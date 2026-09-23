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Piero Guaylupo dio la talla y provocó los aplausos de Dana White: venció a Callum Connor y se alista para firmar por la UFC

El artista marcial mixto se impuso por decisión unánime en una de las peleas más memorables del evento. Tras el combate, recibió el saludo del campeón Joshua Van

El peleador de artes marciales mixtas Piero Guaylupo celebra en el octágono tras la finalización de su combate en Dana White's Contender Series, pues venció al inglés Callum Connor en un combate histórico que podría darle su pase a la UFC. Crédito: UFC en español.
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Piero Guaylupo ratificó su invicto al vencer por decisión unánime al inglés Callum Connor en la séptima jornada de la décima temporada de Dana White’s Contender Series, disputada el martes 22 de septiembre en Las Vegas. El peruano elevó su récord a 12-0 en peso ligero y quedó a la espera de la resolución de Dana White sobre un eventual contrato con la UFC.

Los tres jueces puntuaron 30-27 a favor de Guaylupo, quien llegó a la jaula con 11-0 y enfrentó a Connor, hasta entonces invicto en ocho peleas profesionales. La contienda se definió en los intercambios de pie: el peleador peruano redujo la distancia ante un rival con mayor alcance, sostuvo la presión durante los tres asaltos y consiguió un derribo.

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El representante nacional tuvo pasajes de dominio en los que buscó terminar el combate antes del límite. Connor resistió los ataques y respondió con golpes, lo que mantuvo abierta una pelea que recibió elogios por su intensidad. Guaylupo llevó la iniciativa en buena parte de la disputa y evitó que la diferencia física condicionara su plan ofensivo.

“Vine a dar espectáculo, el trabajo se vio reflejado en la jaula y lo que quiere Dana White es lo que acabo de ofrecer”, dijo Guaylupo tras el resultado. “Este triunfo es muy importante para mi familia y mi equipo. Ha sido la pelea más importante de mi vida y hoy lo he venido a reflejar en el octágono para que vean que pertenezco aquí, a UFC”, agregó.

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El presidente de la UFC reconoció al peruano Piero Guaylupo en su pelea por hacerse un lugar en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Crédito: UFC en español.

La comentarista Laura Sanko destacó la cantidad de golpes lanzados por el peruano. Según le comunicó tras la pelea, una actuación de esas características en una contienda oficial de peso ligero de la UFC habría superado el récord de golpes significativos lanzados en la división, registro que atribuyó a Max Holloway y Dustin Poirier.

El desempeño de Guaylupo también recibió el saludo de Joshua Van, campeón de peso mosca de la UFC, quien se acercó al peruano y a su entrenador, Iván Ibérico, después del combate. La presencia del monarca añadió visibilidad a una noche que podía modificar el futuro inmediato del peleador.

¿Cómo se define el ingreso a la UFC?

La Contender Series reúne a prospectos que buscan incorporarse a la UFC mediante una evaluación directa de White y los directivos de la empresa. La decisión se comunica al final de cada programa y no depende únicamente de una victoria: también cuenta el nivel de la presentación, la iniciativa ofensiva y la capacidad de ofrecer una pelea atractiva.

Por eso, el triunfo de Guaylupo abre una posibilidad concreta, aunque el contrato todavía no fue anunciado. Su desempeño frente a Connor combinó actividad, resistencia y momentos de control. El británico perdió su condición de invicto, pero resistió hasta el cierre y dejó argumentos para que la organización también valore su actuación.

Piero Gauylupo provocó los aplausos de Dana White.
Piero Gauylupo provocó los aplausos de Dana White. Crédito: UFC en español.

El presente peruano en la UFC abre nuevas opciones

La presencia peruana en la UFC atraviesa un período de expansión con Juan ‘Pegajoso’ Díaz, José Ochoa, Kevin Borjas, Gastón Bolaños y Rodrigo Vera dentro de la organización. El grupo representa al país en distintas divisiones y sostiene una participación más amplia en las carteleras de la empresa.

Díaz tiene programada una pelea contra Adrian Yañez el 14 de noviembre, en UFC 334, en Nueva York, luego de imponerse a Malcolm Wellmaker en mayo. Ochoa también participó este año en una cartelera numerada, mientras que Borjas, Bolaños y Vera integran la nómina de peleadores peruanos con actividad en la compañía.

En ese contexto, un contrato para Guaylupo ampliaría la representación nacional en la UFC. Su triunfo ante Connor, con una actuación que combinó volumen ofensivo y resistencia, lo dejó cerca de sumarse a una generación de peruanos que busca consolidarse en la principal organización de artes marciales mixtas.

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.
Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

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