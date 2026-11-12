Perú

Exhiben la carta en la que León XIV pidió ser peruano: “Tengo la intención de quedarme por toda la vida”

El documento, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, forma parte de una exhibición gratuita que la Superintendencia Nacional de Migraciones organizó en la sede del Ministerio del Interior

Documentos históricos relacionados con la naturalización de Robert Francis Prevost y su conexión con el Papa León XIV. Una mirada al pasado a través de artefactos y registros. (Crédito: Migraciones)
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Cuatro páginas escritas a mano por Robert Francis Prevost en 2015 revelan el momento en que el actual papa León XIV solicitó formalmente su nacionalización peruana. El documento, una carta manuscrita de puño y letra del propio Prevost, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y ahora puede verse de manera pública y gratuita en una exhibición organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La solicitud, redactada años antes de que Prevost asumiera el papado, constituye uno de los testimonios documentales más significativos sobre su vínculo con Perú. En ella, el entonces obispo expresó con sus propias palabras la voluntad de establecerse de manera permanente en el país, un episodio que hoy adquiere una dimensión global por la investidura que ostenta su autor.

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Retrato enmarcado de un hombre con sotana blanca y cruz pectoral junto a un libro azul sobre un atril de madera y una placa metálica
El expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost se exhibe junto a su retrato en una muestra documental de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima. (Migraciones)

Emotiva carta del papa León XIV

La carta, junto con el título de nacionalización correspondiente, fue reconocida mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC, a solicitud de Migraciones, en atención a su valor histórico y documental. La declaratoria permitió que ambos documentos pasaran a formar parte de las piezas exhibidas en la muestra institucional “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”.

La solicitud manuscrita resulta particularmente relevante porque permite conocer, a través de la propia caligrafía de Prevost, el proceso que derivó en su nacionalización. “En el mes de noviembre 2014, el santo padre papa Francisco me nombró obispo en la Diócesis de Chiclayo, y desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida”, señala uno de los fragmentos del texto.

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Hoja de papel con el membrete oficial del Obispado de Chiclayo y un texto manuscrito con tinta azul con varios renglones difuminados
Una carta con membrete del Obispado de Chiclayo contiene la solicitud formal de nacionalización peruana presentada por Robert Francis Prevost en 2015. (Migraciones)

Muestra revela cómo León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

La muestra reúne, además de la carta y el título de nacionalización, fotografías, material audiovisual y recursos interactivos vinculados a la trayectoria de León XIV y su relación con el país. El objetivo de Migraciones es que los visitantes accedan de primera mano a un episodio de la historia migratoria peruana que, tras la elección del pontífice, cobró relevancia internacional.

La institución también destacó, a través de esta iniciativa, el papel que cumplió en la historia de quienes eligieron a Perú como su nuevo país de residencia y contribuyeron con su presencia a la configuración de la identidad nacional. La exhibición busca, en ese sentido, poner en valor el patrimonio documental acumulado por Migraciones a lo largo de los procesos de nacionalización que ha gestionado.

La exhibición “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú” se encuentra en el segundo piso de la sede del Ministerio del Interior, en el distrito de San Isidro, y permanecerá abierta al público hasta el 24 de noviembre. El ingreso es gratuito, aunque requiere reserva previa a través del número telefónico (01) 200-1000, anexo 1680.

Documento oficial del Estado peruano con sellos, firmas, huella dactilar y una fotografía tipo carné de Robert Francis Prevost
El título de nacionalización emitido en 2015 por la Superintendencia Nacional de Migraciones certifica el trámite de naturalización concluido por Robert Francis Prevost en Perú. (Migraciones)

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