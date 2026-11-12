Perú Deportes

Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026

El Estadio IPD de Huancayo se prepara para una tarde histórica: con doble hinchada, definición de campeonato en juego y dos puntos de venta físicos activos desde este lunes, la ‘Incontrastable’ será el centro del fútbol peruano

Sport Huancayo - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
El Estadio IPD de Huancayo abrirá sus puertas con doble hinchada para la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Las localidades para el duelo entre el Rojo Matador y los cremas tienen precio único de S/ 200 y se adquieren en dos puntos físicos habilitados, uno en Lima y otro en la ciudad serrana. (Liga 1)
Guardar

El fútbol peruano llega a su momento más caliente del año. El domingo 22 de noviembre, desde las 15.00 horas, el Estadio IPD de Huancayo será el escenario de uno de los partidos más trascendentes de la temporada: Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en la última jornada del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, correspondiente a la fecha 17, definirá —junto al simultáneo Sporting Cristal vs. Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo— quién se adjudica el segundo campeonato del año.

PUBLICIDAD

La directiva del Rojo Matador ya oficializó los precios y los puntos de comercialización de las entradas, que estarán disponibles desde este lunes.

Precio único y puntos de venta presenciales

Sport Huancayo - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
Los hinchas que quieran asistir al decisivo Sport Huancayo vs. Universitario deberán pagar S/ 200 por localidad. La venta comenzará este lunes 16 de noviembre en dos puntos físicos habilitados en Lima y Huancayo. (Liga 1)

Las localidades para el duelo tienen un valor uniforme de S/ 200 para las dos tribunas habilitadas: Oriente y Occidente. No existe, hasta el momento, ninguna plataforma virtual para la adquisición de boletos; toda la comercialización se realizará de forma presencial en dos direcciones confirmadas.

En Lima, los aficionados podrán acercarse al jirón Parinacochas 837, en el distrito de La Victoria. En Huancayo, el punto de atención funciona en el jirón Loreto 839. Ambos locales abren sus puertas a partir del lunes 16 de noviembre.

PUBLICIDAD

Raúl López, vicepresidente de Sport Huancayo, brindó los detalles en declaraciones al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, vía streaming. El dirigente precisó que el club ya tramitó la habilitación de 10 mil espectadores en la tribuna de Occidente y que, en paralelo, avanza con los trámites para habilitar la tribuna de Oriente, sector destinado a los hinchas visitantes de Universitario.

Coordinación con autoridades y operativo de seguridad

Sport Huancayo - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
El Estadio IPD de Huancayo se prepara para una jornada con presencia de ambas aficiones. El club trabaja con las autoridades para garantizar la seguridad, mientras tramita la habilitación de la tribuna Oriente para los visitantes (Liga 1)

La presencia de ambas hinchadas en el mismo estadio implica un operativo de seguridad de envergadura. López indicó que la institución viene articulando con las autoridades policiales todos los aspectos vinculados a la organización del espectáculo, desde el control de accesos hasta la separación de sectores dentro del recinto.

El partido se jugará con doble tribuna activa, una situación que no es habitual en el fútbol peruano y que exige una logística coordinada entre el club local, las fuerzas del orden y la Liga de Fútbol Profesional. La capacidad total del Estadio IPD de Huancayo es de aproximadamente 20.000 espectadores, aunque la habilitación definitiva depende de la aprobación de los trámites en curso para el sector de Oriente.

En simultáneo, desde las 15.00 horas del mismo domingo 22 de noviembre, Sporting Cristal y Cienciano se medirán en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Ambos partidos arrancan al mismo tiempo para garantizar la transparencia de la definición: los tres equipos con posibilidades matemáticas de coronarse —Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario— jugarán sin conocer el resultado del otro.

El significado del duelo para el Rojo Matador

Sport Huancayo - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
El Rojo Matador depende de una victoria en la última jornada para alimentar su sueño de conquistar el Clausura. En la interna del club existe ilusión por cerrar la campaña con un triunfo ante Universitario en casa (Liga 1)

López no ocultó la dimensión del momento. En sus declaraciones, el vicepresidente del club huancaíno destacó el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo colectivo que hay detrás de la campaña del equipo a lo largo de todo el Clausura. También expresó el deseo de la institución de imponerse ante Universitario para conquistar el torneo y avanzar en la lucha por el título nacional, con la ilusión de brindarle una alegría al pueblo huancaíno.

Si Sport Huancayo se corona campeón del Clausura, volverá a cruzarse con Universitario de Deportes, esta vez en las semifinales de la Liga 1 2026, en partidos de ida y vuelta. El escenario, entonces, podría repetirse con aún más en juego.

Ambos encuentros de la jornada decisiva podrán seguirse en vivo por L1 MAX, señal oficial del campeonato peruano, y a través de la plataforma digital del mismo canal para dispositivos móviles y computadoras.

Temas Relacionados

Sport HuancayoUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

El artista marcial mixto peruano de 28 años rendirá su segunda prueba en la promotora más aclamada y será su primera vez en un evento numerado

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

Universitario habría fichado a jugador de Sport Boys para el 2027: el segundo refuerzo para la próxima temporada

La ‘U’ continúa con la planificación de su plantel para la siguiente campaña, mientras mantiene la disputa por el título del Torneo Clausura 2026

Universitario habría fichado a jugador de Sport Boys para el 2027: el segundo refuerzo para la próxima temporada

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

El periodista se refirió al presente del conjunto ‘crema’ con miras a la última fecha del Torneo Clausura y del panorama ante una posible semifinal

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

La ‘U’ tiene asegurada la continuidad de sus dos arqueros para la próxima temporada. El peruano-chileno permanecerá en el plantel junto con Diego Romero

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”

La brasileña compartió sus objetivos con el equipo de Puente Piedra para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y dejó una sutil comparación con su paso por la Universidad San Martín

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

“Sinvergüenza” y “encima mal vestida”: Diputados rechazan presencia de Dina Boluarte en encuentro con el papa León XIV

Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

ENTRETENIMIENTO

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Carlos Orozco cuestiona a Christian Cueva por presumir supuestos relojes de 640 mil soles: “Su prioridad de gasto es diferente”

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

DEPORTES

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

Universitario habría fichado a jugador de Sport Boys para el 2027: el segundo refuerzo para la próxima temporada

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”