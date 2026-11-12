Perú

Diputado Harvey Colchado llevó una bolsa repleta de objetos para que el papa León XIV los bendiga en el Teatro Nacional

El parlamentario de Ahora Nación llevó imágenes del Señor de los Milagros y de la Virgen de Guadalupe para recibir la bendición del pontífice

El parlamentario de Ahora Nación llevó imágenes del Señor de los Milagros y de la Virgen de Guadalupe para recibir la bendición del pontífice

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El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) llegó este miércoles al Gran Teatro Nacional con una bolsa repleta de objetos religiosos que esperaba hacer bendecir por el papa León XIV, quien ofreció su primer discurso en ese recinto ante la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades políticas del país.

Su colega Jair Manrique compartió el momento en su cuenta de TikTok, donde explicó que había aprovechado la ocasión para buscar la bendición papal para sus familiares.

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“Vamos a aprovechar la oportunidad porque vamos a bendecir con el papa la Sagrada Familia”, comentó Colchado. Entre los objetos que llevaba mencionó además dos imágenes del Señor de los Milagros y una de la Virgen de Guadalupe.

León XIV llegó a Perú en la víspera de una visita histórica a su país adoptivo, donde recibió un multitudinario homenaje: cerca de tres millones de personas salieron a las calles para dar la bienvenida a Robert Prevost, quien desarrolló más de dos décadas de labor pastoral en el país, del que obtuvo la nacionalidad.

Harvey Colchado
Entre los artículos que llevaba había imágenes de la Sagrada Familia, el Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, según relató el legislador Jair Manrique en TikTok

Desde que fue elegido como líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025 y diera en español un afectuoso saludo a su querida diócesis de Chiclayo, en la que fue obispo por ocho años, los peruanos esperaban con ansias el regreso de su papa, al que sienten como uno más de ellos por más que haya nacido en Chicago (Estados Unidos).

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La espera se hizo sentir nada más llegar, donde un pasillo continuo de gente acompañó el primer recorrido de Prevost como pontífice, a lo largo de un trayecto de más de diez kilómetros que hizo al inicio en un automóvil cerrado y el último tramo, el de mayor expectación y exaltación de los asistentes, en ‘papamóvil’ por las calles del centro de Lima.

“Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, aseveró en el primer discurso, ante las principales autoridades del Estado, frente a las que también recordó cómo los peruanos le hicieron sentir “uno de los suyos”.

Allí señaló que “amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien” y alentó “a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”.

León XIV inició una visita a Perú, país en el que desarrolló más de dos décadas de labor pastoral, fue obispo de Chiclayo durante ocho años y obtuvo la nacionalidad peruana
León XIV inició una visita a Perú, país en el que desarrolló más de dos décadas de labor pastoral, fue obispo de Chiclayo durante ocho años y obtuvo la nacionalidad peruana

Agregó que “esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público” y “que esto precisa comenzar por escuchar a las personas”.

Fujimori apela a reconciliación

Por su lado, Fujimori apeló a la figura del pontífice para apuntar a una reconciliación política del país, que ha tenido nueve jefes de Estado en diez años, la mayoría destituidos por la mayoría opositora que lideraba el fujimorismo.

Afirmó que el papa “conoce mejor que nadie el alma de nuestro pueblo” y que para seguir adelante “el Perú necesita sanar” sus heridas del pasado.

En tal sentido, explicó que la reconciliación nacional no es un simple acuerdo político ni la imposición de una perspectiva particular, “ésta sólo será posible si empezamos a entender y resolver el dolor y la necesidad del prójimo”.

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