La pelea de Piero Guaylupo que le dio su contrato a la UFC superó uno de los récord más impresionantes en la compañía

Piero Guaylupo protagonizó una de las peleas más memorables de la Dana White Contender Series. Crédito: Instagram DWCS.

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El peruano Piero Guaylupo consiguió un contrato con la UFC tras vencer al inglés Callum Connor por decisión unánime en una pelea que dejó una marca para la compañía. El cruce de peso ligero, disputado en el Dana White’s Contender Series (DWCS), terminó con tres tarjetas de 30-27 y colocó al deportista peruano entre los nuevos integrantes del roster. Connor también recibió un acuerdo, pese a la derrota, a raíz de una actuación que llevó al presidente de la organización a firmar a los dos competidores.

El combate reunió a dos invictos y mantuvo un ritmo alto desde el inicio hasta el final. Guaylupo presionó durante los tres asaltos y conectó 198 golpes significativos, mientras que Connor respondió con 196. La suma llegó a 394 impactos significativos conectados, una cifra que superó una de las marcas más altas registradas en un enfrentamiento de la UFC.

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Hasta entonces, el parámetro estaba en la segunda pelea entre Max Holloway y Dustin Poirier. En aquel duelo, los dos peleadores habían conectado 359 golpes significativos: 181 de Holloway y 178 de Poirier. Guaylupo y Connor superaron ese total en un combate a tres rounds dentro de la Contender Series, el programa que funciona como plataforma de ingreso para talentos que buscan un lugar en la UFC.

Piero Guaylupo y Callum Connor se midieron en una auténtica batalla en la UFC. Crédito: Facebook Team MMA.

El peruano sostuvo la iniciativa y se llevó el triunfo en las tarjetas, pero Connor mantuvo la respuesta durante toda la pelea. La resistencia del inglés y el volumen de golpes de ambos influyeron en la decisión final de Dana White. El titular de la UFC destacó el carácter de los protagonistas y explicó que tomó la determinación de incorporarlos a la empresa después de ver el desarrollo de la contienda.

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“Escuchen: con Callum y Piero, la verdad no sabía si la pelea iba a llegar a los tres asaltos. Ambos llegaron invictos esta noche y pelearon con el corazón. Fue una de las mejores peleas de todos los tiempos”, afirmó White tras la velada.

El dirigente también resaltó la dimensión estadística del enfrentamiento. “¿Sabían que rompieron el récord de golpes lanzados? Antes era de Max Holloway en una pelea de peso ligero del UFC; ellos lo superaron. Corazón, determinación, los dos querían ganar con todo. No quiero verlos peleando en ningún otro lado que no sea aquí”, agregó.

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El presidente de la UFC reconoció al peruano Piero Guaylupo en su pelea por hacerse un lugar en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Crédito: UFC en español.

La contratación de Connor, pese a haber sufrido su primera derrota profesional, marcó una excepción dentro del formato habitual de la Contender Series. La UFC suele entregar acuerdos a los vencedores que logran impresionar a White y a los responsables de la organización. En esta ocasión, el rendimiento de los dos competidores fue suficiente para que el resultado deportivo no definiera por sí solo el futuro de cada uno.

Guaylupo ingresará a la principal promotora de artes marciales mixtas con el invicto intacto y luego de una pelea que lo expuso ante una audiencia internacional. Connor, por su parte, recibió la oportunidad de continuar su carrera en la UFC tras dejar una actuación competitiva ante el peruano. Según el dato consignado tras la función, fue apenas la segunda vez que los dos peleadores de un mismo combate obtuvieron contratos con la organización.

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Seis peruanos competirán en la UFC

Con la incorporación de Guaylupo, Perú contará con seis peleadores en la UFC. El nuevo integrante se suma a José Ochoa, Juan ‘Pegajoso’ Díaz, Rodrigo Vera, Gastón Bolaños y Kevin Borjas, quienes representan al país en distintas divisiones de la empresa.

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

El grupo tuvo actividad relevante en 2026. Díaz, por ejemplo, tiene programado un enfrentamiento con Adrian Yañez el 14 de noviembre en UFC 334, que se realizará en Nueva York. Ochoa también integró una cartelera numerada este año, mientras que Borjas, Bolaños y Vera buscan consolidar su recorrido en la organización.

La presencia peruana también se mantiene fuera de la UFC. Daniel ‘Soncora’ Marcos, quien dejó la compañía recientemente, compite ahora en la Professional Fighters League (PFL), donde también participa Luis ‘Mudo’ Pinedo. La llegada de Guaylupo amplía el número de representantes nacionales en las principales ligas internacionales de artes marciales mixtas.

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