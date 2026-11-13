Perú

Andre, la cantante soprano nominada a mejor canción de raíces por ‘La Puñala’: esta es su obra musical y el reconocimiento a su música

La artista peruana, formada en la ópera y la música clásica en Nueva York y Barcelona, compitió en los Latin Grammy 2026 con una composición que fusiona el cajón afroperuano, el flamenco y el quechua

Composición de dos retratos de una mujer: uno casual sonriendo y otro de perfil con sombrero de ala ancha, joyas en forma de cruz y fondo naranja
La soprano y cantante peruana Andre compitió en los premios Latin Grammy con su tema La Puñalá tras desarrollar una propuesta que fusiona la música clásica y el folclore.
Guardar

Andre, nombre artístico de Myriam Andrea Cisneros Linares, llegó a su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces, gracias a su tema “La Puñalá”. La cantante peruana, de formación lírica y trayectoria en la ópera internacional, compitió este jueves 12 de noviembre en la 27.ª edición de la premiación, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, frente a propuestas de Jorge Drexler, Silvana Estrada, Eli Alvarado y Nathasha Bravo junto a Jorge Glem y Elvis Martínez.

El camino de la ópera a la fusión con raíces peruanas

Andre nació en Lima y desde niña mostró interés por el canto. En su adolescencia se involucró en el teatro y los musicales, lo que la llevó a tomar clases de canto lírico en un conservatorio local, donde sus maestros identificaron su potencial como soprano dentro de la música clásica. Tras cursar estudios breves en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), obtuvo una beca para estudiar en la prestigiosa escuela The Juilliard School, en Nueva York, donde completó un año de formación vocal antes de trasladarse a la City University of New York (CUNY), institución en la que se graduó en 2016.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la cantante se mudó a Barcelona para continuar su formación vocal bajo la maestra Meritxell Olaya en el Conservatori del Liceu, donde permaneció hasta comienzos de 2019. Fue en esa etapa cuando decidió dar un giro en su carrera. “Estoy cantando lo que han compuesto otras personas, pero yo quiero cantar lo que yo quiero escribir”, recordó la artista sobre el momento en que decidió alejarse de la estructura operística tradicional.

Esa decisión la llevó de regreso al Perú después de una década fuera del país. Allí recorrió distintos pueblos de Ayacucho para convivir con músicos locales y grabar sus instrumentos y tradiciones sonoras. “Entendí que la música no solo expresa sentimientos, sino que transmite una tradición cultural que cambia de pueblo en pueblo. Mi meta no era hacer algo puramente tradicional, sino desarrollar una fusión auténtica basada en mi propio criterio y visión, respetando de dónde vienen los sonidos”, explicó la cantante sobre el proceso que dio origen a su proyecto musical.

PUBLICIDAD

La cantante peruana Andre envía un mensaje a la Academia Latina de la Grabación tras su nominación a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces por su tema "La Puñalá". En el video, la artista habla frente a la cámara en quechua y español sobre la postulación de su composición musical dentro de la premiación. Video: Instagram

‘La Puñalá’, una canción construida entre el cajón, el flamenco y el quechua

“La Puñalá”, el tema que le valió su nominación, nació de una experiencia personal de traición amorosa que la artista transformó en composición junto a su amiga Nuria Azzouzi. “Por mi padre, crecí escuchando a la Sonora Matancera, por mi madre música criolla, y por mis hermanas, géneros más modernos como rock y grunge. Siempre me ha gustado descubrir música nueva, por eso, cuando escuché nuestro folclore me llegó muy profundo”, relató Andre sobre las influencias que marcaron su formación musical desde la infancia.

El productor vasco Ander Nemowave acompañó a la cantante en el desarrollo final de la pieza, que partió del cajón afroperuano como base rítmica y luego incorporó elementos de la guitarra flamenca, en referencia a la herencia española de la artista, y el bombo legüero, característico del folclore argentino. La canción también incluye versos en quechua, lengua que Andre trabajó junto a la profesora Carmen Cazorla Zen como una forma de conexión con sus raíces paternas, provenientes de Huancavelica y Áncash.

Sobre el significado de incluir el idioma originario en su música, la cantante ha señalado en entrevistas anteriores que se trata de un gesto hacia sus ancestros, en momentos donde la discriminación histórica impidió que generaciones previas de su familia transmitieran el quechua. La nominación a Mejor Canción de Raíces reconoce precisamente ese tipo de composiciones vinculadas con las tradiciones musicales de la región.

