Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para partido clave por el Torneo Clausura 2026

El Estadio IPD de Huancayo abrirá sus puertas con doble hinchada para la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Las localidades para el duelo entre el Rojo Matador y los cremas tienen precio único de S/ 200 y se adquieren en dos puntos físicos habilitados, uno en Lima y otro en la ciudad serrana. (Liga 1)

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El fútbol peruano llega a su momento más caliente del año. El domingo 22 de noviembre, desde las 15.00 horas, el Estadio IPD de Huancayo será el escenario de uno de los partidos más trascendentes de la temporada: Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en la última jornada del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, correspondiente a la fecha 17, definirá —junto al simultáneo Sporting Cristal vs. Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo— quién se adjudica el segundo campeonato del año.

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La directiva del Rojo Matador ya oficializó los precios y los puntos de comercialización de las entradas, que estarán disponibles desde este lunes.

Precio único y puntos de venta presenciales

Los hinchas que quieran asistir al decisivo Sport Huancayo vs. Universitario deberán pagar S/ 200 por localidad. La venta comenzará este lunes 16 de noviembre en dos puntos físicos habilitados en Lima y Huancayo. (Liga 1)

Las localidades para el duelo tienen un valor uniforme de S/ 200 para las dos tribunas habilitadas: Oriente y Occidente. No existe, hasta el momento, ninguna plataforma virtual para la adquisición de boletos; toda la comercialización se realizará de forma presencial en dos direcciones confirmadas.

En Lima, los aficionados podrán acercarse al jirón Parinacochas 837, en el distrito de La Victoria. En Huancayo, el punto de atención funciona en el jirón Loreto 839. Ambos locales abren sus puertas a partir del lunes 16 de noviembre.

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Raúl López, vicepresidente de Sport Huancayo, brindó los detalles en declaraciones al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, vía streaming. El dirigente precisó que el club ya tramitó la habilitación de 10 mil espectadores en la tribuna de Occidente y que, en paralelo, avanza con los trámites para habilitar la tribuna de Oriente, sector destinado a los hinchas visitantes de Universitario.

Coordinación con autoridades y operativo de seguridad

El Estadio IPD de Huancayo se prepara para una jornada con presencia de ambas aficiones. El club trabaja con las autoridades para garantizar la seguridad, mientras tramita la habilitación de la tribuna Oriente para los visitantes (Liga 1)

La presencia de ambas hinchadas en el mismo estadio implica un operativo de seguridad de envergadura. López indicó que la institución viene articulando con las autoridades policiales todos los aspectos vinculados a la organización del espectáculo, desde el control de accesos hasta la separación de sectores dentro del recinto.

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El partido se jugará con doble tribuna activa, una situación que no es habitual en el fútbol peruano y que exige una logística coordinada entre el club local, las fuerzas del orden y la Liga de Fútbol Profesional. La capacidad total del Estadio IPD de Huancayo es de aproximadamente 20.000 espectadores, aunque la habilitación definitiva depende de la aprobación de los trámites en curso para el sector de Oriente.

En simultáneo, desde las 15.00 horas del mismo domingo 22 de noviembre, Sporting Cristal y Cienciano se medirán en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Ambos partidos arrancan al mismo tiempo para garantizar la transparencia de la definición: los tres equipos con posibilidades matemáticas de coronarse —Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario— jugarán sin conocer el resultado del otro.

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El significado del duelo para el Rojo Matador

El Rojo Matador depende de una victoria en la última jornada para alimentar su sueño de conquistar el Clausura. En la interna del club existe ilusión por cerrar la campaña con un triunfo ante Universitario en casa (Liga 1)

López no ocultó la dimensión del momento. En sus declaraciones, el vicepresidente del club huancaíno destacó el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo colectivo que hay detrás de la campaña del equipo a lo largo de todo el Clausura. También expresó el deseo de la institución de imponerse ante Universitario para conquistar el torneo y avanzar en la lucha por el título nacional, con la ilusión de brindarle una alegría al pueblo huancaíno.

Si Sport Huancayo se corona campeón del Clausura, volverá a cruzarse con Universitario de Deportes, esta vez en las semifinales de la Liga 1 2026, en partidos de ida y vuelta. El escenario, entonces, podría repetirse con aún más en juego.

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Ambos encuentros de la jornada decisiva podrán seguirse en vivo por L1 MAX, señal oficial del campeonato peruano, y a través de la plataforma digital del mismo canal para dispositivos móviles y computadoras.