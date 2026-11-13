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Emilio Saba reconoce el interés de Alianza Lima, pero se ilusiona con seguir en Sport Boys: “Fue el club que apostó por mí”

El lateral reveló que su nombre sonó en el cuadro blanquiazul por su vínculo con Franco Navarro, pero confesó que le seduce continuar en el conjunto rosado durante la temporada de su centenario

El lateral respondió sobre el interés que del club 'blanquiazul' por contar con sus servicios. (Video: Denganche)
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Emilio Saba atraviesa un momento importante en su carrera y su futuro podría convertirse en uno de los temas a seguir de cara a la temporada 2027. El lateral peruano reconoció que su nombre sonó como una posibilidad para Alianza Lima; sin embargo, también expresó su ilusión de continuar en Sport Boys y formar parte del plantel que afrontará el centenario de la institución chalaca.

Durante su participación en el podcast ‘Mano a Mano’, el futbolista explicó que el interés del conjunto blanquiazul está relacionado principalmente por su vínculo con Franco Navarro, quien lo conoce de anteriores etapas como entrenador. No obstante, precisó que, al momento de evaluar una propuesta, los futbolistas deben considerar distintos aspectos, especialmente las oportunidades de sumar minutos.

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“Soné en Alianza porque está Franco Navarro. Me conoce mucho, me dirigió en cuatro equipos. En ese caso, se evalúa todo: lo económico, los minutos que vas a jugar. Puede ser un contratazo, pero todos los futbolistas valoran mucho jugar. Jugar es muy valioso para la carrera”, señaló.

Emilio Saba y la posibilidad de jugar en Alianza Lima

El lateral también reflexionó sobre las decisiones que debe tomar un futbolista cuando recibe el interés de una institución importante. Para Saba, más allá de las condiciones que pueda ofrecer un club, también es necesario asumir el desafío de competir por un lugar en el equipo y demostrar las propias capacidades.

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Emilio Saba vivió una temporada especial en Sport Boys este 2026.
Emilio Saba vivió una temporada especial en Sport Boys este 2026. Crédito: Prensa SBA

En ese sentido, sostuvo que la competencia interna existe en todas las instituciones y que ningún jugador tiene asegurada la titularidad. Incluso puso como ejemplo al propio Sport Boys, donde también debe disputarse un puesto con otros compañeros.

“Pero también es verdad que, en un momento de tu carrera, tienes que decir: ‘¿Sabes qué? Voy, piso fuerte y compito’”, manifestó.

“Y no solamente yo, creo que todos los que están en Alianza, en la ‘U’, en cualquier equipo. En el mismo Boys hay mucha competencia interna. Entonces, tienes que decir: ‘Yo acá voy a meterme por los palos y compito’”, agregó.

El deseo de Emilio Saba de continuar en Sport Boys para el centenario

Pese a reconocer que su nombre estuvo relacionado con Alianza Lima, Emilio Saba no ocultó su deseo de permanecer en el conjunto ‘rosado’ durante una temporada muy especial para la institución. El futbolista destacó el respaldo que recibió del club cuando atravesaba un momento complicado de su carrera, luego de permanecer ocho meses sin actividad en Melgar.

Me seduce mucho quedarme para el centenario. En lo personal, a mí el Boys me dio muchísimo. Yo venía de ocho meses sin jugar en Melgar y Boys fue el club que apostó por mí. Aparte he llegado, he visto lo que es el club, he visto el cariño de la gente, he visto todo lo que implica el camerín... todo es muy bonito en Boys, yo siempre lo digo”, expresó.

Asimismo, Saba resaltó el sentimiento de pertenencia que existe en el Callao alrededor de Sport Boys. El defensor aseguró que el vínculo entre la institución y sus hinchas es especial y que pudo comprobarlo durante los encuentros de la temporada, especialmente cuando el equipo consiguió buenos resultados.

En el Callao respiran por Boys, mueren por el Boys. Y eso no lo he vivido en otro lado. Si tú naces en el Callao, eres del Boys”, comentó.

El lateral expresó su deseo de defender los colores del cuadro chalaco en una temporada especial, en la que la institución celebrará sus 100 años de historia. (Video: Denganche)

El futbolista también recordó la respuesta de los aficionados cuando el equipo atravesó buenos momentos deportivos y consideró que existe una gran expectativa por lo que puede conseguir la institución en el año de su centenario.

“En el Callao es Boys y mueren por el Boys. Se vive y se siente mucho eso. Los partidos que nos estaba yendo bien fue mucha gente a la cancha. Ganábamos y había mucho cariño. Entonces la gente se quedó con ese sabor de lo que puede ser si es que Boys en verdad pelea algo. Y más en el centenario”, concluyó.

De esta manera, Emilio Saba dejó en evidencia su ilusión de seguir defendiendo la camiseta rosada en 2027. Aunque reconoció que despertó el interés de Alianza Lima, el lateral tiene un vínculo especial con Sport Boys y considera que disputar el centenario del club sería una oportunidad importante en su carrera.

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