Un álbum conceptual y una carrera construida entre dos mundos

El proyecto de fusión de Andre tuvo un antecedente relevante en ‘Sagrado Corazón’, álbum concebido bajo una estructura operística y construido en torno a tres ejes centrales: su origen peruano, su formación clásica y su búsqueda de un lenguaje artístico propio.

Dos fotografías de una mujer: a la izquierda posa de perfil con una blusa de red brillante y a la derecha sonríe en un estudio de grabación
La cantante peruana Andre consolida su carrera de fusión musical tras recibir una nominación a los premios Latin Grammy por su canción La Puñalá.

El disco combinó el español y el quechua en temas como “Chaka” y alcanzó una exposición internacional que incluyó su presentación en Times Square y su inclusión en la selección “On The Radar” de la revista Billboard. Posteriormente, la edición ‘Sagrado Corazón: The Baroque Edition’ fue destacada por la revista Rolling Stone como una extensión del diálogo entre su formación clásica y la música de raíz.

Sobre el significado de su nominación, la cantante señaló que representa una oportunidad para ampliar el alcance de su propuesta. “Mi nominación al Latin Grammy permitirá que mi música llegue a más gente”, afirmó Andre en una entrevista reciente, en la que también recordó los sacrificios personales que implicó su trayectoria de 15 años en la industria musical, entre ellos no haber podido acompañar a su padre en sus últimos momentos debido a sus compromisos profesionales fuera del país.

Con “La Puñalá”, Andre se sumó a la delegación peruana en los Latin Grammy 2026, integrada también por Nicole Zignago, Fabián Zignago, Eva Ayllón y Federico Tarazona, en una edición liderada por Bad Bunny, con 12 nominaciones, y CA7RIEL & Paco Amoroso, con 10 candidaturas.

Finalmente, la categoría Mejor Canción de Raíces fue para “El tambor chico”, de Jorge Drexler junto a Rueda de Candombe, con lo que Andre no logró llevarse el gramófono en su primera postulación a la premiación.

Temas Relacionados

Latin GrammyAndreMyriam Cisnerosperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jóvenes reciben al papa León XIV en el Estadio Nacional con cánticos, aplausos y muestras de emoción durante vigilia de oración

El pontífice recorrió el recinto a bordo del papamóvil y no pudo contener las lágrimas al escuchar a los asistentes corear "Esta es la juventud del papa" y entonar la "Canción del Misionero"

Jóvenes reciben al papa León XIV en el Estadio Nacional con cánticos, aplausos y muestras de emoción durante vigilia de oración

Venta de viviendas nuevas en Lima y Callao creció 26% en 2026: se comercializaron más de 23.600 unidades

El inventario disponible también aumentó durante los primeros nueve meses del año, aunque el tiempo estimado para agotar las unidades en oferta se redujo de 27 a 20 meses, según cifras de CODIP

Venta de viviendas nuevas en Lima y Callao creció 26% en 2026: se comercializaron más de 23.600 unidades

Papa León XIV EN VIVO, segundo día en Perú: el sumo pontífice llegó al Estadio Nacional para la vigilia juvenil y no pudo contener las emoción

El Santo Padre cumplió con sus actividades de la mañana, con una reunión con obispos, liturgia en la catedral y discurso público en la Plaza Mayor de Lima. Ahora encabeza una vigilia juvenil en el Estadio Nacional

Infobae

Cardenal Carlos Castillo honra ante el papa León XIV a los “mártires” Inti y Bryan y a los jóvenes asesinados en protestas

Ante una multitud en el Estadio Nacional, el purpurado recordó a las víctimas de la represión policial en 2020 y evocó la memoria de ‘Trvco’, fallecido por un disparo policial en las manifestaciones del año pasado

Cardenal Carlos Castillo honra ante el papa León XIV a los “mártires” Inti y Bryan y a los jóvenes asesinados en protestas

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación a lo mejor de la música latina

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

DEPORTES

Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York

Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York

La tajante opinión de Miguel Rebosio sobre quién es el mejor jugador de la Liga 1 2026: “Parece que tiene 25 años”

El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

Gianluca Lapadula llama a arropar a Francesco Andrealli en su inicio con la selección peruana: “Hay que hacer lo mismo que cuando vine”

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026