Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura.

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La fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será decisiva para definir al campeón del certamen y al segundo equipo que perderá la categoría esta temporada. Estos son los clubes comprometidos, la tabla de posiciones y los escenarios posibles para la última jornada.

La tabla previo a la fecha 17

Actualmente, UTC ocupa la última casilla de la tabla acumulada de la Liga 1 2026, con 14 puntos, y perdió la categoría de manera oficial hace algunas fechas.

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En la penúltima ubicación, que también corresponde a zona de descenso, se encuentra FC Cajamarca, con 29 unidades. Por el momento, es el club con mayores posibilidades de bajar. Cabe recordar que el cuadro cajamarquino ascendió esta temporada.

En la antepenúltima casilla aparece Deportivo Moquegua, que suma 30 puntos. Al igual que FC Cajamarca, es uno de los nuevos inquilinos de la Primera División en 2026.

El último club involucrado en la lucha por no descender es ADT, con 31 unidades. El conjunto tarmeño corre el riesgo de perder la categoría después de varias temporadas en la Liga 1 y de clasificar a distintas ediciones de la Copa Sudamericana.

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Tanto ADT como FC Cajamarca se vieron perjudicados por la pérdida de puntos debido a incumplimientos del reglamento. A los tarmeños les restaron una unidad, mientras que los cajamarquinos sufrieron el descuento de dos puntos.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 previo a la fecha 17 del Torneo Clausura.

Programación de partidos por la lucha por no descender

Surgió una polémica por la decisión de no programar en simultáneo los tres partidos previstos para el lunes 16 de noviembre. Club Deportivo Moquegua y ADT enfrentarán ese día a Atlético Grau y Cusco FC, respectivamente. Sin embargo, FC Cajamarca recién jugará el sábado 21 ante Alianza Lima en Matute.

Lunes 16 de noviembre

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Lo que necesita cada equipo para salvarse del descenso

FC Cajamarca necesita vencer a Alianza Lima, aunque antes deberá esperar que Deportivo Moquegua y ADT pierdan en la última fecha. Con ese resultado, llegaría a 32 puntos, mientras que sus rivales se quedarían con 31 y 30 unidades, respectivamente. Ese escenario sentenciaría el descenso del cuadro moqueguano.

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ADT necesita, como mínimo, empatar ante Cusco FC como visitante y esperar que FC Cajamarca no derrote por una amplia diferencia a Alianza Lima. Un empate o una derrota del equipo cajamarquino asegurará la permanencia de los tarmeños en la Liga 1.

A Club Deportivo Moquegua le bastaría igualar ante Atlético Grau en casa para mantenerse en Primera División, siempre que FC Cajamarca no gane o empate. En caso de que el cuadro cajamarquino iguale, lo superaría por diferencia de goles: tiene -19, frente al -21 de los moqueguanos.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.