Jóvenes reciben al papa León XIV en el Estadio Nacional con cánticos, aplausos y muestras de emoción durante vigilia de oración

Miles de jóvenes recibieron al papa León XIV con cánticos y aplausos durante la vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima, celebrada este jueves 12 de noviembre. Tras varias horas de espera, los asistentes acompañaron la llegada del pontífice con música y expresiones de afecto.
El encuentro reunió a jóvenes, religiosos y miembros de distintas comunidades católicas en las tribunas y los espacios habilitados del recinto. La concurrencia aumentó de forma gradual a medida que avanzaba la jornada.
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Entre los cánticos que se escucharon antes y durante la llegada del Santo Padre figuraron “Esta es la juventud del papa” y “Te queremos, León, te queremos”. Los asistentes respondieron con aplausos desde distintos sectores del estadio.
Jóvenes corearon cánticos ante un emocionado León XIV en Lima
Uno de los momentos centrales de la vigilia se produjo cuando el público coreó “Esta es la juventud del papa” y entonó la “Canción del Misionero”. Imágenes difundidas del acto muestran a León XIV conmovido hasta las lágrimas ante las manifestaciones de cariño.
La actividad formó parte de la agenda vespertina del pontífice en su segundo día de visita al Perú. Miles de jóvenes permanecieron durante horas en el estadio para participar de la ceremonia religiosa.
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Antes de subir al escenario, el papa recorrió el Estadio Nacional a bordo del papamóvil. El trayecto le permitió saludar a los asistentes ubicados en los distintos sectores del recinto.
Religiosas y representantes de comunidades católicas acudieron al encuentro
Entre el público había grupos de religiosas vestidas de blanco, algunas de ellas en sillas de ruedas y con globos amarillos. Las religiosas aguardaron en las inmediaciones del estadio el desarrollo de la vigilia.
En el sector Campo A, integrantes del clero católico, entre ellos un cardenal y un obispo, se acercaron a saludar y conversar con las asistentes. La zona permaneció delimitada por vallas de seguridad y bajo resguardo policial.
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La convocatoria reunió a jóvenes, religiosas y otros representantes de la Iglesia católica, con la oración y el encuentro del pontífice con las nuevas generaciones como ejes de la jornada.
Un operativo policial resguardó el traslado del pontífice al estadio
El arribo del papa al Estadio Nacional estuvo acompañado por un dispositivo de seguridad en las calles cercanas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de seguridad custodiaron el recorrido de la comitiva.
En los alrededores se observaron camionetas, vehículos motorizados y una furgoneta blanca que integraban el desplazamiento. Detrás de las vallas, transeúntes y religiosas siguieron el paso de la caravana y registraron la escena con sus teléfonos.
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La vigilia fue la única actividad vespertina prevista para este jueves. Por la mañana, León XIV se reunió con los obispos peruanos, participó de una celebración litúrgica en la Catedral de Lima y pronunció un discurso sobre los desafíos y las esperanzas del país.
La visita transcurre en su segunda jornada en territorio peruano, después de su llegada y del recibimiento que, según los organizadores, congregó a cerca de tres millones de personas en las calles del Callao y Lima.
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