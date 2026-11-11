Perú vuelve a recibir a Robert Prevost: el papa León XIV regresa a casa, a la tierra que nunca dejó de sentir suya

Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú

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Hay regresos que no necesitan demasiadas palabras para explicar lo que significan. Basta una mirada, un gesto, una sonrisa que intenta contener la emoción. Y para el papa León XIV, volver al Perú tiene precisamente ese significado: reencontrarse con una tierra que fue su hogar, con personas que formaron parte de su historia y con comunidades que lo conocieron mucho antes de que el mundo lo llamara Su Santidad.

Esta vez no llegó como Robert Prevost, el sacerdote agustino que recorrió pueblos, celebró misas, escuchó a sus fieles y construyó una vida pastoral en el norte del país. Tampoco como el obispo de Chiclayo que conocía de cerca las preocupaciones de sus comunidades. Este miércoles 11 de noviembre, el Perú abrió nuevamente sus puertas al hombre que se convirtió en el papa León XIV, el líder de más de mil millones de católicos que hoy regresa a una de las tierras más importantes de su historia.

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Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori (L) at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Cuando las puertas de la aeronave se abrieron y el pontífice apareció ante quienes aguardaban su llegada, comenzó una escena que difícilmente podrá borrarse de la memoria de los peruanos. El avión que lo trasladó desde Argentina había completado su recorrido. Abajo lo esperaba un país que durante meses había imaginado este momento: volver a verlo, escuchar su voz y recibir su bendición.

Su mirada parecía contar una historia mucho más larga que la de una visita apostólica. Era la emoción de quien vuelve a un lugar conocido, de quien reconoce en sus recuerdos los rostros, las costumbres y los afectos que alguna vez hicieron parte de su vida cotidiana.

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El protocolo aguardaba. Las autoridades estaban listas para recibirlo con los honores correspondientes a su condición de jefe de Estado y máxima autoridad de la Iglesia católica. Pero, más allá de las ceremonias, había algo que trascendía cualquier formalidad: León XIV estaba nuevamente en casa.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

Un país que esperó su regreso

Desde las inmediaciones del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, miles de peruanos aguardaban la oportunidad de verlo pasar. Algunos llegaron con banderas nacionales y del Vaticano; otros llevaron fotografías, imágenes religiosas, rosarios y pancartas con mensajes de bienvenida. Muchos querían simplemente contemplarlo, aunque fuera durante unos segundos, y recibir la bendición del hombre que años atrás había compartido con sus comunidades.

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Había familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños. Para algunos, su llegada representaba un acontecimiento histórico; para otros, una oportunidad de reencontrarse espiritualmente con quien consideran un pastor cercano. Todos compartían una misma expectativa: verlo, saludarlo y hacerle sentir que el Perú lo recibe con los brazos abiertos.

En medio de la espera, los nombres de Robert Prevost y León XIV parecían encontrarse en una misma historia. Porque para los peruanos que lo conocieron antes de su elección, el Papa sigue siendo también aquel religioso que caminaba entre ellos, que escuchaba sus preocupaciones y que dedicó años de su vida a acompañar a sus comunidades.

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El paso de la comitiva papal despertó aplausos, gritos de alegría y expresiones de cariño. Los teléfonos celulares se levantaron para guardar el instante, mientras las banderas se agitaban intentando llamar la atención del pontífice. Cada saludo se convirtió en una pequeña celebración. Cada mirada dirigida hacia la multitud fue recibida como un gesto de cercanía.

No todos conseguirían acercarse. Muchos tendrían que conformarse con verlo a la distancia, detrás de las medidas de seguridad y del recorrido establecido. Pero para quienes aguardaron durante horas, estar allí ya significaba formar parte de una jornada que quedará en la memoria colectiva.

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Mira cómo una multitud se congrega en la calle, llena de expectativa y alegría por la llegada del Papa León XIV a Perú

De Chiclayo al Vaticano: la historia de un hombre que vuelve convertido en Papa

El vínculo de León XIV con el Perú no comenzó con su elección como pontífice. Su historia con el país se construyó mucho antes, a través de años de servicio religioso, trabajo misionero y contacto directo con las comunidades.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985, cuando inició una etapa de su vida dedicada al trabajo pastoral. Desde entonces, su trayectoria estuvo ligada a distintas localidades y responsabilidades dentro de la Iglesia católica. Su relación con el norte peruano se hizo especialmente profunda durante su labor en la diócesis de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023.

