tituló “‘Regreso a mi patria’, Papa León XIV aterriza en Perú para continuar su gira por Sudamérica”, frase que retomó una declaración del propio pontífice durante su discurso de llegada. El medio argentino Clarín publicó que “León XIV ya está en Perú, su segunda patria, por primera vez desde su elección como papa”, y recordó que el religioso pasó casi dos décadas como misionero y obispo en territorio peruano, donde además obtuvo la nacionalidad.

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El portal informativo chileno Emol reporta la llegada del papa León XIV a Perú dentro de su gira pastoral por Sudamérica.

La prensa europea y estadounidense resaltó la trayectoria pastoral del pontífice

En Francia, el diario Le Figaro presentó al sumo pontífice como un “papa peruano” que regresa a su país de adopción, mientras que la cadena alemana Deutsche Welle (DW) tituló “León XIV llega a Perú, su país adoptivo, última etapa de su gira” y detalló que el religioso visitará Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023. El diario estadounidense The Wall Street Journal tituló su despacho “The ‘Peruvian Pope’ Returns Home to Elation” y describió los homenajes preparados para su llegada, entre ellos una estatua de 13,7 metros erigida en el Callao y camisetas con la imagen del pontífice vestido con poncho andino o comiendo ceviche.

La cobertura de Latina Noticias sobre el asombro de la prensa extranjera

La atención internacional también fue analizada por los medios peruanos. En un reportaje especial, Latina Noticias destacó que la prensa extranjera resaltó el multitudinario recibimiento al pontífice en el país, cifrado en más de tres millones de fieles que salieron a las calles para saludarlo. “La prensa internacional ha destacado el multitudinario recibimiento al papa León XIV en nuestro país. Más de tres millones de fieles salieron a las calles para saludarlo, una movilización que sorprendió a periodistas y medios de diferentes países”, señaló el conductor del canal durante la emisión.

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El portal Vatican News informa sobre el arribo del pontífice León XIV a Lima en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica.

El reportaje incluyó fragmentos de la cobertura de Deutsche Welle, cuya corresponsal señaló en su transmisión: “El papa León XIV ya se encuentra en Perú, la última parada de su gira por tres países sudamericanos tras su viaje a Uruguay y Argentina. El pontífice regresa de esta manera a la que considera su segunda patria”.

El informe también mostró el momento en que una cadena estadounidense reportó en vivo el arribo del religioso con la frase “This just in to the newsroom. Pope Leo has just arrived in Peru. This is his second homeland (”Esto nos llega a la redacción. El papa León acaba de llegar a Perú. Esta es su segunda patria)“, además de la cobertura de un canal brasileño que narró en portugués la llegada del pontífice a Lima.

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Una captura del portal digital español El Mundo informa sobre la llegada del papa León XIV a Perú como parte de su gira pastoral por Sudamérica.

El segmento de Latina Noticias resaltó particularmente la reacción de la periodista argentina Mercedes Ninci, quien expresó su sorpresa ante la magnitud de la convocatoria callejera. “Tres millones y medio de personas en la calle, no quedó nadie. Todo el mundo a la calle en Lima. Pero no es que se convocó a una plaza o una misa. Nunca vi una cosa igual”, afirmó la comunicadora.

El reportaje también mencionó el caso de la periodista Melissa Adams, de la cadena estadounidense CBS, quien no pudo contener la emoción mientras transmitía en vivo rodeada de cientos de personas que saludaban al pontífice a su paso. El conductor de Latina Noticias cerró el segmento con una reflexión sobre el alcance mundial del hecho: “Las portadas de los más importantes diarios extranjeros titulan que el santo padre regresa en medio de una fiesta nacional al país que es su segunda casa. Con el pasar de los días, cientos de historias se seguirán contando de este evento a nivel mundial, evento que quedará grabado por siempre en los archivos televisivos”.

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