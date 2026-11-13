Andre, la cantante soprano nominada a mejor canción de raíces por ‘La Puñala’: esta es su obra musical y el reconocimiento a su música

La soprano y cantante peruana Andre compitió en los premios Latin Grammy con su tema La Puñalá tras desarrollar una propuesta que fusiona la música clásica y el folclore.

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Andre, nombre artístico de Myriam Andrea Cisneros Linares, llegó a su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces, gracias a su tema “La Puñalá”. La cantante peruana, de formación lírica y trayectoria en la ópera internacional, compitió este jueves 12 de noviembre en la 27.ª edición de la premiación, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, frente a propuestas de Jorge Drexler, Silvana Estrada, Eli Alvarado y Nathasha Bravo junto a Jorge Glem y Elvis Martínez.

El camino de la ópera a la fusión con raíces peruanas

Andre nació en Lima y desde niña mostró interés por el canto. En su adolescencia se involucró en el teatro y los musicales, lo que la llevó a tomar clases de canto lírico en un conservatorio local, donde sus maestros identificaron su potencial como soprano dentro de la música clásica. Tras cursar estudios breves en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), obtuvo una beca para estudiar en la prestigiosa escuela The Juilliard School, en Nueva York, donde completó un año de formación vocal antes de trasladarse a la City University of New York (CUNY), institución en la que se graduó en 2016.

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Posteriormente, la cantante se mudó a Barcelona para continuar su formación vocal bajo la maestra Meritxell Olaya en el Conservatori del Liceu, donde permaneció hasta comienzos de 2019. Fue en esa etapa cuando decidió dar un giro en su carrera. “Estoy cantando lo que han compuesto otras personas, pero yo quiero cantar lo que yo quiero escribir”, recordó la artista sobre el momento en que decidió alejarse de la estructura operística tradicional.

Esa decisión la llevó de regreso al Perú después de una década fuera del país. Allí recorrió distintos pueblos de Ayacucho para convivir con músicos locales y grabar sus instrumentos y tradiciones sonoras. “Entendí que la música no solo expresa sentimientos, sino que transmite una tradición cultural que cambia de pueblo en pueblo. Mi meta no era hacer algo puramente tradicional, sino desarrollar una fusión auténtica basada en mi propio criterio y visión, respetando de dónde vienen los sonidos”, explicó la cantante sobre el proceso que dio origen a su proyecto musical.

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La cantante peruana Andre envía un mensaje a la Academia Latina de la Grabación tras su nominación a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces por su tema "La Puñalá". En el video, la artista habla frente a la cámara en quechua y español sobre la postulación de su composición musical dentro de la premiación. Video: Instagram

‘La Puñalá’, una canción construida entre el cajón, el flamenco y el quechua

“La Puñalá”, el tema que le valió su nominación, nació de una experiencia personal de traición amorosa que la artista transformó en composición junto a su amiga Nuria Azzouzi. “Por mi padre, crecí escuchando a la Sonora Matancera, por mi madre música criolla, y por mis hermanas, géneros más modernos como rock y grunge. Siempre me ha gustado descubrir música nueva, por eso, cuando escuché nuestro folclore me llegó muy profundo”, relató Andre sobre las influencias que marcaron su formación musical desde la infancia.

El productor vasco Ander Nemowave acompañó a la cantante en el desarrollo final de la pieza, que partió del cajón afroperuano como base rítmica y luego incorporó elementos de la guitarra flamenca, en referencia a la herencia española de la artista, y el bombo legüero, característico del folclore argentino. La canción también incluye versos en quechua, lengua que Andre trabajó junto a la profesora Carmen Cazorla Zen como una forma de conexión con sus raíces paternas, provenientes de Huancavelica y Áncash.

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Sobre el significado de incluir el idioma originario en su música, la cantante ha señalado en entrevistas anteriores que se trata de un gesto hacia sus ancestros, en momentos donde la discriminación histórica impidió que generaciones previas de su familia transmitieran el quechua. La nominación a Mejor Canción de Raíces reconoce precisamente ese tipo de composiciones vinculadas con las tradiciones musicales de la región.

Un álbum conceptual y una carrera construida entre dos mundos

El proyecto de fusión de Andre tuvo un antecedente relevante en ‘Sagrado Corazón’, álbum concebido bajo una estructura operística y construido en torno a tres ejes centrales: su origen peruano, su formación clásica y su búsqueda de un lenguaje artístico propio.

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La cantante peruana Andre consolida su carrera de fusión musical tras recibir una nominación a los premios Latin Grammy por su canción La Puñalá.

El disco combinó el español y el quechua en temas como “Chaka” y alcanzó una exposición internacional que incluyó su presentación en Times Square y su inclusión en la selección “On The Radar” de la revista Billboard. Posteriormente, la edición ‘Sagrado Corazón: The Baroque Edition’ fue destacada por la revista Rolling Stone como una extensión del diálogo entre su formación clásica y la música de raíz.

Sobre el significado de su nominación, la cantante señaló que representa una oportunidad para ampliar el alcance de su propuesta. “Mi nominación al Latin Grammy permitirá que mi música llegue a más gente”, afirmó Andre en una entrevista reciente, en la que también recordó los sacrificios personales que implicó su trayectoria de 15 años en la industria musical, entre ellos no haber podido acompañar a su padre en sus últimos momentos debido a sus compromisos profesionales fuera del país.

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Con “La Puñalá”, Andre se sumó a la delegación peruana en los Latin Grammy 2026, integrada también por Nicole Zignago, Fabián Zignago, Eva Ayllón y Federico Tarazona, en una edición liderada por Bad Bunny, con 12 nominaciones, y CA7RIEL & Paco Amoroso, con 10 candidaturas.

Finalmente, la categoría Mejor Canción de Raíces fue para “El tambor chico”, de Jorge Drexler junto a Rueda de Candombe, con lo que Andre no logró llevarse el gramófono en su primera postulación a la premiación.