En esa ciudad encontró una comunidad que lo acogió y con la que compartió momentos importantes. Recorrió parroquias, acompañó a sacerdotes, participó en celebraciones religiosas y conoció las necesidades de una población que hoy lo recuerda con especial cariño.

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Chiclayo no fue solamente un destino dentro de su carrera eclesiástica. Fue el lugar donde construyó amistades, donde conoció historias de vida y donde dejó una parte importante de su corazón pastoral.

Por eso, su regreso al Perú tiene una dimensión que difícilmente puede explicarse únicamente desde la diplomacia o el protocolo religioso. El pontífice vuelve a una tierra donde fue conocido por su nombre, donde compartió la vida cotidiana de sus fieles y donde todavía existen personas que recuerdan sus palabras y sus gestos.

Ahora, aquellas comunidades lo reciben de una manera distinta. El sacerdote que llegó hace décadas como misionero regresa convertido en el sucesor de Pedro. El obispo que caminó por las calles de Chiclayo vuelve como una de las figuras religiosas más importantes del mundo.

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Pope Leo XIV arrives at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La bendición que miles esperan recibir

Hay algo profundamente humano en la espera de quienes quieren ver al Papa. No todos tendrán la oportunidad de conversar con él ni de estrechar su mano. Muchos ni siquiera lograrán acercarse a unos cuantos metros de su recorrido. Sin embargo, eso no disminuye la emoción de quienes esperan su paso.

Para miles de fieles, una bendición del Santo Padre representa un momento de fe, una expresión de esperanza y una oportunidad de sentirse acompañados.

Entre las banderas, los rosarios y las fotografías, también hay historias personales. Personas que llegaron para agradecer, familias que quieren pedir por sus seres queridos, adultos mayores que desean verlo una vez en la vida y jóvenes que encuentran en su presencia una referencia espiritual.

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El Perú no recibe solamente a un pontífice que llega para cumplir una agenda oficial. Recibe a alguien que conoce su historia, sus dificultades y sus esperanzas. Alguien que durante años compartió la vida de sus comunidades y que hoy regresa con una responsabilidad universal, pero sin perder el vínculo con aquella tierra que marcó su camino.

La emoción de este reencuentro también se extiende más allá de Lima. En Chiclayo, en Lambayeque y en otras localidades donde desarrolló su labor pastoral, miles de personas siguen cada detalle de su llegada. Su regreso despierta recuerdos y renueva la expectativa de volver a escucharlo.

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Esta vez, el Perú lo recibe como León XIV

La historia ha dado una vuelta extraordinaria. Aquel religioso que llegó al país para servir a sus comunidades terminó siendo elegido Papa. Y hoy, cuando vuelve a pisar territorio peruano, encuentra un escenario distinto, una multitud que lo reconoce y una nación que celebra su regreso.

El nombre de León XIV ya forma parte de la historia de la Iglesia católica. Pero en el Perú también permanece el recuerdo de Robert Prevost, el hombre que vivió entre sus comunidades y que hizo de esta tierra una parte fundamental de su vida.

Pope Leo XIV waves upon his arrival at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Quizá por eso su llegada tiene un significado tan especial. Porque detrás de los honores, los vehículos oficiales, las ceremonias y la agenda diplomática existe una historia de pertenencia. La de un hombre que vuelve al lugar donde construyó afectos y dejó huellas.

Miles de peruanos esperaron su paso, levantaron sus banderas y buscaron encontrarse con su mirada. Querían verlo sonreír, escuchar su saludo y recibir su bendición. Y en esa multitud se reflejó el cariño de un país que reconoce en él no solamente al Papa, sino también al pastor que alguna vez caminó por sus calles.

Hoy, el Perú vuelve a abrirle las puertas. La casa que lo recibió como misionero lo recibe ahora como pontífice. El hombre que partió hacia Roma y fue llamado a conducir la Iglesia universal regresa a la tierra que siempre formó parte de su historia.

Pope Leo XIV waves upon his arrival at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Y aunque el mundo lo conoce ahora como León XIV, para muchos peruanos seguirá siendo Robert Prevost: el religioso que un día llegó al norte del país, se ganó el cariño de su gente y nunca dejó de llevar al Perú consigo.

Bienvenido a casa, Santo Padre.