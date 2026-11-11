El emotivo reencuentro de Susy Díaz y Florcita Polo tras denuncia a Luiggi Yarasca: “No estás sola, estás conmigo, vas a salir de esta”

Susy Díaz se presentó en el programa televisivo Magaly TV, la firme tras retornar al Perú para acompañar a su hija Florcita Polo, quien denunció por agresión física a su expareja. Durante la emisión, el espacio transmitió imágenes del reencuentro entre ambas en su domicilio, mientras la excongresista detalló en el set las marcas físicas de su hija y brindó declaraciones frente a la conductora Magaly Medina. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Susy Díaz y Florcita Polo protagonizaron un reencuentro cargado de emoción la mañana del martes 10 de noviembre, luego de que la excongresista regresara de emergencia al país para estar junto a su hija. Ambas rompieron en llanto al abrazarse, en un momento que ‘Magaly TV, la firme’ difundió horas después en su edición nocturna.

La llegada de Díaz se produjo después de que cancelara su viaje por España tras conocer la denuncia de su hija contra Luiggi Yarasca, a quien Florcita Polo acusa de haberla empujado por las escaleras de un hotel ubicado en la zona de Rústica, en Pachacámac.

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El reencuentro entre madre e hija tras la denuncia

Antes de ver a Florcita, Susy Díaz abrazó a su hermana Gisela para agradecerle por haber acompañado a su hija durante su ausencia. En ese momento, le confesó su preocupación por el estado emocional de la influencer: “Yo sé que ella está con miedo, no quiere dormir sola, pero...”.

El encuentro entre madre e hija llegó minutos después, cuando Florcita Polo despertó y se dio cuenta de que su madre había regresado al país. Ambas se fundieron en un abrazo entre lágrimas. “No estás sola, Flor, estás conmigo, ¿ya? Estás conmigo, vas a salir de esta. Tienes a Gisela. Tienes a mucha gente que te quiere. Ya me tienes acá. ¿Cómo estás?”, le dijo la excongresista mientras la sostenía.

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Susy Díaz abraza a su hija Florcita Polo tras regresar a Perú luego de la denuncia por presunta agresión física que presentó la empresaria.

Florcita Polo respondió entre lágrimas: “Aún me duele, mami”. Durante la conversación, la empresaria le confesó a su madre que todavía sentía molestias físicas por las lesiones que denunció haber sufrido, entre ellas un chinchón, el cuello amoratado, moretones y dolor de espalda.

Horas después, Susy Díaz acudió al set de Magaly Medina para dar detalles sobre el estado de su hija y expresar su indignación por lo ocurrido. “Es horrible. Es horrible ver que yo nunca le he pegado a mi hija, jamás le he pegado a mi hija. Y que venga un desgraciado que le pegue, la ahorque”, declaró entre sollozos.

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El sueño con su hermano fallecido que la marcó antes del incidente

La excongresista también relató que, un día antes de que su hija sufriera la presunta agresión, tuvo una noche de insomnio mientras se encontraba en Málaga, España. Según contó, esa noche soñó con su hermano, fallecido por COVID-19 en 2021.

“Yo el día anterior que le pasa esto a mi hija no pude dormir toda la noche. Estaba ahí en Málaga y soñé con mi hermanito que murió de covid el 2021. Lo veía preocupado, caminaba de allá para acá. ‘Susy’ me decía, y le dije, hermanito, te extraño. Me puse a llorar en el sueño”, narró Díaz. La artista añadió que cree que su hermano protegió a Florcita Polo durante el episodio: “Yo creo que mi hermano la ha salvado porque mi hermano la quería mucho a mi hija”.

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La excongresista contó en ‘Magaly TV, La Firme’ que su hija mantiene compromisos económicos con dos entidades bancarias. ATV/ Magaly TV La Firme.

Sobre el estado físico de su hija, Díaz describió con detalle las marcas que observó. “Te juro ver a mi hija todo con el chinchón acá, el cuello todavía lo tiene morado, los moretones por acá y que le duele la espalda. Es una preocupación horrible. Siento un dolor aquí en el pecho que, qué horrible. No se lo deseo a nadie”, expresó.

La denuncia de Florcita Polo y la respuesta de Luiggi Yarasca

Florcita Polo relató en el programa de Magaly Medina el episodio que, según denunció, vivió con su expareja en un hotel de Pachacámac. La influencer aseguró que Luiggi Yarasca la sujetó del cuello, la lanzó contra la cama y luego la empujó por las escaleras. “Si yo estoy viva ha sido un milagro”, afirmó.

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La hija de Susy Díaz mostró además fotografías de las lesiones que presentó tras el incidente y aseguró que registró 21 contusiones en distintas partes del cuerpo. Por su parte, Yarasca negó las acusaciones y sostuvo que no hubo ningún tipo de agresión durante el encuentro con Polo.

Durante el enlace en vivo, Magaly Medina le exigió a Yarasca que explicara el origen de los hematomas que presentaba Florcita Polo, a lo que el denunciado respondió que era ella quien debía dar esa explicación, pues según indicó “en todo momento no hubo un acto de agresión”. El abogado Ysrael Castillo, presente durante la transmisión, señaló que el caso se resolverá en los tribunales.

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Si tú o alguien cercano atraviesa una situación de violencia familiar, puedes comunicarte de manera gratuita y confidencial con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, disponible las 24 horas. Para orientación en salud mental, el Ministerio de Salud ofrece atención gratuita a través de la Línea 113, opción 5, también disponible todo el día.