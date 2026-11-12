Perú

Jóvenes reciben al papa León XIV en el Estadio Nacional con cánticos, aplausos y muestras de emoción durante vigilia de oración

El pontífice recorrió el recinto a bordo del papamóvil y no pudo contener las lágrimas al escuchar a los asistentes corear "Esta es la juventud del papa" y entonar la "Canción del Misionero"

Transmisión televisiva en directo desde el Estadio Nacional durante una vigilia de oración con jóvenes. La cobertura muestra a una multitud en las tribunas coreando y agitando las manos, asistentes en la cancha grabando con sus teléfonos móviles y al pontífice sentado en el estrado frente a los fieles congregados.
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Miles de jóvenes recibieron al papa León XIV con cánticos y aplausos durante la vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima, celebrada este jueves 12 de noviembre. Tras varias horas de espera, los asistentes acompañaron la llegada del pontífice con música y expresiones de afecto.

El encuentro reunió a jóvenes, religiosos y miembros de distintas comunidades católicas en las tribunas y los espacios habilitados del recinto. La concurrencia aumentó de forma gradual a medida que avanzaba la jornada.

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Entre los cánticos que se escucharon antes y durante la llegada del Santo Padre figuraron “Esta es la juventud del papa” y “Te queremos, León, te queremos”. Los asistentes respondieron con aplausos desde distintos sectores del estadio.

El papa León XIV llega a bordo del papamóvil para presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.
El papa León XIV llega a bordo del papamóvil para presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril.

Jóvenes corearon cánticos ante un emocionado León XIV en Lima

Uno de los momentos centrales de la vigilia se produjo cuando el público coreó “Esta es la juventud del papa” y entonó la “Canción del Misionero”. Imágenes difundidas del acto muestran a León XIV conmovido hasta las lágrimas ante las manifestaciones de cariño.

Un vehículo blanco adaptado como papamóvil recorre la pista del Estadio Nacional ante una multitud situada en las gradas y el campo. A bordo, una figura con vestimenta papal blanca saluda a los asistentes mientras es custodiada por agentes de seguridad. La transmisión de TVPerú Noticias muestra el cintillo «León XIV da vuelta olímpica a bordo del papamóvil» durante la cobertura del evento en el recinto deportivo.

La actividad formó parte de la agenda vespertina del pontífice en su segundo día de visita al Perú. Miles de jóvenes permanecieron durante horas en el estadio para participar de la ceremonia religiosa.

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Antes de subir al escenario, el papa recorrió el Estadio Nacional a bordo del papamóvil. El trayecto le permitió saludar a los asistentes ubicados en los distintos sectores del recinto.

El papa León XIV preside una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
El papa León XIV preside una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Religiosas y representantes de comunidades católicas acudieron al encuentro

Entre el público había grupos de religiosas vestidas de blanco, algunas de ellas en sillas de ruedas y con globos amarillos. Las religiosas aguardaron en las inmediaciones del estadio el desarrollo de la vigilia.

Un grupo de religiosas vestidas de blanco, algunas de ellas en sillas de ruedas y portando globos amarillos, se encuentra detrás de vallas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional en Lima. Durante la jornada, miembros del clero católico, entre ellos un cardenal y un obispo, se acercan a dialogar y saludar a las religiosas en la zona señalizada como Campo A, resguardada por personal policial.

En el sector Campo A, integrantes del clero católico, entre ellos un cardenal y un obispo, se acercaron a saludar y conversar con las asistentes. La zona permaneció delimitada por vallas de seguridad y bajo resguardo policial.

La convocatoria reunió a jóvenes, religiosas y otros representantes de la Iglesia católica, con la oración y el encuentro del pontífice con las nuevas generaciones como ejes de la jornada.

Fieles encienden las linternas de sus teléfonos celulares durante una vigilia de oración presidida por el papa León XIV junto a jóvenes y estudiantes universitarios, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
Fieles encienden las linternas de sus teléfonos celulares durante una vigilia de oración presidida por el papa León XIV junto a jóvenes y estudiantes universitarios, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Un operativo policial resguardó el traslado del pontífice al estadio

El arribo del papa al Estadio Nacional estuvo acompañado por un dispositivo de seguridad en las calles cercanas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de seguridad custodiaron el recorrido de la comitiva.

Registro del despliegue de seguridad y el desplazamiento de una comitiva vehicular en las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes con trajes formales resguardan la vía ante el paso de camionetas, vehículos motorizados y una furgoneta blanca. En el lugar se observan transeúntes y un grupo de religiosas con hábitos blancos que registran el trayecto de los vehículos tras las vallas de seguridad.

En los alrededores se observaron camionetas, vehículos motorizados y una furgoneta blanca que integraban el desplazamiento. Detrás de las vallas, transeúntes y religiosas siguieron el paso de la caravana y registraron la escena con sus teléfonos.

La vigilia fue la única actividad vespertina prevista para este jueves. Por la mañana, León XIV se reunió con los obispos peruanos, participó de una celebración litúrgica en la Catedral de Lima y pronunció un discurso sobre los desafíos y las esperanzas del país.

El papa León XIV preside una vigilia de oración junto a jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
El papa León XIV preside una vigilia de oración junto a jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresa al Perú, país donde se desempeñó como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo. La imagen fue tomada en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

La visita transcurre en su segunda jornada en territorio peruano, después de su llegada y del recibimiento que, según los organizadores, congregó a cerca de tres millones de personas en las calles del Callao y Lima.

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